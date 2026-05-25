Συνέντευξη Τύπου ενόψει της δικαστικής εξέλιξης της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών πραγματοποίησε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών με τον πρόεδρο Παύλο Ασλανίδη να μιλά για τον δικαστικό αγώνα που δίνουν οι συγγενείς των θυμάτων.

«Αυτή τη στιγμή δίνουμε έναν δικαστικό αγώνα και τέτοιες εξελίξεις μετατοπίζουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης», σημείωσε, απευθυνόμενος και προς τους δημοσιογράφους για τη θεματολογία των ερωτήσεων.

Ωστόσο, όπως ήταν φυσικό, ο κ. Ασλανίδης δέχθηκε ερωτήσεις για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, τονίζοντας ότι «ο καθένας κουβαλά μέσα του, με τον δικό του τρόπο, τη μνήμη και τη φωνή των ανθρώπων που χάθηκαν».

Σχολιάζοντας τη δήλωση της πρώην προέδρου του Συλλόγου, η οποία κατά την παρουσίαση του πολιτικού της φορέα ανέφερε ότι δεν δίνει μόνη της τον αγώνα, καθώς – όπως είπε – «την περιβάλλουν οι ψυχές των θυμάτων», ο Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν συμφωνεί με τέτοιου είδους εκφράσεις.

«Δεν μου αρέσουν οι θεατρινισμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο Σύλλογος δεν ιδρύθηκε για προσωπικές επιδιώξεις, αλλά συλλογικά, με αποκλειστικό στόχο την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης.

«Δεν έχω πολιτικές φιλοδοξίες»

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ο Σύλλογος δεν έχει καμία σχέση με πολιτικές φιλοδοξίες ή κομματικές πρωτοβουλίες, σημειώνοντας πως η απόφαση της κυρίας Καρυστιανού να ιδρύσει κόμμα αποτελεί προσωπικό της δικαίωμα.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η χρονική συγκυρία δεν είναι κατάλληλη, υποστηρίζοντας ότι δημιουργείται αποπροσανατολισμός από τον βασικό στόχο, που είναι η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

«Προτεραιότητα η πλήρης διαλεύκανση του δυστυχήματος»

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας του Συλλόγου, Ελένη Βασάρα, υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η τιμωρία των υπευθύνων για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως ανέφερε, όταν η κυρία Καρυστιανού γνωστοποίησε την πρόθεσή της – ήδη από τα Χριστούγεννα – να προχωρήσει σε ίδρυση πολιτικού σχήματος, έγινε δεκτή η παραίτησή της από τη θέση της προέδρου και από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς η εξέλιξη αυτή κρίθηκε ότι απομακρύνει τον Σύλλογο από τον βασικό του σκοπό.

Τέλος, η κυρία Βασάρα επισήμανε ότι το ζητούμενο για τον Σύλλογο είναι η πλήρης αποκάλυψη της αλήθειας, η απόδοση ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους και η ανάδειξη των διαχρονικών ευθυνών που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών.