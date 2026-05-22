Καμπάτσο: «Ο Ολυμπιακός θα παίξει με μεγάλη αυτοπεποίθηση, τον ξέρουμε καλά»
Ο Φακούντο Καμπάτσο μιλώντας για τον τελικό με τον Ολυμπιακό στάθηκε στην αυτοπεποίθηση με την οποία παίζει η ομάδα του Μπαρτζώκα.
Η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Euroleague μετά τη νίκη της με 105-90 επί της Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό για τον τίτλο της διοργάνωσης.
Ο Φακούντο Καμπάτσο στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί της Βαλένθια ανέφερε ότι η Ρεάλ πρέπει να βελτιώσει αρκετά πράγματα και σχολίασε ότι η «βασίλισσα» και ο Ολυμπιακός είναι δύο ομάδες που γνωρίζονται αρκετά καλά.
Οι δηλώσεις του Καμπάτσο
«Έχουμε πάρα πολλά να βελτιώσουμε. Δεν ήμασταν καλοί στο 1-1 αλλά ελέγξαμε τα ριμπάουντ. Πρέπει να παίξουμε με καρδιά, να κάνουμε στεπ απ και να ελέγξουμε τα ριμπάουντ.
Ο Ολυμπιακός θα παίξει με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Θα είναι μια πολύ μεγάλη μάχη. Τους ξέρουμε καλά, μας ξέρουν καλά. Ο χαρακτήρας θα παίξει ρόλο σε τέτοιου είδους αγώνες».
