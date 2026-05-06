Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 07:56
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Κρήτη: «Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023»- Τι ισχυρίστηκε ο 54χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου
Ελλάδα 06 Μαΐου 2026, 11:14

Κρήτη: «Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023»- Τι ισχυρίστηκε ο 54χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου

Τι είπε ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο στην Κρήτη - Προσπάθησα να τον αποτρέψω, ισχυρίζεται η σύζυγός του

Στα δικαστήρια Ηρακλείου στην Κρήτη αναμένεται να οδηγηθεί ο 54χρονος που χθες το απόγευμα δολοφόνησε εν ψυχρώ τον 20χρονο επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2023.

Ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του στην ψυχική κατάρρευση που ακολούθησε τον θάνατο του 17χρονου γιου.

Ο ίδιος περιγράφει μια ζωή που, όπως λέει, «πάγωσε» από τη στιγμή της απώλειας, κάνοντας λόγο για καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την απομόνωση. «Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, αποτυπώνοντας –κατά τους ισχυρισμούς του– τη διαρκή ψυχική του επιβάρυνση και την αίσθηση αδιεξόδου που βίωνε. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του.

O ίδιος μάλιστα μίλησε και για εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που –κατά τον ίδιο– όξυναν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση.

Κρήτη: «Δεν ήμουν ο εαυτός μου»

Καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα, σύμφωνα με το cretalive, αποδίδει στη συγκεκριμένη ημέρα, κατά την οποία, επιστρέφοντας από μνημόσυνο, φέρεται να βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η συνάντηση με τον 20χρονο, όπως περιγράφει, λειτούργησε ως πυροδότης. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή έχασε τον έλεγχο, υπό το βάρος έντονων συναισθημάτων.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της συζύγου του που φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα, την ώρα που ο σύζυγός της επιτέθηκε με το όπλο στο νεαρό. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά, αντέδρασε έντονα, προσπαθώντας να τον αποτρέψει, φωνάζοντας «μη Κώστα, μη».

Κρήτη: «Είμαι βέβαιος θα δάκρυζε κι ο 17χρονος Γιώργος»

Συγκλονισμένος είναι κι ο επί χρόνια δικηγόρος της οικογένειας κ. Γ. Κοκοσάλης, λίγο μετά την προανακριτική απολογία του ζεύγους και πριν οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση μιλώντας στο Cretalive:

“Είναι πολύ δύσκολες ώρες για όλους… Είναι μαύρες ημέρες κι έχοντας επίγνωση του ρόλου μας θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ο,τι λέμε. Ο Κώστας δεν κατάφερε να ξεπεράσει ποτέ τον θάνατο του παιδιού του… Μαζί με τον 17χρονο Γιώργο «έθαψε» και τον εαυτό του. Ένα ανθρώπινο ναυάγιο. Η πράξη του, ωστόσο, είναι καταδικαστέα και, προς Θεού, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρει μιμητές. Στεκόμαστε με πόνο ψυχής στην οικογένεια του Νικήστρατου που έχασε τη ζωή του άδικα, πρόωρα και βίαια, βυθίζοντας την στην οδύνη και την συντριβή. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα δάκρυζε και ο 17χρονος Γιώργος… Το μυαλό του ανθρώπου, όμως, παίζει πολλές φορές άσχημο κι επικίνδυνο παιχνίδι… Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νικήτα. Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή και τη Δικαιοσύνη, παρά τις παθογένειες του συστήματος».

Τον πυροβόλησε 6 φορές

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν χθες 18:40 όταν ο 54χρονος, με συνεπιβάτιδα τη 56χρονη σύζυγό του, κινούνταν με το όχημά τους επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Το αυτοκίνητο τους εμβόλισε το όχημα ιδιοκτησίας της μητέρας του 20χρονου, στου οποίου το τιμόνι καθόταν το θύμα.

Μετά τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οι οδηγοί βγήκαν από αυτά. Τότε, ο 54χρονος πλησίασε τον 2οχρονο και τον πυροβόλησε έξι φορές με περίστροφο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Αμέσως μετά την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος επιβιβάστηκε ξανά στο όχημά του και αποχώρησε από το σημείο μαζί με τη σύζυγό του. Οι δυο τους κατευθύνθηκαν στο σπίτι τους, όπου η 56χρονη παρέμεινε, ενώ ο ίδιος επιβιβάστηκε στη μηχανή του και πήγε να παραδοθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Εκεί φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, επικαλούμενος προσωπικές διαφορές με το θύμα, ενώ παρέδωσε στους αστυνομικούς το περίστροφο που χρησιμοποίησε.

Το μοιραίο τροχαίο

Ο 20χρονος και ο γιος του 54χρονου ήταν φίλοι και συνομήλικοι. Τον Νοέμβριο του 2023 με οδηγό τον 20χρονο το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε σε κολώνα με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του φίλου του που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Ο 17χρονος τότε μαθητής έδωσε μάχη να κρατηθεί στη ζωή αλλά τελικά κατέληξε μετά από μέρες νοσηλείας στην εντατική.

Το τελευταίο αντίο την Πέμπτη

Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα αποχαιρετήσουν τον 20χρονο  Νικήτα την Πέμπτη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του χωριού Χώνος Μυλοποτάμου, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

