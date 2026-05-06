Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρ.

Όπως έγινε γνωστό η σύντροφός του παρακολουθούσε σε ζωντανή μετάδοση τη φονική επίθεση μέσω Viber. Συγκεκριμένα τη στιγμή που σημειωνόταν η αιματηρή επίθεση, ο 20χρονος Νικήτας βρισκόταν σε ανοιχτή βιντεοκλήση μέσω Viber με τη σύντροφό του, η οποία σπουδάζει εκτός Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε «Το Βήμα», η νεαρή γυναίκα είδε σε ζωντανή μετάδοση τα τελευταία λεπτά της ζωής του συντρόφου της. Μέσα από την οθόνη του κινητού της αντίκρισε τον 54χρονο να εμβολίζει το αυτοκίνητο του 21χρονου και στη συνέχεια να τον πυροβολεί επανειλημμένα.

Η νεαρή κοπέλα έγινε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας της δολοφονίας του συντρόφου της. Ήταν εκείνη που, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε την αδερφή του θύματος και την αστυνομία, περιγράφοντας τα όσα εφιαλτικά είδε στην οθόνη του κινητού της.

«Είδε τα αίματα στο κινητό της»

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 η ξαδέρφη του θύματος ανέφερε τα εξής: “Το παιδί μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό με κάμερα, όταν του έριξε την πρώτη (σφαίρα) και τον πέτυχε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού και πήρε τηλέφωνο και την αδερφή του και όλους μας τηλέφωνο. Οι αδελφές του έλεγαν “φύγε”, προχθές ήμασταν μαζί και του έλεγα “φύγε από την Κρήτη”. Το παιδί είχε βασανιστεί πάρα πολύ, τον κυνηγούσε, δεν τον άφηνε να κοιμηθεί, δεν τον άφηνε να ξυπνήσει, έφευγε από το σπίτι, ο πατέρας του κοιμόταν στον καναπέ με τα παπούτσια. Ήταν όλοι τους σε επιφυλακή».

Πριν δύο εβδομάδες πήγε πάλι να τον φάει και πρόλαβε μια γυναίκα και τον έβαλε στο σπίτι της. Το παιδί σχολούσε από τη δουλειά και πήγαινε να πετάξει τα σκουπίδια και τον πέτυχε στο σκοτάδι μέσα. Έχουμε πάει πάρα πολλές φορές στην αστυνομία, η αδελφή του πάλευε να τον βάλουν στη φυλακή, είχε γίνει η σκιά του. Έκανε εγχείρηση καρδιάς πριν περίπου ένα μήνα, το παιδί είχε προβλήμα από όταν γεννήθηκε. Έχει κάνει πολλά χειρουργεία καρδιάς αλλά τον βάλαμε με το ζόρι μέσα να κάνει την εγχείρηση, τον παρακαλούσαμε και μας έλεγε “Αφού θα πεθάνω, δεν το ξέρετε; Θα με φάνε”. Ήξερε ότι θα πεθάνει, τον είχαν απειλήσει”.