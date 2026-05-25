Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Μετά την ολοκλήρωση του Final Four της Ευρωλίγκας, το ενδιαφέρον στο μπάσκετ στρέφεται στο πρωτάθλημα όπου ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε τις ημέρες και τις ώρες των τελικών της GBL.
Σε εξέλιξη βρίσκονται τα playoffs της Stoiximan Greek Basketball League, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ, ενώ από την άλλη, ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι ΑΕΚ – Άρης.
Η σειρά των Κιτρινόμαυρων με τους Θεσσαλονικείς είναι στο 1-1 και οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν απόψε στα Άνω Λιόσια (19:00), με το νικητή να παίρνει την πρόκριση για την τελική 4άδα της Stoiximan Greek Basketball League.
Σήμερα, ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε τις ημέρες και τις ώρες των τελικών. Ο πρώτος θα γίνει την Τετάρτη 3 Ιουνίου και θα αρχίσει στις 21:00, ενώ ο δεύτερος είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 5 Ιουνίου και πάλι στις 21:00. Ο τρίτος στις 8/6 (21:00), εάν χρειαστεί τέταρτος στις 10/6 (21:00) και αν χρειαστεί πέμπτος στις 13/6 (18:00).
Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο και έχει το απόλυτο πλεονέκτημα στα playoffs και κατ’ επέκταση στους τελικούς.
Οι τελικοί της GBL
Game 1: Τετάρτη 3 Ιουνίου (21:00)
Game 2: Παρασκευή 5 Ιουνίου (21:00)
Game 3: Δευτέρα 8 Ιουνίου (21:00)
Game 4: Τετάρτη 10 Ιουνίου (21:00 – αν χρειαστεί)
Game 5: Σάββατο 13 Ιουνίου (18:00 – αν χρειαστεί)
* Υπάρχει η πιθανότητα αλλαγής, κυρίως όσον αφορά τις ώρες των τζάμπολ
