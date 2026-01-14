Την αντίθεσή του με τη χρονική στιγμή που επέλεξε να δημιουργήσει κόμμα η Μαρία Καρυστιανού και όχι με την πολιτικοποίησή της καθαυτή εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς. Παράλληλα, τόνισε ότι η παραίτησή της είναι άνευ αξίας για τον ίδιο καθώς ούτε μέλος ήταν ούτε ο σύλλογος αυτός εξέφραζε όλες τις οικογένειες των θυμάτων.

«Ξεκίνησαν επτά οικογένειες, στο τέλος απαρτιζόταν από πέντε οικογένειες, ήταν ένας σύλλογος που περισσότερο λειτουργούσε σαν ‘κλειδί’ όταν ήθελαν να ζητήσουν κάτι, όπως όταν πήγαν στην προανακριτική, η οποία οδηγεί προς την αθώωση του κ. Καραμανλή και εμείς να τρέχουμε να μαζέψουμε τα ασυμμάζευτα» σύμφωνα με τον ίδιο.

Ερωτηθείς σε εκπομπή του Action24 για τη «διείσδυση της κ. Καρυστιανού στην ελληνική κοινωνία», ο κ. Πλακιάς σημείωσε ότι αυτό έγινε και με την ευθύνη των μέσων ενημέρωσης, παρότι «εμείς φωνάζαμε ότι δεν εκπροσωπεί όλες τις οικογένειες, αλλά αυτό πέρασε τελικά στον κόσμο και το είδαμε και στη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο».

Και πρόσθεσε ως προς την πολιτικοποίησή της: «Μην ξεχνάμε ότι σε έναν μήνα έχουμε την επέτειο των τριών χρόνων της τραγωδίας. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Πώς θα έκανε κάλεσμα η κ. Καρυστιανού στον κόσμο; Ως πολιτικός ή ως μάνα; Εμείς οι υπόλοιποι πώς θα ακολουθούσαμε, η κοινωνία πώς θα ακολουθούσε;».

«Έχει δικαίωμα ως έλληνας πολίτης να ασχοληθεί και με την πολιτική – Για μένα το λάθος είναι η δεδομένη στιγμή»

Ο κ. Πλακιάς συνέχισε λέγοντας ότι «στις 26 Ιανουαρίου και 28 Φεβρουαρίου του 2025 τα δύο, τρία εκατομμύρια που βγήκαν στους δρόμους δεν είχαν χρώματα. Ήταν δεξιοί, αριστεροί, μαύροι, άσπροι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι. Και δεν βγήκαν για καμία κυρία Καρυστιανού και κανέναν κύριο Πλακιά».

Αναφερόμενος σε όσα λέγονται για εκμετάλλευση της τραγωδίας, ο κ. Πλακιάς υπενθύμισε την αντίθεση που είχε εκφράσει αρχικώς στην υλοποίηση της συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο με αποτέλεσμα να τον αποκαλούν «δεξιό» και «βαλτό» και ότι θέλει «το κακό της Καρυστιανού». Στη συνέχεια διερωτήθηκε «πού είναι οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν εκείνη την ημέρα, δεν έχω δει κανέναν να βγει τώρα και να πάρει θέση».

Ωστόσο, απορρίπτει τη φράση «εκμετάλλευση της τραγωδίας» για συγγενή. Από εκεί και πέρα, «η κ. Καρυστιανού έχει δικαίωμα ως έλληνας πολίτης να ασχοληθεί και με την πολιτική αλλά για μένα το λάθος είναι η δεδομένη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν να πολιτικοποιήσουμε το έγκλημα των Τεμπών έναν μήνα πριν από την επέτειο των τριών ετών και δύο μήνες πριν από τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα».

Πλακιάς: «Όλοι ασχολούνται με το κόμμα αντί για τη δίκη»

Στο ερώτημα, αν η απόφαση Καρυστιανού δημιουργεί πρόβλημα στον αγώνα των συγγενών, ο κ. Πλακιάς απάντησε: «Φυσικά. Δεν δημιουργεί πρόβλημα η ίδια. Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα τα social, τη δεδομένη στιγμή ασχολούνται με κάτι που δεν μας βοηθάει καθόλου στο νομικό και στη δίκη. Να το πω απλά, τι θα κερδίσουμε εγώ και η οικογένειά μου από την πολιτικοποίηση της κ. Καρυστιανού τη δεδομένη στιγμή».

Το θέμα είναι, συμπλήρωσε ακολούθως, ότι «μας κάνει κακό γιατί αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη» την ώρα που θα έπρεπε να μιλάμε αυτή τη στιγμή για το ότι όλοι οι υπεύθυνοι είναι έξω, ούτε ένας στη φυλακή, τρία χρόνια μετά την τραγωδία. «Πάμε σε μία δίκη που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, ο χρόνος περνάει, δεν θα μπει κανένας στη φυλακή και εμείς ασχολούμαστε με έναν σύλλογο που δεν εκπροσωπεί καν το 10% των οικογενειών» πρόσθεσε.

«Με όσους συγγενείς μιλάω λένε πως κάνει κακό στον αγώνα μας η πολιτικοποίησή της. Με τη Μαρία Καρυστιανού δεν έχω επικοινωνία. Ο κάθε συγγενής μπορεί να βγει τη δική του δίοδο που θα τον οδηγήσει στη δικαίωση. Για εμένα θα ήταν το καλύτερο να πηγαίναμε όλοι μαζί στη δίκη και αν από εκεί και πέρα δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με τη δικαιοσύνη, γιατί όχι να μιλούσαμε για πολιτικοποίηση συγγενών. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο» είπε ο κ. Πλακιάς.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι «δεν μηδενίζω τις προσπάθειες που έχει κάνει η Μαρία Καρυστιανού. Θα την κάνω μία αγκαλιά γιατί είναι η μάνα. Δεν την στηρίζω τώρα, συζητητάω εν καιρώ αν θα την ψήφιζα, θα ήθελα να δω την ιδεολογία της. Αν ζητήσει να έρθουν δίπλα της άλλοι συγγενείς των θυμάτων, δεν θα πάει κανένας. Αύριο μεθαύριο βέβαια μπορεί να πολιτικοποιηθεί και κάποιος άλλος».

Αναφορικά με την κόντρα του προέκυψε με τον Κώστα Αρβανίτη, ο Νίκος Πλακιάς υποστήριξε ότι ζητήθηκε και από τον ίδιο να πάει μαζί με την κυρία Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. «Ήταν ψέμα ότι η Μαρία Καρυστιανού εκπροσωπούσε όλες τις οικογένειες στο Ευρωκοινοβούλιο, αρνήθηκα να πάω με έξοδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αποδείχθηκε καλά έκανα και δεν χρωματίστηκα», κατέληξε.