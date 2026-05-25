Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Συνεδριάζει το πρωί της Τρίτης (11.00), υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο.

Η Ελλάδα εμφανίζεται να κινείται κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις εκταμιεύσεις πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά αισθητά χαμηλότερα στην πραγματική αξιοποίηση των κονδυλίων

Με την κυβέρνηση να έχει στη διάθεση της λίγους μήνες ακόμα προκειμένου να ολοκληρώσει τους στόχους σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, για την πορεία υλοποίησης του.

Η ελληνική κυβέρνηση καλείται να πατήσει γκάζι στα τελευταία μέτρα της κούρσας διεκδικώντας στο τέλος της διαδρομής ένα πακέτο αξίας περίπου 36 δισ. ευρώ (18 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 18 δισ. ευρώ σε δάνεια).

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το υπουργικού συμβούλιο:

-Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/970,

-Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028 – 2034,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη του νομοσχεδίου για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης, τη διαχείριση χρηματοπιστωτικών κινδύνων, την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2024/1619, 2024/2994, 2024/927 και 2023/2864 και την εφαρμογή των Κανονισμών 2023/2859 και 2023/2869,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υφυπουργό Χρήστο Δερμεντζόπουλο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024), β) Σύσταση Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο της Σύμβασης Παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος»,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.