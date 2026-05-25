«Λαβράκια» είναι ενδεχόμενο να βγάλει η αστυνομική έρευνα στην Κρήτη, για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Οι αρχές έχουν ήδη συλλάβει 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, ανάμεσά τους δύο λογιστές, τρεις υπεύθυνους Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και εν ενεργεία αντιδήμαρχο.

Η μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχε ως στόχο την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας κατάφερναν με παράνομους τρόπους να εξασφαλίζουν επιδοτήσεις με οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Η δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να ξεκίνησε το 2019, γράφει το patris.gr.

Οι υπεύθυνοι του λογιστικού γραφείου είχαν αναπτύξει συνεργασία με ΚΥΔ, τα οποία είχαν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα και εντόπιζαν τα αδήλωτα αγροτεμάχια.

Τα ΚΥΔ ενημέρωναν σχετικά τους λογιστές, οι οποίοι συντόνιζαν τη σύνταξη εικονικών μισθωτηρίων συμβολαίων και σε συνεργασία με ιδιώτες παραγωγούς υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις και εισέπρατταν χρήματα με τη μορφή επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβληματισμό έχει προκαλέσει στον αυτοδιοικητικό κόσμο της Κρήτης η σύλληψη του εν ενεργεία αντιδημάρχου καθώς παραμένει άγνωστο αν οι κατηγορίες αφορούν αδικήματα που διέπραξε για ατομικό του όφελος ή ο ρόλος του στον δήμο ήταν κομβικός για τυχόν βεβαιώσεις που αποδείχτηκαν πλαστές εκ των υστέρων…

Ο εν λόγω αντιδήμαρχος, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα, φέρεται να έχει εμπλοκή και σε Ομόρρυθμη Εταιρεία που έχει σχέση με αγροτικά και επιδοτήσεις, γεγονός που ίσως έχει να κάνει με τον ρόλο του στην υπόθεση. Ο συγκεκριμένος είχε οριστεί αντιδήμαρχος από το 2024 και η θητεία του θα έληγε στις 30 Ιουνίου του 2026.

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Οι συλληφθέντες θα περάσουν την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων, Γιώργος Κοκοσάλης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «άπαντες και οι είκοσι που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί, θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» ενώ διευκρίνισε πως η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καθώς «το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας εισαγγελέως». Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα, για την άσκηση ποινικών διώξεων, οι οποίες -όπως εκτίμησε- «το πλέον πιθανόν είναι ότι θα είναι σε βαθμό κακουργήματος».

Ο κ. Κοκοσάλης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για τον χειρισμό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι «τα ΚΥΔ δεν είναι οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις» και ότι «δεν έχουν καμία ευθύνη και καμία υποχρέωση ελέγχου νομιμότητας» των δηλώσεων, μιλώντας για ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών.

Η αρμόδιες αρχές θα ερευνήσουν τυχόν απάτη που είχε στηθεί από το 2019.