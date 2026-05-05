«Ποιος σκότωσε το παιδί μου» – Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας του 20χρονου όταν τον αντίκρισε νεκρό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σοκ και ανατριχίλα προκαλούν οι εικόνες από το σημείο που έπεσε νεκρός ο 20χρονος στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης.

Είναι η στιγμή που η μητέρα του θύματος φτάνει στο σημείο της δολοφονίας και αντικρίζει το παιδί της νεκρό, μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, από τον 54χρονο δράστη.

Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα του 20χρονου βρισκόταν σε κατάσταση απόγνωσης βλέποντας το παιδί της μέσα στα αίματα, στο πεζοδρόμιο του κεντρικού παραλιακού δρόμου της Αμμουδάρας.

«Το παιδί μου» φώναζε η μητέρα του θύματος, αναζητώντας παράλληλα απαντήσεις για το ποιος ευθύνεται για τον θάνατό του.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο, αλλά και πολίτες που περνούσαν τυχαία εκείνη τη στιγμή προσπαθούσαν να τη συγκρατήσουν.

Το μοιρολόι στο νοσοκομείο

Λίγο αργότερα, οι σκηνές του δράματος μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ.

Εκεί όπου το βράδυ της Τρίτης, συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος, φίλοι, συγγενείς του 20χρονου, με την μητέρα του να λυγίζει και να ξεσπά σε σπαρακτικές κραυγές αποχαιρετώντας το παιδί της, φωνάζοντας το όνομά του και θρηνώντας για τη ζωή του.

Του είχε γίνει εμμονή

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες από την Κρήτη, ο θάνατος του 17χρονου γιου του έπειτα από το τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος, είχε «στοιχειώσει» τον 54χρονο.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι είχε επιχειρήσει κι άλλες φορές να επιτεθεί στον 20χρονο, που τον θεωρούσε υπαίτιο για την απώλεια του μοναχογιού του, χωρίς να τα καταφέρει.

Όταν μάλιστα, εμβόλισε με το αυτοκίνητό του αυτό του 20χρονου, ο νεαρός κατάλαβε τις διαθέσεις του και προσπάθησε να βρει καταφύγιο σε γειτονικό ξενοδοχείο. Ωστόσο ο 54χρονος τον πρόλαβε και τον πυροβόλησε πισώπλατα, με 4 σφαίρες να τον βρίσκουν και να τον ρίχνουν νεκρό στο έδαφος.