Δολοφονία στην Κρήτη: Οι έξι πυροβολισμοί καταγράφονται σε ηχητικό ντοκουμέντο
Ο 54χρονος δράστης έστησε ενέδρα στον 20χρονο, κλείνοντάς του το δρόμο με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια πυροβολώντας τον πισώπλατα.
Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, η αιματηρή υπόθεση στην Αμμουδάρα, με θύμα έναν 20χρονο και δράστη έναν 54χρονο.
Μετά τις αποκαλύψεις για τις απειλές του δράστη στο θύμα και το γεγονός του θανάτου του 17χρονου γιου του δράστη, έπειτα από τροχαίο να τους «συνδέει», έρχεται στη δημοσιότητα ένα ακόμη ντοκουμέντο από τη μοιραία συνάντηση των δύο, στην παραλία της Αμμουδάρας.
Είναι η στιγμή των καταιγιστικών πυροβολισμών από τον 54χρονο, ο οποίος έστησε ενέδρα στον 20χρονο, κλείνοντάς του το δρόμο με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια πυροβολώντας τον πισώπλατα.
Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο από τους 6 πυροβολισμούς του 54χρονου εναντίον του 20χρονου:
Του έκλεισε τον δρόμο
Σύμφωνα με πληροφορίες το απόγευμα της Τρίτης ο δράστης έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο, στην περιοχή της Αμμουδάρας. Το νεαρό θύμα αντιλαμβανόμενο τον κίνδυνο, προσπάθησε να διαφύγει και άρχισε να τρέχει.
Τότε, ο 54χρονος έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε πισώπλατα.
Το τροχαίο με θύμα τον γιο του 54χρονου
Όπως έγινε γνωστό το τραγικό περιστατικό στον παραλιακό δρόμο της Αμμουδάρας σχετίζεται με ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το 2023.
Ειδικότερα, στις 20 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς, ένα ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό τον 20χρονο είχε προσκρούσει σε κολώνα και διαχωριστική νησίδα. Από εκείνο το συμβάν είχε τραυματιστεί σοβαρά ο μοναχογιός του δράστη, ηλικίας 17 ετών.
Ο νεαρός είχε νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες στη ΜΕΘ, όμως κατέληξε στις 8 Νοεμβρίου 2023.
