Σαρλίζ Θερόν – Κάνει αναρρίχηση σε τοίχο της Νέας Υόρκης και κόβει την ανάσα

Η Σαρλίζ Θερόν τράβηξε τα βλέμματα στις 24 Απριλίου, κρεμασμένη σε έναν τοίχο αναρρίχησης για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας της στο Netflix, «Apex», μετατρέποντας την Times Square σε σκηνικό δράσης.

Γιατί, φυσικά, μια συνηθισμένη περιοδεία Τύπου απλά δεν θα ήταν αρκετή.

Φορώντας ένα λευκό φανελάκι και ασορτί παντελόνι σαν φόρμα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παρέμεινε απολύτως ψύχραιμη –σαν να έκανε μια εμφάνιση σε κάποιο κόκκινο χαλί για παράδειγμα.

Το πλήθος συνέρρεε καθώς η Θέρον εκτελούσε το ακροβατικό που ήταν κάθε άλλο παρά αδιάφορο.

Η στιγμή λειτούργησε ως τολμηρό teaser για το «Apex», ένα επερχόμενο θρίλερ του Netflix.

Ένα διεστραμμένο παιχνίδι

Η Θέρον, γνωστή για τους σωματικά απαιτητικούς ρόλους της, φαινόταν σαν στο σπίτι της. Στο «Apex» υποδύεται μια γυναίκα που πενθεί και κατευθύνεται στην απομακρυσμένη αυστραλιανή έρημο.

Ο χαρακτήρας της Θέρον εμπλέκεται σε ένα διεστραμμένο παιχνίδι με έναν πονηρό δολοφόνο, τον οποίο υποδύεται ο Τάρον Έγκερτον. Την ταινία σκηνοθέτησε ο Μπαλτάσαρ Κόρμακουρ και συμμετάσχει, επίσης, ο Έρικ Μπάνα.

Η στιγμή της αναρρίχησης στην Times Square πρόσφερε μια πρώτη γεύση της έντασης που επιδιώκει να προσφέρει το «Apex», οι σινεκριτικές για το οποίο είναι πολύ καλές.

Ένα μικρό ολίσθημα

«Η Θέρον υποδύεται τη Σάσα, μια Αμερικανίδα που εμφανίζεται για πρώτη φορά να επιχειρεί μια απαιτητική χειμερινή ανάβαση σε έναν απότομο βράχο του Τρολ Γουόλ στη Νορβηγία, μαζί με τον Αυστραλό φίλο της και τακτικό σύντροφό της στα ακραία σπορ, τον Τόμι (Έρικ Μπάνα)» γράφει ο Ντέιβιντ Ρούνεϊ στο The Hollywood Reporter και συνεχίζει:

«Από την πρώτη στιγμή, ο Κόρμακουρ και ο κορυφαίος διευθυντής φωτογραφίας Λόρενς Σερ μας μεταδίδουν μια αγωνιώδη αίσθηση του κινδύνου που αντιμετωπίζουν, με εκείνες τις ιλιγγιώδεις λήψεις από drone που θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε όλη τη διάρκεια της ταινίας.

» Ακόμα και καθώς πλησιάζει καταιγίδα, η Σάσα θέλει να συνεχίσει την ανάβαση με τα δάχτυλά της να αιμορραγούν, ενώ ο Τόμι προτείνει λογικά να σταματήσουν. Τελικά την πείθει μετά από ένα μικρό ολίσθημα και στήνουν την κάθετη σκηνή τους, η οποία μοιάζει με ένα εύθραυστο χάρτινο φανάρι όταν κρέμεται στον βράχο για τη νύχτα.

»Ο Τόμι της λέει ότι έχει φτάσει στα όριά του με αυτές τις ακραίες αποστολές και θέλει να σταματήσει, εκφράζοντας επίσης την ανησυχία του ότι η Σάσα λατρεύει αλόγιστα τις προκλήσεις, παίρνοντας πάρα πολλά ρίσκα. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτό καταλήγει σε τραγωδία την επόμενη μέρα, καθώς προσπαθούν να κατέβουν σε ασφαλές έδαφος».

*Το «Apex» κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου αποκλειστικά στο Netflix.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com και pagesix.com | Αρχική Φωτό: Kane Skennar/Netflix