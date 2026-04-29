Η Σαρλίζ Θερόν πιστεύει στον έρωτα, αλλά όχι στη συγκατοίκηση

Η Σαρλίζ Θερόν δεν απορρίπτει τον έρωτα, αλλά δεν θα μπορούσε να δει τον ευατό της να συγκατοικεί με έναν άνδρα στο εγγύς μέλλον.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε πρόσφατα στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show», όπου αποκάλυψε ότι τα παιδιά της, τα οποία πλέον είναι έφηβα, δείχνουν ενδιαφέρον σε ότι αφορά την ερωτική της ζωή και ενίοτε, της δίνουν και συμβουλές.

«Τα παιδιά μου είναι σε μια ηλικία που πραγματικά χαίρονται που βγαίνω ραντεβού», είπε η Θέρον. «Είναι πραγματικά αστείο το πόσο φοβόμουν ότι θα ένιωθαν απειλή από αυτό, και τώρα μου λένε: ‘Μαμά, σου στέλνει μηνύματα; Πήγαινε στο ραντεβού, μαμά’».

Αυτή η παρότρυνση, ωστόσο, δεν μεταφράζεται σε επιθυμία για μια πιο παραδοσιακή μορφή συμβίωσης.

«Το εννοώ πραγματικά αυτό [που θα σου πω] αν και ο κόσμος νομίζει ότι αστειεύομαι. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να συζήσω ξανά με κάποιον», είπε στην Ντρου Μπάριμορ. «Θα ήθελα πολύ να είμαστε κοντά, όπως να αγοράσω το σπίτι στο τέλος του δρόμου, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ [να μείνω μαζί με κάποιον στο ίδιο σπίτι]».

«Τα παιδιά σου έρχονται πρώτα»

Βεβαίως, η Σαρλίζ Θερόν δεν απορρίπτει εντελώς το ενδεχόμενο αυτή η προσέγγιση να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. «Ίσως να σκέφτομαι έτσι τώρα επειδή έχω ακόμα τις κόρες μου στο σπίτι, και ενδέχεται αυτό να αλλάξει όταν μείνω μόνη μου, αλλά ψάχνω για κάτι πολύ συγκεκριμένο», είπε.

Η Μπάριμορ, που είναι επίσης μητέρα δύο παιδιών, είπε ότι κατανοέι πλήρως την προσέγγιση της Θέρον. «Μου αρέσει και εμένα να δίνω προτεραιότητα στα παιδιά μου και αυτό δεν μου φάνηκε ποτέ λάθος κίνηση, και εσύ φαίνεσαι να σκέφτεσαι το ίδιο», είπε.

«Είναι αδύνατο να μην το κάνεις. Τα παιδιά σου έρχονται πρώτα. Πάντα έρχονται πρώτα», συμφώνησε η Θέρον.

Η Νοτιοαφρικανή ηθοποιός υιοθέτησε την μεγαλύτερη κόρη της, Τζάκσον, το 2012, και τη μικρότερη κόρη της, Όγκουστ, που είναι σήμερα 11 ετών, το 2015. Σε παλαιότερη συνέντευξή της με το περιοδικό People, η Σαρλίζ Θερόν αποκάλυψε ότι πάντοτε οραματιζόταν να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια μέσω της υιοθεσίας.

«Ακόμα και όταν ήμουν σε σχέση, ήμουν πάντα ειλικρινής με τους συντρόφους μου, [λέγοντας τους εξαρχής] ότι η υιοθεσία ήταν ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο θα δημιουργούσα οικογένειά κάποια μέρα. Αυτό σίγουρα δεν ήταν δεύτερη επιλογή για μένα. Ήταν πάντα η πρώτη», είπε τότε.

Η Σερλίζ Θερόν έχει επίσης αναφερθεί στην ευθύνη που αισθάνεσαι ως προς τις κόρες της, δεδομένου ότι η ίδια είναι λευκή, ενώ εκείνες μαύρες.

Σε συνέντευξή της στο ELLE, η Θερόν είπε ότι το γεγονός ότι μεγάλωσε κατά τη διάρκεια του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική την έκανε «υπερβολικά ευαισθητοποιημένη σε θέματα ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Θέλω να ξέρουν ποιες είναι και θέλω να είναι τόσο γαμημέν@ περήφανες για αυτό», είπε.

