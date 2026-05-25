Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική 25 Μαΐου 2026, 20:13

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συνεδριάζει το πρωί της Τρίτης (11.00), υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο.

Η Ελλάδα εμφανίζεται να κινείται κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις εκταμιεύσεις πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά αισθητά χαμηλότερα στην πραγματική αξιοποίηση των κονδυλίων

Με την κυβέρνηση να έχει στη διάθεση της λίγους μήνες ακόμα προκειμένου να ολοκληρώσει τους στόχους σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, για την πορεία υλοποίησης του.

Η ελληνική κυβέρνηση καλείται να πατήσει γκάζι στα τελευταία μέτρα της κούρσας διεκδικώντας στο τέλος της διαδρομής ένα πακέτο αξίας περίπου 36 δισ. ευρώ (18 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 18 δισ. ευρώ σε δάνεια).

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το υπουργικού συμβούλιο:

-Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/970,

-Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028 – 2034,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη του νομοσχεδίου για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης, τη διαχείριση χρηματοπιστωτικών κινδύνων, την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2024/1619, 2024/2994, 2024/927 και 2023/2864 και την εφαρμογή των Κανονισμών 2023/2859 και 2023/2869,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υφυπουργό Χρήστο Δερμεντζόπουλο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Μέτρα εφαρμογής του  Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024), β) Σύσταση Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο της Σύμβασης Παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος»,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Πολιτική 25.05.26

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Πολιτική 24.05.26

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Τσίπρας: «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» είπε για τα χρώματα του κόμματος – «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»
Νέα ανάρτηση 24.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματά του νέου κόμματος που έχουν άρωμα... Μπαρτσελόνα. Με νέο βίντεο ενόψει της παρουσίασης τουκόμματος την Τρίτη στο Θησείο τόνισε ότι τα χρώματα τα βρήκαμε, «Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» προϊδεάζοντας για όσα θα ακολουθήσουν

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Πολιτική 23.05.26

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου
Επικαιρότητα 22.05.26

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
Επικαιρότητα 22.05.26

«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

«Θάβουν» την εξεταστική για τις υποκλοπές με την πλειοψηφία των «151» – Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα καταγγέλλει η Αντιπολίτευση
Επικαιρότητα 22.05.26

Να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών και να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 όπως ζητούσε η αντιπολίτευση αποφάσισε η Βουλή.

Θεσσαλονίκη: «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού – Τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης
Θεσσαλονίκη 21.05.26 Upd: 21:21

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώθηκε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη.

Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
ΠΑΣΟΚ 21.05.26

Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν
Ελλάδα 25.05.26

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου
Κινητοποιήσεις 25.05.26

Ο πρόεδρος Πας αντιμετωπίζει ένα κίνημα αμφισβήτησης, αν και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, σε μια περίοδο που η Βολιβία διανύει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση εδώ και 40 χρόνια

Ο σκανδαλώδης έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν
Νεκρό σώμα 25.05.26

Στη νέα της αυτοβιογραφία με τίτλο «You Thought I Was Dead», η Μάμι Βαν Ντόρεν αναπολεί τα τέλη της δεκαετίας του '50, όταν πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες με τον γοητευτικό ταραχοποιό Στιβ Κόχραν.

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 25.05.26

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών
Παρέμβαση 25.05.26

Ο νυν πρωθυπουργός Φελίπε Σάντσεθ δήλωσε ότι οι εκλογές στην Ισπανία θα γίνουν το 2027 - Τι είπε ο Φελίπε Γκονθάλεθ μετά την άσκηση δίωξης στον Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο

«Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ’ ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Ο ιδιοκτήτης της Μίλαν Τζέρι Καρντινάλε πήρε σκούπα και απέλυσε όλους τους διευθυντές επειδή η ομάδα δεν βγήκε στο Champions League. Παρελθόν και ο προπονητής Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του
Ελλάδα 25.05.26

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στην αδελφή του ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους έπειτα από έντονο καβγά. Μετά την προσαγωγή του στις Αρχές, ομολόγησε την πράξη του.

Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Μια νέα εποχή 25.05.26

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

Ο Ποντόλσκι αποχαιρετά το ποδόσφαιρο και αγοράζει την ομάδα της καρδιάς του
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Από τα γήπεδα του Μουντιάλ και την Άρσεναλ στις… κεμπαμπερί, τα παγωτά και τώρα στην ιδιοκτησία της Γκόρνικ Ζάμπρζε – Ο Λούκας Ποντόλσκι ξεκινά τη δεύτερη ζωή του.

Πάτρα: Τον «αθώωσε» η 17χρονη αλλά το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με αναστολή – Αποχώρησαν αγκαλιασμένοι
Ελλάδα 25.05.26

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του 35χρονου επιχειρηματία στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του, μετά τη σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών.

Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Μπάσκετ 25.05.26

Μετά την ολοκλήρωση του Final Four της Ευρωλίγκας, το ενδιαφέρον στο μπάσκετ στρέφεται στο πρωτάθλημα όπου ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε τις ημέρες και τις ώρες των τελικών της GBL.

Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές
Τα ονόματα 25.05.26

Η νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου. Εκλέχθηκαν βουλευτές από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ, ΔΗΜΟ και Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, όπως και εκπρόσωποι μειονοτήτων

Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Στο «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη κόντρα στη νόσο ALS (ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα), όπου θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για ενάμιση μήνα.

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Αλλάζει ο χάρτης 25.05.26

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες
Ελλάδα 25.05.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε στην Κρήτη. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές, υπεύθυνοι ΚΥΔ σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού και εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Τέμπη: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού – Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας» λέει ο Ασλανίδης
Τέμπη 25.05.26

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι στο καταστατικό του συλλόγου δεν υπήρχαν «προσωπικές φιλοδοξίες», αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

