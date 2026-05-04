Η Σαρλίζ Θερόν καθιστά σαφές ότι τα παιδιά της δεν θα μεγαλώσουν με το «δίχτυ ασφαλείας» προσφέρει η παρουσία της στο Χόλιγουντ.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για την προσέγγιση που έχει υιοθετήσει σε ότι αφορά την ανατροφή των παιδιών της, αποκαλύπτοντας ότι σκοπεύει να παρακινήσει τις κόρες της να ψάξουν για δουλειά, ώστε να γνωρίζουν τι εστί οικονομική ανεξαρτησία, από νωρίς.

«Πρώτα απ’ όλα, το πρώτο σου αυτοκίνητο θα είναι ένα Datsun, γιατί θα το τρακάρεις», είπε η Θέρον στο podcast «Therapuss with Jake Shane».

«Θα το καταστρέψετε με κάποιον τρόπο. Είστε νέες οδηγοί. Οπότε, δεν θα πάρουμε, ας πούμε, το ωραίο αυτοκίνητο από την αρχή. Χρειαζόμαστε λίγη εμπειρία, και θα την κερδίσουμε».

Η Θέρον τόνισε ότι η οικονομική ανεξαρτησία θα είναι επίσης αδιαπραγμάτευτη.

«Είναι πολύ νωρίς για να πω πού θα καταλήξουν… Απλά πρέπει να βρουν μια δουλειά που να τους αποφέρει εισόδημα, γιατί δεν θέλω να τις συντηρώ για όλη τους τη ζωή», είπε.

«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, τους λέω: ‘Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε τόσο φιλικές κάθε πρωί στις 6, να αρχίζετε να προετοιμάζεστε γι’ αυτό’», πρόσθεσε.

Συνειδητή απόφαση

Η Σερλίζ Θερόν, η οποία υιοθέτησε τις κόρες της, την Τζάκσον, 12 ετών, το 2012 και την Όγκουστ, 9 ετών, το 2015, έχει μιλήσει πολλάκις στο παρελθόν για το πώς μεγαλώνει τα παιδιά της ως ανύπαντρη μητέρα – μια απόφαση που έχει περιγράψει ως απόλυτα συνειδητή.

Σε μια συνέντευξη τον Ιούλιο του 2025 με την Άλεξ Κούπερ στο δημοφιλές podcast «Call Her Daddy», η ηθοποιός χαρακτήρισε την επιλογή της ως «μία από τις πιο υγιείς αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ».

«Με τις γυναίκες, είναι λες και πάντα [κάποιος βρίσκει] κάποιο πρόβλημα [με αυτές]. Λένε [ότι δεν μπορούν] να κρατήσουν έναν άντρα, αλλά ποτέ κανείς δεν λέει [μπράβο σε μια γυναίκα] που ζει τη ζωή της όπως ακριβώς [θέλει]» είπε.

Η Θέρον δεν δίστασε να περιγράψει την ελευθερία που βρήκε στη μητρότητα με τους δικούς της όρους. «Τους κοιτάζω και σκέφτομαι: ‘Ξέρετε πόσο υπέροχο είναι να ζω ακριβώς όπως θέλω, να βιώνω τη μητρότητα ακριβώς όπως ήθελα να τη βιώσω;’».

Πρόσθεσε ότι «λατρεύει το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να συμβουλεύεται έναν άντρα για κάθε γαμημέ@@ απόφαση».

*Με πληροφορίες από: Page Six