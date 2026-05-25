25.05.2026 | 23:41
Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό – Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε
Παρασκευάς Άντζας: Το καλύτερο παιδί…
On Field 25 Μαΐου 2026, 23:24

Παρασκευάς Άντζας: Το καλύτερο παιδί…

Όσοι δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά τον Παρασκευά Άντζα, έχουν στο μυαλό τους την μια εικόνα, μια στιγμή, που δεν συνάδει με την ζωή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Αν ρωτήσεις τον κόσμο για τον Παρασκευά Άντζα το πρώτο πράγμα που θα σου πει είναι εκείνη η στιγμή στην Ριζούπολη, στο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός το 2003. Στο 3-0, με τον Άντζα πάνω από τον Κυριάκο, μια φωτογραφία που έγινε σήμα κατατεθέν. Και όμως όποιος είχε την τύχη να γνωρίσει τον Άντζα σε όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας του στο ελληνικό ποδόσφαιρο ξέρει πως εκείνη η εικόνα δεν συνάδει με την ζωή του.

Ένας τίμιος γίγαντας, ένας άνθρωπος συνεσταλμένος, κλειστός πολύ, ευγενικός και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει. Με τατουάζ τους γονείς του, ένας άνθρωπος δεμένος με τον τόπο του που δεν του πολυάρεσε η δημοσιότητα. Ήταν από τους δύσκολους της εποχής του, δεν μίλαγε ιδιαίτερα, προσπαθούσε όσο μπορούσε να αποφύγει τις συνεντεύξεις, δεν το είχε γενικά το κομμάτι του διάσημου.

Στην παρέα του, ανάμεσα στους φίλους του, παιδιά που μεγάλωσαν μαζί στον Ολυμπιακό, ήταν άλλος άνθρωπος. Στο γήπεδο έβλεπες το θηρίο των 1.92μ να παίζει και φοβόσουν… Λίγοι με το ταλέντο και τις δυνατότητες του Άντζα έχουν περάσει τις τελευταίες δεκαετίες από τα ελληνικά γήπεδα.

Ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε στόπερ, αλλά κάλλιστα θα μπορούσε να παίξει 10αρι με τα καντάρια μπάλα που ήξερε. Με διαφορά ο πιο ποιοτικός και πληρέστερος αμυντικός της εποχής του, θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, όχι απλά σε μια ομάδα του εξωτερικού, ούτε καν σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα, αλλά σε τοπ κλαμπ.

Όσα συνέβησαν όταν ξαφνικά αποφάσισε να βάλει… φρένο στην καριέρα του αποχωρώντας από τον Ολυμπιακό για να ζήσει στην ιδιαίτερη του πατρίδα στην Δράμα προφανώς και δεν του επέτρεψαν το «άλμα» που θα μπορούσε να είχε κάνει. Ένα προσωπικό θέμα (που προφανώς δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τις κακόβουλες φήμες που τότε είχαν κυκλοφορήσει) που του έκοψε στη μέση την καριέρα αλλά δεν την τελείωσε.

Η επιστροφή του σε υψηλό επίπεδο αρχικά με την Ξάνθη και στην συνέχεια ξανά στον Ολυμπιακό έως το 2009 όπου σταμάτησε την μπάλα, απλά επιβεβαίωσε την κλάση του. Θα τον θυμόμαστε σίγουρα ως έναν από τους καλύτερους που έπαιξαν στο μεγάλο λιμάνι και συνολικά στην χώρα μας. Ένα από τα καλύτερα παιδιά που η μοίρα ήθελε να «χτυπηθεί» τόσο άσχημα από την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε τόσο πολύ το τελευταίο διάστημα και τον νίκησε λίγο πριν κλείσει τα 50 του χρόνια.

Θα τον θυμόμαστε ως το καλύτερο παιδί, μια ήπια και ευγενική φιγούρα που κόσμησε τα γήπεδα μας και έφυγε τόσο γρήγορα. Ένας άνθρωπος που είχε μόνο φίλους (και) μέσα στον Ολυμπιακό, οι οποίοι θα είναι την Τρίτη το απόγευμα στο χωριό του για το τελευταίο αντίο.

Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ εκτός από τη Ντουμπάι BC και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, πρόταση στον Ισπανό τεχνικό έχει καταθέσει και ο Παναθηναϊκός.

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Όλα όσα οι υπόλοιποι ονειρεύονται, ο Ολυμπιακός τα πετυχαίνει στο… 3% της ιστορίας του. Ευρωπαϊκά, νταμπλ, 3 ντουζίνες τρόπαια σε ομαδικά σπορ και η ζωή -της κορυφής- συνεχίζεται.

Ο Αμερικανός φόργουορντ βγήκε μπροστά και στα δύο μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης και οι επιδόσεις του ήταν μυθικές. Επιχείρησε δεκατρία σουτ κι ευστόχησε στα 12!

Όχι μόνο γιατί είσαι μέγας Ολυμπιακάρα, αλλά γιατί είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Και τώρα που ξεκίνησες…

Η επιτυχία του Γιάκομπ Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο. Θα χρειαστεί τη βοήθεια όλου του συλλόγου, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον πιο χαμηλόβαθμο εργαζόμενο.

Ο τελικός Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης μέσα από τους αριθμούς: Η σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, οι κορυφαίοι των δύο αντιπάλων και οι 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

Παρά τις απουσίες της η Ρεάλ παραμένει δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό ο Γιώργος Μπαρτζώκας φρόντισε να «τραβήξει τα χαλινάρια» στην υπέρμετρη αισιοδοξία ενόψει του μεγάλου τελικού.

Η οικονομική έκθεση της Ευρωλίγκας για την ανάλυση εσόδων, τους προϋπολογισμούς και το νέο μοντέλο που προωθείται, τα ποσά που θα μοιραστούν στις ομάδες, αλλά και ο Ολυμπιακός, που έδειξε γιατί το «αξίζει» και «πρέπει» του ταιριάζουν γάντι φέτος.

Με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απομακρύνεται και ένα πανεπιστήμιο να κλείνει τις πύλες του, όλα δείχνουν πως η αυταρχική δημοκρατία της Τουρκίας μετατρέπεται σε παράσταση για ένα ρόλο

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Ρωσίας να επιτεθεί σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον στρατό

Ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ εκτός από τη Ντουμπάι BC και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, πρόταση στον Ισπανό τεχνικό έχει καταθέσει και ο Παναθηναϊκός.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο προσπαθεί να εκλεγεί πρόεδρος της Βραζιλίας, αλλά μια ταινία για τον πατέρα του, η οποία χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαια από φερόμενο ως απατεώνα, απειλεί την εκλογή του.

Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, δήμαρχος Πάτμου, συνάντησε τυχαία τον Τραϊανό Δέλλα στον «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύονταν η αγαπημένη του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Μεγάλο ραντεβού έχει το βράδυ της Τετάρτης ο Μαουρίτσιο Μαριάνι καθώς θα σφυρίξει τον τελικό του Conference League Κρίσταλ Πάλλας-Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία. Συνεργάζεται και με ψυχολόγο

Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φοβούνται πως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», είναι πολύ αυστηροί στις διατυπώσεις τους, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες, κάτι που καθυστερεί την διαδικασία

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Η εντολή Νετανιάχου ήρθε λίγες ώρες αφότου οι ακροδεξιοί υπουργοί του ζήτησαν να επανεκκινήσει τον πόλεμο στον Λίβανο - Εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για πολλές περιοχές

Ένας Ισπανός ο οποίος βρίσκονταν ήδη σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό. Καμία αλλαγή στην επιδημιολογική αντίδραση στην Ισπανία.

H ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 102-99 στη SUNEL Arena στον 3ο προημιτελικό των Play Off της GBL, έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το «εισιτήριο» για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα.

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

