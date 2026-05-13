ΗΣΑΠ: Αναστάτωση στον σταθμό της Ομόνοιας με άνδρα που έπεσε στις ράγες – Διακόπηκε η κυκλοφορία

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου στον σταθμό Ομόνοιας, όταν άνδρας έπεσε στις ράγες της Γραμμής 1 του ηλεκτρικού, με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά τα δρομολόγια.

Επιβάτες που βρίσκονταν στον σταθμό, καθώς και προσωπικό ασφαλείας, έσπευσαν άμεσα στο σημείο και βοήθησαν στην ανάσυρσή του από τις ράγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του. Για προληπτικούς λόγους διακόπηκε και η ηλεκτροδότηση έως την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 Μετρό Αθήνας.