Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Σαρλίζ Θερόν – Κάνει αναρρίχηση σε τοίχο της Νέας Υόρκης και κόβει την ανάσα
Fizz 27 Απριλίου 2026, 14:00

Σαρλίζ Θερόν – Κάνει αναρρίχηση σε τοίχο της Νέας Υόρκης και κόβει την ανάσα

Η Σαρλίζ Θερόν ανεβάζει την προώθηση της ταινίας «Apex» σε νέα ύψη με ένα ακροβατικό κόλπο αναρρίχησης σε τοίχο στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Η Σαρλίζ Θερόν τράβηξε τα βλέμματα στις 24 Απριλίου, κρεμασμένη σε έναν τοίχο αναρρίχησης για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας της στο Netflix, «Apex», μετατρέποντας την Times Square σε σκηνικό δράσης.

Γιατί, φυσικά, μια συνηθισμένη περιοδεία Τύπου απλά δεν θα ήταν αρκετή.

Φορώντας ένα λευκό φανελάκι και ασορτί παντελόνι σαν φόρμα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παρέμεινε απολύτως ψύχραιμη –σαν να έκανε μια εμφάνιση σε κάποιο κόκκινο χαλί για παράδειγμα.

Το πλήθος συνέρρεε καθώς η Θέρον εκτελούσε το ακροβατικό που ήταν κάθε άλλο παρά αδιάφορο.

Η στιγμή λειτούργησε ως τολμηρό teaser για το «Apex», ένα επερχόμενο θρίλερ του Netflix.

Ένα διεστραμμένο παιχνίδι

Η Θέρον, γνωστή για τους σωματικά απαιτητικούς ρόλους της, φαινόταν σαν στο σπίτι της. Στο «Apex» υποδύεται μια γυναίκα που πενθεί και κατευθύνεται στην απομακρυσμένη αυστραλιανή έρημο.

Ο χαρακτήρας της Θέρον εμπλέκεται σε ένα διεστραμμένο παιχνίδι με έναν πονηρό δολοφόνο, τον οποίο υποδύεται ο Τάρον Έγκερτον. Την ταινία σκηνοθέτησε ο Μπαλτάσαρ Κόρμακουρ και συμμετάσχει, επίσης, ο Έρικ Μπάνα.

Η στιγμή της αναρρίχησης στην Times Square πρόσφερε μια πρώτη γεύση της έντασης που επιδιώκει να προσφέρει το «Apex», οι σινεκριτικές για το οποίο είναι πολύ καλές.

Η στιγμή της αναρρίχησης στην Times Square πρόσφερε μια πρώτη γεύση της έντασης που επιδιώκει να προσφέρει το «Apex», οι σινεκριτικές για το οποίο είναι πολύ καλές

Ένα μικρό ολίσθημα

«Η Θέρον υποδύεται τη Σάσα, μια Αμερικανίδα που εμφανίζεται για πρώτη φορά να επιχειρεί μια απαιτητική χειμερινή ανάβαση σε έναν απότομο βράχο του Τρολ Γουόλ στη Νορβηγία, μαζί με τον Αυστραλό φίλο της και τακτικό σύντροφό της στα ακραία σπορ, τον Τόμι (Έρικ Μπάνα)» γράφει ο Ντέιβιντ Ρούνεϊ στο The Hollywood Reporter και συνεχίζει:

«Από την πρώτη στιγμή, ο Κόρμακουρ και ο κορυφαίος διευθυντής φωτογραφίας Λόρενς Σερ μας μεταδίδουν μια αγωνιώδη αίσθηση του κινδύνου που αντιμετωπίζουν, με εκείνες τις ιλιγγιώδεις λήψεις από drone που θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε όλη τη διάρκεια της ταινίας.

» Ακόμα και καθώς πλησιάζει καταιγίδα, η Σάσα θέλει να συνεχίσει την ανάβαση με τα δάχτυλά της να αιμορραγούν, ενώ ο Τόμι προτείνει λογικά να σταματήσουν. Τελικά την πείθει μετά από ένα μικρό ολίσθημα και στήνουν την κάθετη σκηνή τους, η οποία μοιάζει με ένα εύθραυστο χάρτινο φανάρι όταν κρέμεται στον βράχο για τη νύχτα.

»Ο Τόμι της λέει ότι έχει φτάσει στα όριά του με αυτές τις ακραίες αποστολές και θέλει να σταματήσει, εκφράζοντας επίσης την ανησυχία του ότι η Σάσα λατρεύει αλόγιστα τις προκλήσεις, παίρνοντας πάρα πολλά ρίσκα. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτό καταλήγει σε τραγωδία την επόμενη μέρα, καθώς προσπαθούν να κατέβουν σε ασφαλές έδαφος».

Η συνέχεια από της οθόνης.

*Το «Apex» κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου αποκλειστικά στο Netflix.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com και pagesix.com | Αρχική Φωτό: Kane Skennar/Netflix

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
«Μην τον αφήσετε» 26.04.26

Οι αντιδράσεις γύρω από την εμπλοκή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala φτάνουν και στο μετρό της Νέας Υόρκης

Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Βίντεο 26.04.26

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη

«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Normal 26.04.26

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»

Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
«Στα όρια μου» 25.04.26

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας

Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
Πολιτική 27.04.26

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»
Ελλάδα 27.04.26

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»

Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί,

«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)
Ποδόσφαιρο 27.04.26

«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)

Η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Πολιτική 27.04.26

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
Πολιτική 27.04.26

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Δίκη Τεμπών 27.04.26

Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων

Δικηγόροι κάνουν λόγο για αναπαραγωγή του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθος από το Δημόσιο -Τι ανέφερε η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Έρχονται εκτεταμένες αλλαγές στην αίθουσα της δίκης.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!

Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ντομαγκόι Βίντα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον έμπειρο στόπερ να παραμένει στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν

