Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ΟΑΚΑ. Και απολύτως λογικά. Αλλά την ίδια στιγμή που η ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ στρέφει την προσοχή της στην Αθήνα και τη διεξαγωγή του Final 4, η συζήτηση γύρω από τη βιωσιμότητα και τα οικονομικά μεγέθη της Ευρωλίγκας, εξελίσσεται σε μια πιο βαθιά προσέγγιση, που έχει να κάνει με τη συνολική αλλαγή του τουρνουά. Βλέπετε, η Euroleague εξελίσσεται σε ένα προϊόν με αυξανόμενη εμπορική αξία, όμως η ψαλίδα ανάμεσα στα αγωνιστικά μπόνους και τα πραγματικά έξοδα των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, παραμένει το κεντρικό σημείο προβληματισμού.

Για τις ομάδες που κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Play-offs, η συμμετοχή στο Final 4 της Αθήνας μεταφράζεται σε συγκεκριμένα οικονομικά οφέλη από το central pool της διοργάνωσης. Σύμφωνα με το επίσημο οικονομικό μοντέλο, τα χρηματικά έπαθλα για την τελική τετράδα και τους φιναλίστ των Play-offs αναφέρουν ότι ο πρωταθλητής Ευρώπης θα εισπράξει το ποσό των 1.750.000 €, ο φιναλίστ (2η θέση) θα λάβει 990.000 €, ενώ ο 3ος και ο 4ος, θα εισπράξουν από 870.000 € και 750.000 € αντίστοιχα. Χρήματα που αντιστοιχούν σε… ψίχουλα.

Την ίδια στιγμή, ακόμη χειρότερα είναι τα δεδομένα για τους υπόλοιπους συλλόγους. Για τις ομάδες που αποκλείστηκαν ένα βήμα πριν από την Αθήνα, η κατάταξη στα Play-offs κάνει τον 5ο της βαθμολογίας να εισπράττει €700.000, τον 6ο €640.000, τον 7ο €580.000 και τον 8ο €520.000. Τα ποσά αυτά, αν και αυξημένα, υπογραμμίζουν γιατί η διοργάνωση στρέφεται πλέον σε ριζικές μεταρρυθμίσεις, καθώς οι προϋπολογισμοί των διεκδικητών του τίτλου ξεπερνούν κατά πολύ αυτά τα έσοδα.

Με βάση ανάλυση που αφορά στους προϋπολογισμούς και τα οικονομικά δεδομένα του πρωταθλήματος, το εμπορικό τοπίο της Ευρωλίγκας καταγράφει σημαντική άνοδο, η οποία τροφοδοτείται από την ωρίμανση των εσόδων των γηπέδων (εισιτήρια/VIP), τις χορηγικές συμφωνίες και την αύξηση της αξίας των τηλεοπτικών δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη. Το βασικό κριτήριο που χρησιμοποιεί η λίγκα για τη μέτρηση του οικονομικού της όγκου είναι τα Καθορισμένα Έσοδα των Αδειοδοτημένων Συλλόγων (ALCDR – Average Licensed Clubs Defined Revenues). Ο δείκτης αυτός συγκεντρώνει τα λειτουργικά έσοδα των ομάδων με εγγυημένο συμβόλαιο σε βάθος τριετίας (συγκεκριμένα από εισιτήρια, άμεσες εμπορικές χορηγίες και εταιρικά έσοδα). Και με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις τη φετινή σεζόν ανήλθε στα 19.489.944 ευρώ.

Βεβαίως, ενόψει της σεζόν 2026-27 η Euroleague Basketball ανακοίνωσε επίσημα ότι το ALCDR αυξήθηκε κατά 14%, φτάνοντας τα 22.298,591 €. Μεταβολή που αποτυπώνει την επέκταση της απευθείας εμπορικής εκμετάλλευσης των γηπέδων και την ενίσχυση της κεντρικής αξίας του brand. Το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, με βάση την ανεξάρτητη χρηματοοικονομική μελέτη της JB Capital, παρουσιάζει αυξητική τάση και ως προς την αποτίμηση. Ετσι, καταγράφεται επίσημα ότι η συνολική αξία του οργανισμού της Ευρωλίγκας και των μετόχων της, φτάνει τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ προβλέπεται ότι η μετάβαση από το σύστημα των αδειών σε μόνιμα μοντέλα «franchise», μπορεί να αυξήσει την αξία αυτή κατά επιπλέον 25%!

ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ SALARY CUP

Για τη ρύθμιση της μεγάλης αύξησης των προϋπολογισμών, η Euroleague εισήγαγε τα Πρότυπα Αγωνιστικής Ισορροπίας (CBS – Competitive Balance Standards), τα οποία εφαρμόζονται σταδιακά με ορίζοντα πλήρους ισχύος τη σεζόν 2027-28. Λειτουργώντας στα πρότυπα του φόρου πολυτελείας, το CBS καθορίζει τρία επίπεδα δαπανών που υπολογίζονται πάνω στους «καθαρούς» μισθούς των παικτών, ανάλογα και με τις διαφορές στους φορολογικούς συντελεστές ανά χώρα.

Το υποχρεωτικό… ελάχιστο ποσό που πρέπει να δαπανήσει μια ομάδα σε καθαρά συμβόλαια, δεν είναι ίδιο για όλους. Για τις ομάδες με άδεια, ορίζεται στο 30% του ALCDR (6.689.577). Για τις ομάδες με wildcard είναι 24% (5.351.662) και για όσες προέρχονται από το EuroCup είναι 21% (4.682.704). Σε ό,τι έχει να κάνει με το βασικό επίπεδο των αμοιβών των παικτών, έχει οριστεί στο 40% του ALCDR. Για το 2026-27, ο μαθηματικός τύπος αρχικά είχε ορίσει το ποσό στα 8.919.437 ευρώ, γεγονός που ανάγκασε τη λίγκα να θέσει ως σταθερό κατώτατο όριο τα 10.000.000 ευρώ καθώς το νούμερο κρίθηκε μικρό. Και αποφασίστηκε ότι υπέρβαση αυτού του ορίου στα βασικά συμβόλαια, ενεργοποιεί οικονομικές ποινές.

Μάλιστα, αν και έχουν «πέσει» αρκετά πρόστιμα από τη διοργανώτρια αρχή, λόγω υπέρβασης του άτυπου salary cup, τα μέτρα θα γίνουν ακόμη πιο αυστηρά και με υποχρεωτική ενεργοποίηση τη σεζόν 2027-28 ακόμη και για τους «σταρ» των ομάδων, οι οποίοι υπάγονται σε ένα διαφορετικό καθεστώς. Είναι ενδεικτικό ότι στο κλείσιμο της περιόδου εγγραφής παικτών τον Φεβρουάριο του 2026, το «Finance Panel» της Ευρωλίγκας ολοκλήρωσε τον έλεγχο. Μοιράζοντας αυστηρά πρόστιμα, με μεγαλύτερο εκείνο που δόθηκε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος κλήθηκε να καταβάλει φόρο πολυτελείας ύψους 3.065.691 για την υπέρβαση του Βασικού Επιπέδου Αμοιβών (BRL). Την ώρα που ο Ολυμπιακός πλήρωσε 303.290 για την αντίστοιχη υπέρβαση. Ενώ το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τα πρόστιμα (5.438,684) μοιράστηκε εξίσου στις 15 ομάδες που ήταν συμμορφωμένες στους κανονισμούς της Ευρωλίγκας, ήτοι 362.579 ευρώ σε κάθε σύλλογο.

ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ;

Σύμφωνα με τις αναλύσεις που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα, παρά τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, το μοντέλο της Ευρωλίγκας αντιμετωπίζει ακόμα δομικές δυσκολίες. Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την αναντιστοιχία εσόδων/εξόδων. Για αυτόν τον λόγο η νέα διοίκηση της Λίγκας μελετάει τον τρόπο επέκτασης. Είτε αυτό έχει να κάνει με μια πιθανή σύμπραξη με το NBA είτε με διεύρυνση του υπάρχοντος μοντέλου. Το οποίο θα πρέπει να εξελιχθεί και οι ομάδες να βρουν πόρους, ώστε η βιωσιμότητά τους να μην εξαρτάται άμεσα από παράγοντες εκτός μπάσκετ. Κάτι που στην πραγματικότητα, με τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν φαντάζει ρεαλιστικό.

Όπως και να έχει, οικονομικά ή όχι ισχυρό, πρόκειται για το σημαντικότερο και πιο ποιοτικό μπασκετικό προϊόν στην Ευρώπη. Για ένα πρωτάθλημα που διαρκώς κερδίζει φίλους και κοινό. Και ειδικά για την Ελλάδα και τις παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αποτελεί μια διαδικασία που πάντα θα έχει ξεχωριστή αξία. Και το κομμάτι της αθλητικής πίτας που αντιστοιχεί στην Ευρωλίγκα, αυξάνεται. Με το ενδιαφέρον του κοινού να μεγαλώνει. Και σε ό,τι μας αφορά. Οι Ελληνικές ομάδες δεν είναι απλά πρωταγωνίστριες. Είναι οι θεμέλιοι λίθοι της διοργάνωσης. Και πέρα από τα οικονομικά δεδομένα και τις στατιστικές, ευχή όλων, το τρόπαιο να καταλήξει σε ελληνικά χέρια. Και εν προκειμένω, ερυθρόλευκα. Ολυμπιακά. Εξάλλου, η εικόνα, σε παρκέ και εξέδρες, τα… λέει όλα για το ποιος αξίζει το τρόπαιο.