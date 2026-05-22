Δυστυχώς, μάλλον δεν θα ξαναδούμε την Σαρλίζ Θερόν ως «Atomic Blonde»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Σαρλίζ Θερόν φαίνεται ότι έχει αφήσει πίσω της ένα σίκουελ της ταινίας «Atomic Blonde» (και φυσικά, δεν ευθύνεται η ίδια).

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Elle, η ηθοποιός ανέφερε ότι το «Atomic Blonde 2» δεν προχωράει, οκτώ χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας που σημείωσε μεγάλη επιτυχία το 2017.

«Νομίζω ότι ίσως έχουμε χάσει την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε στο περιοδικό.

Τι ετοιμάζει;

Μιλώντας για τα επερχόμενα κινηματογραφικά της πρότζεκτ, η Σαρλίζ Θερόν αστειεύτηκε ότι «δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για να ρωτήσετε» όσον αφορά μια πιθανή εμφάνισή της στο «Avengers: Doomsday».

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε στο Elle, μέχρι στιγμής έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και τώρα εργάζεται σε μια ταινία με τίτλο «Tyrant», που ακολουθεί μια ιστορία που διαδραματίζεται στον κόσμο της υψηλής γαστρονομίας της Νέας Υόρκης, με στοιχεία από τις ταινίες «Wall Street» και «Whiplash».

Παράλληά, συμμετέχει στο «Jane» του Αλφόνσο Κουαρόν και το «Two for the Money» και του Τζάστιν Λι.

«Mπορούσε να κάνει 10, 15, 20, 30 κινήσεις στη σειρά χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει»

Στην ταινία «Atomic Blonde», σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λιτς, η Σαρλίζ Θερόν υποδύθηκε μια κατάσκοπο που αγωνίζεται να αποκτήσει ένα ντοσιέ και να εξαρθρώσει ένα αδίστακτο δίκτυο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Το 2020, η Θερόν δήλωσε ότι το Netflix ενδιαφερόταν να αναλάβει την παραγωγή ενός σίκουελ και αποκάλυψε ότι το σενάριο βρισκόταν σε φάση επεξεργασίας.

«Τους παρουσιάσαμε το [Atomic Blonde 2] και ο Σκοτ Στάμπερ [επικεφαλής των πρωτότυπων ταινιών στο Netflix] έδειξε ενδιαφέρον», είπε τότε. «Συζητήσαμε εκτενώς μαζί του και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία συγγραφής του σεναρίου. Ο χαρακτήρας αυτός είχε δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποκαλύπτει πολλά για τον εαυτό της. Γι’ αυτό πιστεύω ότι υπάρχει μια δυναμική σε αυτό».

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε το 2024 ότι υπήρχαν ελάχιστα εφέ στις σκηνές μάχης της ταινίας, συμπεριλαμβανομένης μιας λήψης διάρκειας 10 λεπτών στην οποία η Θερόν χτυπά, κλωτσά και μαχαιρώνει καθώς ανεβαίνει τις σκάλες ενός κτιρίου, κατεβαίνει ξανά και βγαίνει στο δρόμο, όπου καταλαμβάνει ένα περιπολικό και πυροβολεί ακόμη περισσότερους.

«Αυτή η μάχη στη σκάλα που δημιουργήσαμε, είναι κατά 99% δική της», μοιράστηκε ο σκηνοθέτης, σημειώνοντας ότι το πλάνο είναι στην πραγματικότητα σχεδόν 40 λήψεις που έχουν μονταριστεί.

Η Θερόν καταπιάστηκε με τις πολεμικές τέχνες για έξι εβδομάδες πριν από τα γυρίσματα, είπε ο συντονιστής κασκαντέρ Σαμ Χάργκρεϊβ στο περιοδικό People, την εποχή που κυκλοφόρησε η ταινία.

«Απέδειξε ότι μπορούσε να κάνει 10, 15, 20, 30 κινήσεις στη σειρά χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει ή να ξαναρχίσει», αποκάλυψε.

*Με πληροφορίες από: People