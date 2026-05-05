Πυροβολισμοί στην Αμμουδάρα: Δολοφονήθηκε 20χρονος έξω από μίνι μάρκετ – Διέφυγε ο δράστης
Νωρίς το απόγευμα σημειώθηκε συμπλοκή ατόμων με πυροβολισμό, έξω από μίνι μάρκετ της περιοχής - Ο δράστης φέρεται να διέφυγε με ένα μαύρο Ι.Χ. με κατεύθυνση το Ηράκλειο
Αιματηρό περιστατικό -ακόμα ένα τις τελευταίες μέρες- σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αμμουδάρας.
Συγκεκριμένα, σημειώθηκε συμπλοκή ατόμων με πυροβολισμό, έξω από μίνι μάρκετ της περιοχής, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου άνδρα, ο οποίος έπεσε νεκρός στη μέση του δρόμου μετά από 2 πυροβολισμούς, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr.
Ερευνάται σχέση με παλαιότερο περιστατικό
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σημερινό θλιβερό περιστατικό εξετάζεται από τις αρχές αν σχετίζεται με τροχαίο δυστύχημα του παρελθόντος, στο οποίο είχε εμπλακεί το θύμα.
Διέφυγε ο δράστης
Ο δράστης του πυροβολισμού φέρεται να διέφυγε με ένα μαύρο Ι.Χ. με κατεύθυνση το Ηράκλειο, με την Ελληνική Αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.
