Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές
Κόσμος 25 Μαΐου 2026, 19:53

Η νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου. Εκλέχθηκαν βουλευτές από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ, ΔΗΜΟ και Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, όπως και εκπρόσωποι μειονοτήτων

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η επίσημη τελετή ανακήρυξης των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές της Κύπρου.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε παρουσία πολιτικών αρχηγών, στελεχών κομμάτων, συγγενών και φίλων των εκλεγέντων, σηματοδοτώντας τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου.

Η τελετή ξεκίνησε με την ανακήρυξη των βουλευτών που εξασφάλισαν έδρα μέσω της πρώτης κατανομής με αλφαβητική σειρά των κομμάτων και ανάλογα με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης σε κάθε κόμμα. Την ανακήρυξη των βουλευτών της επαρχίας Λευκωσίας πραγματοποίησε ο Έφορος Εκλογής Λευκωσίας, Ανδρέας Χατζηπάκκος.

Από το ΑΚΕΛ ανακηρύχθηκαν ο γενικός γραμματέας Στέφανος Στεφάνου, οι Γιώργος Λουκαΐδης, Χρίστος Χριστοφίδης και Άριστος Δαμιανού.

Από το ΑΛΜΑ εξελέγη ο πρόεδρος του κόμματος Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Από τον ΔΗΣΥ ανακηρύχθηκαν οι Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Παμπορίδης, Σάβια Ορφανίδου, Ανδρέας Κωνσταντίνου και Χαράλαμπος Πετρίδης. Η εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου αναμένεται να οδηγήσει και σε εκλογική διαδικασία για τη θέση του αντιδημάρχου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγλαντζιάς.

Από το ΔΗΚΟ ανακηρύχθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, από το ΕΛΑΜ ο πρόεδρος Χρίστος Χρίστου, ενώ από το κίνημα Άμεση Δημοκρατία ανακηρύχθηκε ο Γιάννης Λαουρής, μετά την αποποίηση της έδρας από τον πρόεδρο του κινήματος, Φειδία Παναγιώτου που παραμένει στη θέση του ευρωβουλευτή.

Στην επαρχία Λεμεσού, όπου την ανακήρυξη πραγματοποίησε η Έφορος Εκλογής Έμιλυ Διονυσίου, από το ΑΚΕΛ ανακηρύχθηκαν οι Εφραίμ Χρίστου και Μαρίνα Νικολάου, με τον πρώτο να καταγράφεται ως ο νεότερος ηλικιακά βουλευτής της νέας Βουλής, ηλικίας 24 ετών. Από το ΔΗΚΟ εξελέγη ο Πανίκος Λεωνίδου, από τον ΔΗΣΥ οι Φωτεινή Τσιρίδου, Γιώργος Καραϊσκάκης και Μιχάλης Φελλάς, ενώ από το ΕΛΑΜ ανακηρύχθηκε ο Πολύς Ανωγυριάτης.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, η Έφορος Εκλογής Φλωρεντία Γεωργίου ανακήρυξε από το ΑΚΕΛ τους Νίκο Κέττηρο και Γιώργο Κουκουμά, από τον ΔΗΣΥ τους Γιώργο Κάρουλλα, Νίκο Γεωργίου και Γιώργο Λυσσανδρίδη, ενώ από το ΕΛΑΜ τον Λίνο Παπαγιάννη.

Από την επαρχία Λάρνακας, όπου Έφορος Εκλογής ήταν η Γεωργία Λοϊζιά, ανακηρύχθηκαν ο Ανδρέας Πασιουρτίδης από το ΑΚΕΛ και η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Στην Πάφο, η Έφορος Εκλογής Ευφροσύνη Γεωργίου Φλουρέντζου ανακήρυξε τον Βαλεντίνο Φακοντή από το ΑΚΕΛ και τον Χαράλαμπο Πάζαρο από τον ΔΗΣΥ.

Βουλευτές που ανακηρύχθηκαν από τη δεύτερη και τρίτη κατανομή

Ακολούθησε η διαδικασία ανακήρυξης των βουλευτών που εξελέγησαν μέσω της δεύτερης και τρίτης κατανομής, την οποία πραγματοποίησε ο Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκκος Ηλία. Στη Λευκωσία ανακηρύχθηκαν ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου από το ΑΚΕΛ, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου από το ΑΛΜΑ, οι Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρύσης Παντελίδης από το ΔΗΚΟ, καθώς και οι Μάριος Πελεκάνος και Ανδρέας Παπαχαραλάμπους από το ΕΛΑΜ.

Στη Λεμεσό ανακηρύχθηκαν η Αργεντούλλα Ιωάννου από το ΑΚΕΛ, ο Μιχάλης Παρασκευάς από το ΑΛΜΑ, ο Δημήτρης Σούγλης από την Άμεση Δημοκρατία, ο Μιχάλης Κουνούνης από τον ΔΗΣΥ και ο Ευγένιος Χαμπουλλάς από το ΕΛΑΜ.

Στην Αμμόχωστο ανακηρύχθηκαν ο Γιαννάκης Γαβριήλ από το ΑΚΕΛ, η Λίτσα Δρουσιώτου από το ΑΛΜΑ, η Νταϊάνα Λουσία Κωνσταντινίδη από την Άμεση Δημοκρατία, ο Ζαχαρίας Κουλίας από το ΔΗΚΟ και ο Λίνος Χατζηγεωργίου από το ΕΛΑΜ.

Από τη Λάρνακα ανακηρύχθηκαν ο Πανίκος Ξιούρουππας από το ΑΚΕΛ, ο Ανδρέας Αποστόλου από το ΔΗΚΟ, ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης από τον ΔΗΣΥ και ο Σωτήρης Ιωάννου από το ΕΛΑΜ. Στην Πάφο ανακηρύχθηκαν ο Δημήτρης Μπάρος από την Αμεση Δημοκρατία, ο Χρύσανθος Σαββίδης από το ΔΗΚΟ και η Νικολέττα Κωνσταντίνου από τον ΔΗΣΥ, ενώ στην Κερύνεια ανακηρύχθηκαν η Αναστασία Χάσικου από το ΑΚΕΛ, ο Αδάμος Ασπρής από το ΔΗΚΟ και ο Δήμος Γεωργιάδης από τον ΔΗΣΥ.

Κατά τη διάρκεια της τελετής παρουσιάστηκαν επίσης οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ως αντιπρόσωπος των Μαρωνιτών ανακηρύχθηκε μετά από εκλογική διαδικασία ο Πέτρος Νακούζης.

Παράλληλα υπενθυμίστηκε ότι ο Βαρτκές Μαχτεσιάν ως αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων και η Αντωνέλλα Λύδια Μαντοβάνη ως αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Λατίνων είχαν ήδη ανακηρυχθεί από τις 7 Μαΐου 2026 χωρίς ανθυποψηφίους.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας σφράγισε και επίσημα τη σύνθεση της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία καλείται να διαχειριστεί μια νέα πολιτική πραγματικότητα με ανακατατάξεις στον κομματικό χάρτη, νέα πρόσωπα αλλά και σημαντική παρουσία νέων πολιτικών σχηματισμών στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

«Δεν έχω τι να βάλω!» – Το μυστικό για καλή υγεία κρύβεται στην ντουλάπα

Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%

Σκωτία: Ο πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού, Στάρτζεον δήλωσε ένοχος για κατάχρηση πόρων του κόμματος SNP
Τι είπε η Στάρτζεον 25.05.26

Επανήλθε στο προσκήνιο η συγκεκριμένη υπόθεση στη Σκωτία - Ο Πίτερ Μιούρελ, πρώην σύζυγος της Νίκολα Στάρτζεον, έκλεβε το κόμμα SNP από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Επιπόλαια τα τραύματά του, λέει Ιρανός αξιωματούχος – «Χρειάστηκε ένα δύο ράμματα»
Σπάνια αναφορά 25.05.26

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ είχε υποστηρίξει τον Απρίλιο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

Τραμπ: Όλοι οι διαμεσολαβητές να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ – «Παράθυρο» και για το Ιράν
Νέα ανάρτηση 25.05.26

«Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά» - Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν με τις Συμφωνίες του Αβραάμ - Ζητά από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να ανοίξουν τον δρόμο

Κίνα: Ο Σι υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν και εξήρε τις προσπάθειές του για ειρήνη στο Ιράν
Εξήρε τον ρόλο του 25.05.26

Στην Κίνα βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ συνοδευόμενος από τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού που πρωτοστατεί στη μεσολάβηση ΗΠΑ με Ιράν

Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που είχε καταδικάσει για τις διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα τον Ιανουάριο
Κόσμος 25.05.26

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή αυτή, ο εκτελεσθείς «άνοιξε πυρ στον δρόμο στις δυνάμεις ασφαλείας» και επιτέθηκε σε επίσημα κτίρια και κέντρα υγείας στην πόλη Νεν του Ιράν

Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Μπάσκετ 25.05.26

Μετά την ολοκλήρωση του Final Four της Ευρωλίγκας, το ενδιαφέρον στο μπάσκετ στρέφεται στο πρωτάθλημα όπου ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε τις ημέρες και τις ώρες των τελικών της GBL.

Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Στο «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη κόντρα στη νόσο ALS (ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα), όπου θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για ενάμιση μήνα.

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Αλλάζει ο χάρτης 25.05.26

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες
Ελλάδα 25.05.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε στην Κρήτη. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές, υπεύθυνοι ΚΥΔ σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού και εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Τέμπη: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού – Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας» λέει ο Ασλανίδης
Τέμπη 25.05.26

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι στο καταστατικό του συλλόγου δεν υπήρχαν «προσωπικές φιλοδοξίες», αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον
«Η Ολίβια άντεξε» 25.05.26

O Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον πρωταγωνίστησαν κάποτε στην ταινία «Grease» και, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν άρτιο, τα γυρίσματα έκρυβαν μια σειρά από δυσκολίες.

Διοικητής νοσοκομείου Ιωαννίνων: «Αναμένουμε την ανταπόκριση του οργανισμού του Μάριου Οικονόμου» (vid)
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Όπως εξήγησε ο διοικητής το Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Σπύρος Δερδεμεζής, η κατάσταση του Μάριου Οικονόμο παραμένει κρίσιμη και πως οι γιατροί αναμένουν την ανταπόκριση του οργανισμού του, εκφράζοντας την ελπίδα.

Γνωστός Αλβανός τράπερ ήταν στην παρέα του διαβόητου κακοποιού «Τίτι» στο Μικρολίμανο
Ελλάδα 25.05.26

Ο 42χρονος που εντοπίστηκε στο Μικρολίμανο έχει δηλώσει 4 διαφορετικά ονόματα και ηλικίες ενώ έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις και πυροβολισμούς κατά αστυνομικών.

Αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη μετά τις ισχυρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Ελλάδα 25.05.26

Έπειτα από τη διακοπή ενός μηνός που πραγματοποιήθηκε για να σημειωθούν όλες οι αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με αποτέλεσμα ο κύριος χώρος διεξαγωγής να μεγαλώνει.

Σκωτία: Ο πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού, Στάρτζεον δήλωσε ένοχος για κατάχρηση πόρων του κόμματος SNP
Τι είπε η Στάρτζεον 25.05.26

Επανήλθε στο προσκήνιο η συγκεκριμένη υπόθεση στη Σκωτία - Ο Πίτερ Μιούρελ, πρώην σύζυγος της Νίκολα Στάρτζεον, έκλεβε το κόμμα SNP από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022

Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες του και ο Ολυμπιακός δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια
Μπάσκετ 25.05.26

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Επιπόλαια τα τραύματά του, λέει Ιρανός αξιωματούχος – «Χρειάστηκε ένα δύο ράμματα»
Σπάνια αναφορά 25.05.26

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ είχε υποστηρίξει τον Απρίλιο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
Αντιπολίτευση 25.05.26

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

Κρήτη: Νέα ντοκουμέντα για τους γονείς του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού– Η έρευνα για τους θανάτους των άλλων 2 παιδιών
Ελλάδα 25.05.26

Οι Αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του φερόμενου ως πατέρα του παιδιού. - Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

