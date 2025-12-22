Διακοπή δρομολογίων του Ηλεκτρικού – Άνθρωπος έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Κάτω Πατήσια»
Η κυκλοφορία των συρμών γίνεται από Πειραιά μέχρι Αττική και από Κηφισιά μέχρι Άγιο Ελευθέριο.
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 22/12 στον Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ) στα Κάτω Πατήσια λόγω της πτώσης ατόμου στις ράγες.
Λόγω του περιστατικού υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας συρμών.
Η κυκλοφορία των συρμών γίνεται από Πειραιά μέχρι Αττική και από Κηφισιά μέχρι Άγιο Ελευθέριο.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:
«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια.
Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος».
Επί τόπου έχουν μεταβεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Προς ώρα παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του ανθρώπου που έπεσε στις ράγες.
Φωτογραφία: Αρχείου.
- Τουρκία: Εγκρίθηκε διάταγμα Ερντογάν για στρατεύματα στη Λιβύη μέχρι το 2028 – Δήλωση για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
- Κινητοποιήσεις: Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους από τους αγροκτηνοτρόφους και «κλειστά αυτιά» από την κυβέρνηση
- Έρευνα Tinder 2025: Οι άνδρες που κάνουν περισσότερο σεξ είναι και οι πιο σκοτεινοί – Ναρκισσισμός, μακιαβελισμός, ψυχοπάθεια
- «Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»
- Eurostat: 1 στους 4 Έλληνες ζει σε συνωστισμένα νοικοκυριά
- Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα
- Λονδίνο: Ο Banksy έφτιαξε δύο νέα –πανομοιότυπα- έργα στο Λονδίνο
- Μεγαλόπολη: Είχαν ρημάξει το Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ – Έκλεβαν εξοπλισμό και καλώδια προκαλώντας φθορές 400.000 ευρώ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις