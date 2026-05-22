Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μία αιχμηρή ανάρτηση έκανε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών, για την εκδήλωση στην οποία ανακοίνωσε το κόμμα της η Μαρία Καρυστιανού, στην Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Πλακιάς επισημαίνει ότι του έκανε εντύπωση, «κοιτάζοντας με μια ματιά την διακήρυξη του κινήματος», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «ότι έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπανε από το βήμα, και μιλώ για αυτά που έχουν σχέση με τα Τέμπη και τις δημόσιες μεταφορές», διευκρινίζει.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, όμως, του έκανε, όπως τονίζει ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη,«η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα», υπογραμμίζει για την Θεσσαλονίκη και σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!».

Από την χτεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν μου έκανε εντύπωση όπως παρουσιάζεται σε όλα το social το πουκάμισο της @mkaristianou ή το T-shirt του @AvgerinosMoscow ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν .… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) May 22, 2026

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

Από την χτεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν μου έκανε εντύπωση όπως παρουσιάζεται σε όλα το social το πουκάμισο της @mkaristianou ή το T-shirt του @AvgerinosMoscow ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν.

Έτσι και αλλιώς αυτά δεν με αφορούν μιας και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα ΤΕΜΠΗ και η αναφορά σε αυτά.

Εμένα εντύπωση μου έκανε κοιτάζοντας με μια ματιά την διακήρυξη του κινήματος ότι έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπανε από το βήμα, και μιλώ για αυτά που έχουν σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τις δημόσιες μεταφορές.

Όπως και πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα.

Ούτε ένας ΠΑΤΕΡΑΣ μια ΜΑΝΑ ένας ΑΔΕΡΦΟΣ μια ΑΔΕΡΦΗ ένας ΓΙΟΣ μια ΚΟΡΗ ένας ΣΥΖΥΓΟΣ τίποτα ΚΑΝΕΝΑΣ!!