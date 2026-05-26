Γιορτή σήμερα 26 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αν αναρωτιέστε ποια ονόματα έχουν την τιμητική τους, δείτε αναλυτικά ποιοι έχουν γιορτή σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο.

Γιορτή σήμερα 26 Μαΐου: Τα ονόματα που γιορτάζουν

Σήμερα η λίστα των εορταζόντων περιλαμβάνει μερικά ιδιαίτερα και σπάνια ονόματα της χριστιανικής παράδοσης. Συγκεκριμένα έχουν γιορτή σήμερα οι:

Αλφαίος

Κάρπος

Συνέσιος, Συνέσης και Συνεσία

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία σήμερα

Στις 26 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη σπουδαίων μαρτύρων και αποστόλων που θυσιάστηκαν για την πίστη τους. Συγκεκριμένα, σήμερα τιμώνται:

Ο Άγιος Κάρπος ο Απόστολος: Ένας από τους Εβδομήντα Μαθητές του Χριστού, στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου.

Ο Άγιος Αλφαίος: Απόστολος και πατέρας των Αποστόλων Ιακώβου και Ματθαίου του Ευαγγελιστή.

Ο Άγιος Συνέσιος: Ο διακριτικός Επίσκοπος Καρπασίας στην Κύπρο, γνωστός για το πνευματικό του έργο.

Ο Άγιος Κάρπος και η άγνωστη ιστορία του

Ο πιο γνωστός από τους σημερινούς τιμώμενους Αγίους είναι ο Άγιος Κάρπος. Υπήρξε μαθητής και ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μάλιστα τον αναφέρει ονομαστικά στη Δεύτερη Επιστολή προς Τιμόθεο, ζητώντας του να του φέρει έναν μανδύα και μερικά βιβλία που είχε ξεχάσει στο σπίτι του Κάρπου στην Τρωάδα.

Ο Άγιος Κάρπος ξεχώρισε για την καθαρότητα του πνευματός του, γεγονός που του επέτρεπε, σύμφωνα με την παράδοση, να βλέπει θεϊκά οράματα κάθε φορά που τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Αργότερα υπηρέτησε ως Επίσκοπος στη Βέροια της Θράκης, όπου και μαρτύρησε για την πίστη του.

