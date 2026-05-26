Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ

Οι τελευταίες εξελίξεις των διαπραγματεύσεων της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ έγιναν γνωστές πριν από λίγο από το ιρανικό Tasnim, το οποίο είναι προσκείμενο στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν.

Το ταξίδι του Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ στο Κατάρ, συνοδευόμενου από τον υπουργό Εξωτερικών και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, έχει ως στόχο την αποδέσμευση μέρους των δεσμευμένων κεφαλαίων στο πλαίσιο της πρώτης φάσης εφαρμογής ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης.

Μονάχα η παρουσία του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, ως μέλους της αντιπροσωπείας, υποδηλώνει ότι διεξάγονται παράλληλες συζητήσεις σχετικά με την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο Κατάρ.

Σύμφωνα με την παρούσα αναφορά, το Ιράν επιμένει ότι μέρος των δεσμευμένων κεφαλαίων πρέπει να αποδεσμευθεί στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, δηλαδή πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, καθώς το Ιράν δεν εμπιστεύεται τους Αμερικανούς και επιθυμεί να επιτύχει οριστικά αποτελέσματα και οφέλη μέσω αυτής της μεθόδου.

Η σημασία του ζητήματος είναι τέτοια που ο Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, παρίσταται ως ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, μεταβαίνοντας αυτοπροσώπως στη Ντόχα για να παρακολουθήσει την εξέλιξη του θέματος σε συνομιλίες με τον Εμίρη του Κατάρ. Μια καλά ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο Tasnim ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτό το ταξίδι και έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός.

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκεΐ, δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, όπως μετέφερε το έτερο ιρανικό PressTV, ότι οι έμμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται στον τερματισμό της επιθετικότητας σε όλα τα μέτωπα και ότι το πυρηνικό ζήτημα ή η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ δεν θα συζητηθούν.

Το Σάββατο, ο Μπαγκάι δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλησιάσει στην οριστικοποίηση του μνημονίου 14 σημείων, στην παύση της αμερικανικής θαλάσσιας επιθετικότητας και στην εξασφάλιση της αποδέσμευσης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν.

Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη, είπε ότι το Ιράν επικεντρώνεται σε αυτό το στάδιο αποκλειστικά στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με βάση την πρότασή του, η οποία σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα αποτελεί την βάση των συζητήσεων και πάνω σε αυτή την πρόταση γίνονται διαφοροποιήσεις και παραχωρήσεις.