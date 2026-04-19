Η μητέρα της Σαρλίζ Θερόν σκότωσε τον πατέρα της – «Δε με στοιχειώνει» λέει η σταρ

19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
Fizz 19 Απριλίου 2026, 10:30

Η Σαρλίζ Θερόν θυμάται σε νέα συνέντευξή της ότι στα 15 της, η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της και δηλώνει ότι «δεν την στοιχειώνει» η τραγωδία

«Πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε για αυτά τα θέματα, γιατί έτσι οι άλλοι άνθρωποι δεν αισθάνονται μόνοι» δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν και μίλησε ανοιχτά για τη νύχτα που ο πατέρας της δέχθηκε έναν θανατηφόρο πυροβολισμό από τη μητέρα της σε αυτοάμυνα, όταν η σημερινή ηθοποιός του Χόλιγουντ ήταν έφηβη.

Σε μια νέα συνέντευξη στο περιοδικό The New York Times Magazine, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου, η 50χρονη ηθοποιός της ταινίας «The Old Guard 2» αναπολεί το οδυνηρό περιστατικό και εξηγεί γιατί σήμερα δεν την «στοιχειώνει» πια.

Η Σαρλίζ Θερόν και η μητέρα της, Γκέρντα / YouTube

Έπρεπε να πάω στην τουαλέτα

Η Σαρλίζ αποκάλυψε ότι ο πατέρας της, Τσαρλς Θέρον, απειλούσε υπό την επήρεια αλκοόλ εκείνη και τη μητέρα της, Γκέρντα, στο σπίτι τους στη Νότια Αφρική το 1991, όταν εκείνη ήταν 15 ετών.

Είπε ότι το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο πατέρας της θύμωσε μαζί της επειδή μπήκε στο σπίτι του θείου της χωρίς να τον χαιρετήσει. Ο πατέρας της βρισκόταν εκεί εκείνη τη στιγμή και έπινε με τον αδελφό του.

«Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να πάω τουαλέτα. Έτσι, έτρεξα μέσα στο σπίτι για να πάω στην τουαλέτα, και εκείνος το θεώρησε αγένεια εκ μέρους μου, επειδή δε σταμάτησα για να τους χαιρετήσω όλους» εξήγησε η Σαρλίζ.

«Στη Νότια Αφρική, ο σεβασμός που πρέπει να δείχνεις στους μεγαλύτερους είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και εκείνος είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου απλά ξέφυγε από τον έλεγχο. Έλεγε: “Γιατί δεν σταμάτησες; Ποια νομίζεις ότι είσαι;”».

«Πήγα στο δωμάτιό μου, έσβησα τα φώτα και ήταν πολύ φοβισμένη» είπε στους New York Times. «Το παράθυρό μου έβλεπε προς τον δρόμο και μπορούσα να καταλάβω το βαθμό της οργής, της απογοήτευσης ή της δυστυχίας του από τον τρόπο που οδηγούσε»

Εκείνο το βράδυ

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Mad Max: Fury Road» και η μητέρα της επέστρεψαν στη συνέχεια στο σπίτι. Μόλις μπήκαν στο σπίτι, η Σαρλίζ είπε στη μητέρα της: «Νομίζω ότι πρέπει να χωρίσεις από αυτόν», καθώς αυτό ήταν το τελευταίο από τα πολλά περιστατικά που αφορούσαν τον πατέρα της.

«Φεύγοντας από εκείνο το σπίτι, ήξερα ότι κάτι ήταν διαφορετικό. Το ήξερε και εκείνη», εξήγησε.

Εκείνο το βράδυ, η Σαρλίζ ζήτησε από τη μητέρα της να πει ότι κοιμόταν για να αποφύγει μια αντιπαράθεση με τον πατέρα της όταν θα επέστρεφε στο σπίτι.

«Πήγα στο δωμάτιό μου, έσβησα τα φώτα και ήταν πολύ φοβισμένη» είπε στους New York Times. «Το παράθυρό μου έβλεπε προς τον δρόμο και μπορούσα να καταλάβω το βαθμό της οργής, της απογοήτευσης ή της δυστυχίας του από τον τρόπο που οδηγούσε.

»Ο τρόπος με τον οποίο μπήκε στον κήπο εκείνο το βράδυ… δεν μπορώ να σας τον περιγράψω. Απλώς ήξερα ότι κάτι κακό επρόκειτο να συμβεί».

Η κατάσταση ήταν σοβαρή

Ο πατέρας της τότε «εισέβαλε στο σπίτι» πυροβολώντας τις ατσάλινες πόρτες, κάτι συνηθισμένο στη Νότια Αφρική εκείνη την εποχή «επειδή σε τέτοιο κλίμα βίας ζούσαμε», είπε η Σαρλίζ, εξηγώντας: «Η χώρα μας βρισκόταν στο χείλος του εμφυλίου πολέμου».

«Πυροβόλησε τις ατσάλινες πόρτες για να μπει, καθιστώντας απολύτως σαφές ότι θα μας σκότωνε. Μαζί του ήταν και ο αδελφός του» διηγήθηκε.

«Ξέραμε ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή, και έτσι, τη στιγμή που έσπασε την πρώτη πύλη, η μαμά μου έτρεξε στο χρηματοκιβώτιο για να πάρει το δικό της όπλο. Μπήκε στο δωμάτιό μου. Οι δυο μας κρατούσαμε την πόρτα με τα σώματά μας, επειδή δεν είχε κλειδαριά. Και αυτός απλώς έκανε ένα βήμα πίσω και άρχισε να πυροβολεί μέσα από την πόρτα».

«Είναι πράγματα που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και μετά ακολούθησε τον πατέρα μου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή άνοιγε το χρηματοκιβώτιο για να βγάλει κι άλλα όπλα, και τον πυροβόλησε»

Και τον πυροβόλησε

«Και το πιο τρελό είναι ότι ούτε μία σφαίρα δεν μας χτύπησε» συνέχισε. «Είναι παράλογο αν το σκεφτείς έτσι. Αλλά το μήνυμα ήταν πολύ σαφές. “Θα σε σκοτώσω απόψε. Νομίζεις ότι δεν μπορώ να μπω από αυτή την πόρτα; Δες με. Θα πάω στο χρηματοκιβώτιο. Θα πάρω το κυνηγετικό όπλο” φώναζε ο πατέρα μου».

«Πήγε στο χρηματοκιβώτιο και η μαμά μου άνοιξε την πόρτα ενώ ο αδελφός του στεκόταν ακόμα εκεί» είπε η Σαρλίζ.

«Ο αδελφός του έτρεξε στο διάδρομο και εκείνη πυροβόλησε μια σφαίρα στο διάδρομο που αναπήδησε επτά φορές και τον χτύπησε στο χέρι. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και μετά ακολούθησε τον πατέρα μου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή άνοιγε το χρηματοκιβώτιο για να βγάλει κι άλλα όπλα, και τον πυροβόλησε».

Δεν είναι μια μεμονωμένη ιστορία

Η Σαρλίζ αποκάλυψε ότι πάντα μιλούσε ανοιχτά για το περιστατικό, επειδή θέλει να βοηθήσει «άλλους ανθρώπους να μην αισθάνονται μόνοι».

«Δυστυχώς, αυτή δεν είναι μια μεμονωμένη ιστορία», δήλωσε στην εφημερίδα New York Times. «Αυτά τα φαινόμενα είναι διαδεδομένα σε πολλά σπίτια. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πραγματικά πολύ, πολύ άδικη μεταχείριση, ακόμη και σε αυτή τη χώρα.

»Κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και δεν νομίζω ότι κανείς πήρε στα σοβαρά τη μαμά μου».

Να μιλάμε ανοιχτά

Η Σαρλίζ έχει δείξει μεγάλο πάθος στην υπεράσπιση των γυναικών που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία.

Το 2020, συνεργάστηκε με την ανθρωπιστική οργάνωση CARE και το Entertainment Industry Foundation για να ξεκινήσει την εκστρατεία «Together For Her», με σκοπό τη διάθεση κεφαλαίων και άλλων πόρων για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Το 2008, ορίστηκε «Αγγελιαφόρος Ειρήνης» των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την προώθηση της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών.

«Πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε για αυτά τα θέματα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε», δήλωσε η Σαρλίζ στην εφημερίδα Times σχετικά με εκείνη τη νύχτα του 1991.

«Δεν είχα ακούσει ποτέ για μια παρόμοια ιστορία. Όταν αυτό συνέβη σε εμάς, νόμιζα ότι ήμασταν οι μόνοι. Δεν με στοιχειώνουν πια αυτά τα πράγματα».

*Με στοιχεία από people.com

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Ένταση με πυρά σε πλοία στα κλειστά στενά του Ορμούζ

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου
Ο Τομ Κρουζ υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του, σε ένα πρώτο απόσπασμα που παρουσιάστηκε στο CinemaCon και δεν έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»
Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)
Η Άρσεναλ δίνει το ματς της… ζωής της στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι (19/4, 18:30) κι αν χάσει… χάνεται – Ένας πραγματικός «τελικός» πρωταθλήματος για τον Μικέλ Αρτέτα!

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
Οι ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν αποφέρουν τεράστια κέρδη και προκαλούν ανησυχίες στους νομοθέτες

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Κεφαλονιά: Έρευνα και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα – Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης
Νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - «Ήταν όλοι οι γιατροί στη θέση τους», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία
Η οικογένεια Simpsons, από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα franchises όλων των εποχών, αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα μακροχρόνιας επιρροής που παραμένει επίκαιρη

Athens Throws Open Its Doors on World Heritage Day
Thousands of tourists and locals flocked to the Acropolis on Saturday as Greece offered free admission to all state-run archaeological sites and museums in honor of World Heritage Day.

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούζ
Το Ιράν διαμηνύει πως είμαστε ακόμη «μακριά από τελική συμφωνία - Ξαναέκλεισε τα Στενά του Ορμούζ σε αντίποινα για τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ πλοία δέχθηκαν πυρά - Δεν μπορούν να εκβιάζουν τις ΗΠΑ, λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

