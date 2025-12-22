Διακοπή δρομολογίων του Ηλεκτρικού – Άνθρωπος έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Κάτω Πατήσια»

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 22/12 στον Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ) στα Κάτω Πατήσια λόγω της πτώσης ατόμου στις ράγες.

Λόγω του περιστατικού υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας συρμών.

Η κυκλοφορία των συρμών γίνεται από Πειραιά μέχρι Αττική και από Κηφισιά μέχρι Άγιο Ελευθέριο.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια.

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος».

Επί τόπου έχουν μεταβεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Προς ώρα παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του ανθρώπου που έπεσε στις ράγες.

Φωτογραφία: Αρχείου.