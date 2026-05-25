25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες
Ελλάδα 25 Μαΐου 2026, 19:27

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε στην Κρήτη. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές, υπεύθυνοι ΚΥΔ σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού και εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

«Λαβράκια» είναι ενδεχόμενο να βγάλει η αστυνομική έρευνα στην Κρήτη, για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Οι αρχές έχουν ήδη συλλάβει 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, ανάμεσά τους δύο λογιστές, τρεις υπεύθυνους Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και εν ενεργεία αντιδήμαρχο.

Η μεγάλη επιχείρηση του  Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχε ως στόχο την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας κατάφερναν με παράνομους τρόπους να εξασφαλίζουν επιδοτήσεις με οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Η δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να ξεκίνησε το 2019, γράφει το patris.gr.

Οι υπεύθυνοι του λογιστικού γραφείου είχαν αναπτύξει συνεργασία με ΚΥΔ, τα οποία είχαν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα και εντόπιζαν τα αδήλωτα αγροτεμάχια.

Τα ΚΥΔ ενημέρωναν σχετικά τους λογιστές, οι οποίοι συντόνιζαν τη σύνταξη εικονικών μισθωτηρίων συμβολαίων και σε συνεργασία με ιδιώτες παραγωγούς υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις και εισέπρατταν χρήματα με τη μορφή επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβληματισμό έχει προκαλέσει στον αυτοδιοικητικό κόσμο της Κρήτης η σύλληψη του εν ενεργεία αντιδημάρχου καθώς παραμένει άγνωστο αν οι κατηγορίες αφορούν αδικήματα που διέπραξε για ατομικό του όφελος ή ο ρόλος του στον δήμο ήταν κομβικός για τυχόν βεβαιώσεις που αποδείχτηκαν πλαστές εκ των υστέρων…

Ο εν λόγω αντιδήμαρχος, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα, φέρεται να έχει εμπλοκή και σε Ομόρρυθμη Εταιρεία που έχει σχέση με αγροτικά και επιδοτήσεις, γεγονός που ίσως έχει να κάνει με τον ρόλο του στην υπόθεση. Ο συγκεκριμένος είχε οριστεί αντιδήμαρχος από το 2024 και η θητεία του θα έληγε στις 30 Ιουνίου του 2026.

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Οι συλληφθέντες θα περάσουν την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων, Γιώργος Κοκοσάλης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «άπαντες και οι είκοσι που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί, θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» ενώ διευκρίνισε πως η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καθώς «το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας εισαγγελέως». Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα, για την άσκηση ποινικών διώξεων, οι οποίες -όπως εκτίμησε- «το πλέον πιθανόν είναι ότι θα είναι σε βαθμό κακουργήματος».

Ο κ. Κοκοσάλης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για τον χειρισμό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι «τα ΚΥΔ δεν είναι οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις» και ότι «δεν έχουν καμία ευθύνη και καμία υποχρέωση ελέγχου νομιμότητας» των δηλώσεων, μιλώντας για ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών.

Η αρμόδιες αρχές θα ερευνήσουν τυχόν απάτη που είχε στηθεί από το 2019.

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%

Τέμπη: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού – Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας» λέει ο Ασλανίδης
Τέμπη 25.05.26

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι στο καταστατικό του συλλόγου δεν υπήρχαν «προσωπικές φιλοδοξίες», αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

Γνωστός Αλβανός τράπερ ήταν στην παρέα του διαβόητου κακοποιού «Τίτι» στο Μικρολίμανο
Ελλάδα 25.05.26

Ο 42χρονος που εντοπίστηκε στο Μικρολίμανο έχει δηλώσει 4 διαφορετικά ονόματα και ηλικίες ενώ έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις και πυροβολισμούς κατά αστυνομικών.

Αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη μετά τις ισχυρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Ελλάδα 25.05.26

Έπειτα από τη διακοπή ενός μηνός που πραγματοποιήθηκε για να σημειωθούν όλες οι αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με αποτέλεσμα ο κύριος χώρος διεξαγωγής να μεγαλώνει.

Κρήτη: Νέα ντοκουμέντα για τους γονείς του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού– Η έρευνα για τους θανάτους των άλλων 2 παιδιών
Ελλάδα 25.05.26

Οι Αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του φερόμενου ως πατέρα του παιδιού. - Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας

Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα – Την εξύβρισαν και την παρέσυραν με ΙΧ – Τέσσερις συλλήψεις
Ελλάδα 25.05.26

Τέσσερις νεαροί παρέσυραν και τραυμάτισαν με το ΙΧ που επέβαιναν το θύμα ενώ επέστρεφε σπίτι της - Νωρίτερα της είχαν επιτεθεί με ύβρις ενώ πέταξαν εναντίον της αυγά και άλλα αντικείμενα

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης – Τα δύο νεκρά μωρά και το τεστ DNA
Ελλάδα 25.05.26

Οι δύο εμπλεκόμενοι γονείς της 3χρονης βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνες σωματικές βλάβες

Καμπανάκι από ΠΟΕΔΗΝ: Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα νοσοκομεία των νησιών
Ελλάδα 25.05.26

«Πολλές μονάδες λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας, με κλειστές κλίνες ΜΕΘ, ελλείψεις βασικών ιατρικών ειδικοτήτων και χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό στους εργαζόμενους» τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ επικαλούμενη στοιχεία έρευνας

Στο αυτόφωρο η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Προθεσμία για να απολογηθεί ο πατέρας
Ελλάδα 25.05.26

Το μικρό παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση – Στο μικροσκόπιο οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
Ελλάδα 25.05.26

Παράλληλα με τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 Περιφέρειες της επικράτειας για τους υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026

Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές
Τα ονόματα 25.05.26

Η νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου. Εκλέχθηκαν βουλευτές από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ, ΔΗΜΟ και Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, όπως και εκπρόσωποι μειονοτήτων

Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Στο «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη κόντρα στη νόσο ALS (ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα), όπου θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για ενάμιση μήνα.

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Αλλάζει ο χάρτης 25.05.26

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

Τέμπη: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού – Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας» λέει ο Ασλανίδης
Τέμπη 25.05.26

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι στο καταστατικό του συλλόγου δεν υπήρχαν «προσωπικές φιλοδοξίες», αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον
«Η Ολίβια άντεξε» 25.05.26

O Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον πρωταγωνίστησαν κάποτε στην ταινία «Grease» και, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν άρτιο, τα γυρίσματα έκρυβαν μια σειρά από δυσκολίες.

Διοικητής νοσοκομείου Ιωαννίνων: «Αναμένουμε την ανταπόκριση του οργανισμού του Μάριου Οικονόμου» (vid)
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Όπως εξήγησε ο διοικητής το Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Σπύρος Δερδεμεζής, η κατάσταση του Μάριου Οικονόμο παραμένει κρίσιμη και πως οι γιατροί αναμένουν την ανταπόκριση του οργανισμού του, εκφράζοντας την ελπίδα.

Γνωστός Αλβανός τράπερ ήταν στην παρέα του διαβόητου κακοποιού «Τίτι» στο Μικρολίμανο
Ελλάδα 25.05.26

Ο 42χρονος που εντοπίστηκε στο Μικρολίμανο έχει δηλώσει 4 διαφορετικά ονόματα και ηλικίες ενώ έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις και πυροβολισμούς κατά αστυνομικών.

Αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη μετά τις ισχυρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Ελλάδα 25.05.26

Έπειτα από τη διακοπή ενός μηνός που πραγματοποιήθηκε για να σημειωθούν όλες οι αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με αποτέλεσμα ο κύριος χώρος διεξαγωγής να μεγαλώνει.

Σκωτία: Ο πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού, Στάρτζεον δήλωσε ένοχος για κατάχρηση πόρων του κόμματος SNP
Τι είπε η Στάρτζεον 25.05.26

Επανήλθε στο προσκήνιο η συγκεκριμένη υπόθεση στη Σκωτία - Ο Πίτερ Μιούρελ, πρώην σύζυγος της Νίκολα Στάρτζεον, έκλεβε το κόμμα SNP από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022

Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες του και ο Ολυμπιακός δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια
Μπάσκετ 25.05.26

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Επιπόλαια τα τραύματά του, λέει Ιρανός αξιωματούχος – «Χρειάστηκε ένα δύο ράμματα»
Σπάνια αναφορά 25.05.26

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ είχε υποστηρίξει τον Απρίλιο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
Αντιπολίτευση 25.05.26

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

Κρήτη: Νέα ντοκουμέντα για τους γονείς του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού– Η έρευνα για τους θανάτους των άλλων 2 παιδιών
Ελλάδα 25.05.26

Οι Αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του φερόμενου ως πατέρα του παιδιού. - Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

