Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση
Ελλάδα 06 Μαΐου 2026, 18:14

Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση

Συγκλονίζει η μαρτυρία της ξαδέρφης του 20χρονου - "Το παιδί μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό με κάμερα, όταν του έριξε την πρώτη (σφαίρα) και τον πέτυχε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού».

Άγχος: Τι να κάνετε όταν σωματοποιείται;

Άγχος: Τι να κάνετε όταν σωματοποιείται;

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρ.

Όπως έγινε γνωστό η σύντροφός του παρακολουθούσε σε ζωντανή μετάδοση τη φονική επίθεση μέσω Viber. Συγκεκριμένα τη στιγμή που σημειωνόταν η αιματηρή επίθεση, ο 20χρονος Νικήτας βρισκόταν σε ανοιχτή βιντεοκλήση μέσω Viber με τη σύντροφό του, η οποία σπουδάζει εκτός Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε «Το Βήμα», η νεαρή γυναίκα είδε σε ζωντανή μετάδοση τα τελευταία λεπτά της ζωής του συντρόφου της. Μέσα από την οθόνη του κινητού της αντίκρισε τον 54χρονο να εμβολίζει το αυτοκίνητο του 21χρονου και στη συνέχεια να τον πυροβολεί επανειλημμένα.

Η νεαρή κοπέλα έγινε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας της δολοφονίας του συντρόφου της. Ήταν εκείνη που, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε την αδερφή του θύματος και την αστυνομία, περιγράφοντας τα όσα εφιαλτικά είδε στην οθόνη του κινητού της.

«Είδε τα αίματα στο κινητό της»

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 η ξαδέρφη του θύματος ανέφερε τα εξής: “Το παιδί μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό με κάμερα, όταν του έριξε την πρώτη (σφαίρα) και τον πέτυχε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού και πήρε τηλέφωνο και την αδερφή του και όλους μας τηλέφωνο. Οι αδελφές του έλεγαν “φύγε”, προχθές ήμασταν μαζί και του έλεγα “φύγε από την Κρήτη”. Το παιδί είχε βασανιστεί πάρα πολύ, τον κυνηγούσε, δεν τον άφηνε να κοιμηθεί, δεν τον άφηνε να ξυπνήσει, έφευγε από το σπίτι, ο πατέρας του κοιμόταν στον καναπέ με τα παπούτσια. Ήταν όλοι τους σε επιφυλακή».

Πριν δύο εβδομάδες πήγε πάλι να τον φάει και πρόλαβε μια γυναίκα και τον έβαλε στο σπίτι της. Το παιδί σχολούσε από τη δουλειά και πήγαινε να πετάξει τα σκουπίδια και τον πέτυχε στο σκοτάδι μέσα. Έχουμε πάει πάρα πολλές φορές στην αστυνομία, η αδελφή του πάλευε να τον βάλουν στη φυλακή, είχε γίνει η σκιά του. Έκανε εγχείρηση καρδιάς πριν περίπου ένα μήνα, το παιδί είχε προβλήμα από όταν γεννήθηκε. Έχει κάνει πολλά χειρουργεία καρδιάς αλλά τον βάλαμε με το ζόρι μέσα να κάνει την εγχείρηση, τον παρακαλούσαμε και μας έλεγε “Αφού θα πεθάνω, δεν το ξέρετε; Θα με φάνε”. Ήξερε ότι θα πεθάνει, τον είχαν απειλήσει”.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 3% στην αγορά, με Βιοχάλκο, Τιτάν και τράπεζες

Κόσμος
Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Άδειες κρατουμένων με «βραχιολάκι» σε όλη τη χώρα – Από 18/5 η καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης
Ελλάδα 06.05.26

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων
Ελλάδα 06.05.26

Η σημερινή δίκη αφορούσε 58 κατηγορουμένους από την περιοχή της Κρήτης οι οποίοι φέρονται να είχαν δηλώσει εκτάσεις στης Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ

Ανδρος: Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C
Στην Ανδρο 06.05.26

Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, μετά τη βύθιση του πλοίου Corsage C σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Ανδρου προκειμένου να αποτραπεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Ελλάδα 06.05.26

Το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε άμεσα και ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί
Ελλάδα 06.05.26

Ο 49χρονος εντοπίστηκε στον Κολωνό και προσπάθησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο - Κατά την διάρκεια της καταδίωξης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό

Βίντεο από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας που έκανε απάτες με κέρδη 3 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 06.05.26

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιασθεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την Αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Διεκόπησαν δρομολόγια του Προαστιακού λόγω φωτιάς στην περιοχή της Νέας Ζωής
Ανακοίνωση Hellenic Train 06.05.26

Τα δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου δεν εκτελούνταν για μία ώρα - Λόγω αυτού αναμένονται καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Ryanair: Ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη – Το «παράθυρο» που αφήνει
Αρνητική εξέλιξη 06.05.26

Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί ποια - λίγα - δρομολόγια θα διατηρήσει η Ryanair για την ερχόμενη χειμερινή σεζόν στη Θεσσαλονίκη - Στις14:30 σύσκεψη με φορείς στο δημαρχείο

Άνδρος: Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» – Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο – Τι ισχυρίζεται ο ίδιος
Συναγερμός στο Λιμενικό 06.05.26

Το πλοίο «CORSAGE C» είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία - Προσάραξε και στη συνέχεια βυθίστηκε στις βόρειες ακτές της Άνδρου - Και τα εννέα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν

Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»
Ελλάδα 06.05.26

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου επικράτησε για λίγα λεπτά ένταση, όταν οι φοιτητές στην προσπάθειά τους ανοίξουν πανό δέχθηκαν επίθεση από αστυνομικούς με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά να κλείσει η Ηρώδου Αττικού

Κρήτη: «Φύγε, θα γίνει το κακό» – Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023
Ελλάδα 06.05.26

Η οικογένεια του 20χρονου στην Κρήτη τού ζητούσε επί χρόνια να φύγει από το νησί μετά το τροχαίο δυστύχημα το 2023 - Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του

Κως: Δικαιώθηκε Γερμανός που είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για οργανωμένο ταξίδι και δεν έβρισκε ξαπλώστρα
Έκανε μήνυση 06.05.26

Ο Γερμανός πήγε στην Κω τον Αύγουστο του 2024 με την οικογένειά του και όταν επέστρεψε στη χώρα του έκανε μήνυση στον ταξιδιωτικό πράκτορα για τις «συστηματικά δεσμευμένες» ξαπλώστρες του ξενοδοχείου

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Ιαπωνία – Ελλάδα 16-22: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Εθνική πόλο Γυναικών
Άλλα Αθλήματα 06.05.26

Σε ένα ματς χωρίς βαθμολογική σημασία, Εθνική πόλο Γυναικών νίκησε 22-16 την Ιαπωνία στην τελευταία ημέρα της προκριματικής φάσης του World Cup (Division 1) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

«Ανακαλύπτουν νέα εργαλεία»: Πρωτοφανή αύξηση υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία καταγγέλλει η Πολωνία
«Κατασκοπεία» 06.05.26

Το 2025, 48 νέες υποθέσεις ερευνώνταν, έναντι 21 το 2024, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος ήταν πέντε περιπτώσεις πριν από την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Επιστήμες 06.05.26

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Κρίσιμες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη – Έχουν χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης 
Κόσμος 06.05.26

Αν και αυτές οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας

ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Χρηματική ποινή 10.000 ευρώ επέβαλλε η επιτροπή της ΔΕΑΒ για τα 160 καθίσματα που έσπασαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Έτοιμο μηχανισμό που μπορεί να υλοποιήσει τη δημιουργία κόμματος ακόμα και μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες αποδίδουν στον Αντώνη Σαμαρά πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο. Τι σηματοδοτεί για τον Κυρ. Μητσοτάκη η απουσία Καραμανλή από το συνέδριο. Το μήνυμα Σαμαρά μέσω εκδήλωσης για Βενιζέλο.

Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»
Νέο βιβλίο 06.05.26

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το θάνατο της, η Μέριλιν Μονρόε άνοιξε την καρδιά της σε μια τελευταία, αποκαλυπτική συνέντευξη που είναι και η πνευματική της διαθήκη

Κάμερα «έπιασε» τον Ζεσούς να χειροδικεί κατά του Πούμπιλ μετά το τέλος του αγώνα Άρσεναλ – Ατλέτικο (vid)
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Όπως φαίνεται σε κάμερα ο Γκάμπριελ Ζεσούς χαστουκίζει τον Πούμπιλ λίγο μετά το φινάλε της ρεβάνς των ημιτελικών της Άρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές νοθεύτηκε – Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη
Σκάνδαλο 06.05.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τονίζοντας ότι «το κυβερνητικό αφήγημα που διαρρέεται είναι νομικά αβάσιμο»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

