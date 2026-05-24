Τουρκία: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του CHP- Εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης
Κόσμος 24 Μαΐου 2026, 16:10

Μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκιούρ Οζέλ από την προεδρία του CHP για «παρατυπίες» στο συνέδριο, ο πρώην επικεφαλής Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε την αστυνομία να εκκενώσει τα κεντρικά γραφεία του κόμματος

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

Σκηνές οξείας έντασης σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην ‘Αγκυρα, μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οζγκιούρ Οζέλ, με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζγκιούρ Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Οι είσοδοι του κτιρίου κλειδώθηκαν, ενώ εκτοξεύθηκαν αντικείμενα και νερό εκατέρωθεν. Η ομάδα, στην οποία παρευρίσκεται και ο δικηγόρος του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, περιμένει έξω για να εισέλθει, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΑΠΕ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτίριο, αφού ξεπέρασαν τα οδοφράγματα, που είχε θέσει η ασφάλεια του κτηρίου του CHP, ενώ κατά την επέμβαση έγινε χρήση σπρέι πιπεριού.

Αίτημα εκκένωσης από την πλευρά Κιλιτσντάρογλου

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από αίτημα εκκένωσης του κτηρίου από την πλευρά του πρώην προέδρου του CHP. Έπειτα από έγγραφο του δικηγόρου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, Τζελάλ Τσελίκ, προς τις αστυνομικές αρχές για την εκκένωση του κτηρίου, αστυνομικές δυνάμεις κατευθύνθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος για λόγους ασφαλείας και εφαρμογής του σχετικού αιτήματος.

Κιλιτσντάρογλου: Ζητά συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε τα κομματικά στελέχη και τους δημόσιους λειτουργούς να συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση, ζητώντας παράλληλα αποφυγή ενεργειών που αντιβαίνουν στην κομματική πειθαρχία.

«Παρακαλώ όλες τις οργανώσεις του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, καθώς και τους δικαστικούς λειτουργούς, το προσωπικό ασφαλείας και όλους τους δημόσιους λειτουργούς που ενεργούν σύμφωνα με την απόφαση του 36ου Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου ‘Αγκυρας, να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της δικαστικής απόφασης. Επίσης, παρακαλώ να μην υπάρξει καμία ενέργεια ή συμπεριφορά που αντίκειται στην οργανωτική κουλτούρα και την πειθαρχία. Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για όσους ενεργήσουν αντίθετα στις εντολές», δήλωσε ο τέως πρόεδρος του CHP.

Μήνυμα Οζγκιούρ Οζέλ για παραμονή στα γραφεία

Ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ, μέσω βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία, κάνοντας λόγο για «επίθεση» κατά του κόμματος.

«Βρισκόμαστε στο πατρικό μας σπίτι, στα κεντρικά γραφεία του CHP, στην έδρα που είναι παρακαταθήκη του Ατατούρκ. Δεχόμαστε επίθεση. Δεν αρκέστηκαν στο να λάβουν αυτή την παράνομη απόφαση, αλλά ήρθαν και στην πόρτα μας. Τώρα ήρθαν με την αστυνομία. Θέλουν να καταστρέψουν αυτό το κτίριο και να το καταλάβουν. Δεν θα φύγουμε από εδώ, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να αντέξουμε. Δεν έχουμε πρόθεση να σηκώσουμε χέρι στην αστυνομία. Μπορούν να πάρουν το σώμα μας, αλλά δεν μπορούν να πάρουν τον αγώνα μας», ανέφερε στο μήνυμά του.

Εκπρόσωποι της πλευράς που στηρίζει τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου υποστήριξαν ότι προηγήθηκαν διαβουλεύσεις χωρίς αποτέλεσμα και ότι δεν επετράπη η είσοδός τους στο κτίριο.

Εκρέμ Ιμάμογλου: «Να δώσουμε απάντηση στους λάτρεις της καρέκλας και της εξουσίας»

Παρέμβαση για τις εξελίξεις έκανε και ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος προέρχεται από το CHP, την ώρα που η αστυνομία εισερχόταν στα κεντρικά γραφεία του CHP, καλώντας σε πολιτική αντίδραση απέναντι σε όσους, όπως ανέφερε, επιδιώκουν να κρατηθούν στην εξουσία.

«Ας δώσουμε την απάντηση που τους αξίζει σε όσους είναι προσκολλημένοι στην καρέκλα και την εξουσία», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δικαστήριο εφέσεων στην Τουρκία ακύρωσε την Πέμπτη το συνέδριο στο οποίο είχε εκλεγεί ο Οζγκιούρ Οζέλ, επικαλούμενο αδιευκρίνιστες παρατυπίες. Στη θέση του, το δικαστήριο επανέφερε στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, μια αμφιλεγόμενη πολιτική φυσιογνωμία που είχε ηττηθεί από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές της ίδιας χρονιάς.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, η ηγεσία του CHP υπό τον Οζέλ καταδίκασε την απόφαση του δικαστηρίου ως «πραξικόπημα», ενώ ο Οζέλ δεσμεύτηκε να κάνει έφεση και να παραμείνει ο ίδιος «μέρα και νύχτα» στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η δικαστική απόφαση αυτής της εβδομάδας, η οποία θεωρείται δοκιμασία για την εύθραυστη ισορροπία της Τουρκίας μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού, θα μπορούσε να παρατείνει την 23ετή παραμονή του Ερντογάν στην εξουσία, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο νέας επιδείνωσης στη μακρά μάχη της κατά του υψηλού πληθωρισμού.

Οι επόμενες εθνικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για το 2028, ωστόσο θα χρειαστεί να επισπευστούν εάν ο Ερντογάν, 72 ετών και αντιμέτωπος με περιορισμό θητειών, επιθυμεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα. Η δικαστική απόφαση για την απομάκρυνση του Οζέλ θεωρείται ότι αυξάνει τις πιθανότητες για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει τις επικρίσεις ότι χρησιμοποιεί τα δικαστήρια για να στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους, υποστηρίζοντας ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Τουρισμός
Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

Economy
Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

inWellness
inTown
