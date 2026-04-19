Η μητέρα της Σαρλίζ Θερόν σκότωσε τον πατέρα της – «Δε με στοιχειώνει» λέει η σταρ

«Πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε για αυτά τα θέματα, γιατί έτσι οι άλλοι άνθρωποι δεν αισθάνονται μόνοι» δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν και μίλησε ανοιχτά για τη νύχτα που ο πατέρας της δέχθηκε έναν θανατηφόρο πυροβολισμό από τη μητέρα της σε αυτοάμυνα, όταν η σημερινή ηθοποιός του Χόλιγουντ ήταν έφηβη.

Σε μια νέα συνέντευξη στο περιοδικό The New York Times Magazine, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου, η 50χρονη ηθοποιός της ταινίας «The Old Guard 2» αναπολεί το οδυνηρό περιστατικό και εξηγεί γιατί σήμερα δεν την «στοιχειώνει» πια.

Έπρεπε να πάω στην τουαλέτα

Η Σαρλίζ αποκάλυψε ότι ο πατέρας της, Τσαρλς Θέρον, απειλούσε υπό την επήρεια αλκοόλ εκείνη και τη μητέρα της, Γκέρντα, στο σπίτι τους στη Νότια Αφρική το 1991, όταν εκείνη ήταν 15 ετών.

Είπε ότι το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο πατέρας της θύμωσε μαζί της επειδή μπήκε στο σπίτι του θείου της χωρίς να τον χαιρετήσει. Ο πατέρας της βρισκόταν εκεί εκείνη τη στιγμή και έπινε με τον αδελφό του.

«Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να πάω τουαλέτα. Έτσι, έτρεξα μέσα στο σπίτι για να πάω στην τουαλέτα, και εκείνος το θεώρησε αγένεια εκ μέρους μου, επειδή δε σταμάτησα για να τους χαιρετήσω όλους» εξήγησε η Σαρλίζ.

«Στη Νότια Αφρική, ο σεβασμός που πρέπει να δείχνεις στους μεγαλύτερους είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και εκείνος είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου απλά ξέφυγε από τον έλεγχο. Έλεγε: “Γιατί δεν σταμάτησες; Ποια νομίζεις ότι είσαι;”».

Εκείνο το βράδυ

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Mad Max: Fury Road» και η μητέρα της επέστρεψαν στη συνέχεια στο σπίτι. Μόλις μπήκαν στο σπίτι, η Σαρλίζ είπε στη μητέρα της: «Νομίζω ότι πρέπει να χωρίσεις από αυτόν», καθώς αυτό ήταν το τελευταίο από τα πολλά περιστατικά που αφορούσαν τον πατέρα της.

«Φεύγοντας από εκείνο το σπίτι, ήξερα ότι κάτι ήταν διαφορετικό. Το ήξερε και εκείνη», εξήγησε.

Εκείνο το βράδυ, η Σαρλίζ ζήτησε από τη μητέρα της να πει ότι κοιμόταν για να αποφύγει μια αντιπαράθεση με τον πατέρα της όταν θα επέστρεφε στο σπίτι.

«Πήγα στο δωμάτιό μου, έσβησα τα φώτα και ήταν πολύ φοβισμένη» είπε στους New York Times. «Το παράθυρό μου έβλεπε προς τον δρόμο και μπορούσα να καταλάβω το βαθμό της οργής, της απογοήτευσης ή της δυστυχίας του από τον τρόπο που οδηγούσε.

»Ο τρόπος με τον οποίο μπήκε στον κήπο εκείνο το βράδυ… δεν μπορώ να σας τον περιγράψω. Απλώς ήξερα ότι κάτι κακό επρόκειτο να συμβεί».

Η κατάσταση ήταν σοβαρή

Ο πατέρας της τότε «εισέβαλε στο σπίτι» πυροβολώντας τις ατσάλινες πόρτες, κάτι συνηθισμένο στη Νότια Αφρική εκείνη την εποχή «επειδή σε τέτοιο κλίμα βίας ζούσαμε», είπε η Σαρλίζ, εξηγώντας: «Η χώρα μας βρισκόταν στο χείλος του εμφυλίου πολέμου».

«Πυροβόλησε τις ατσάλινες πόρτες για να μπει, καθιστώντας απολύτως σαφές ότι θα μας σκότωνε. Μαζί του ήταν και ο αδελφός του» διηγήθηκε.

«Ξέραμε ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή, και έτσι, τη στιγμή που έσπασε την πρώτη πύλη, η μαμά μου έτρεξε στο χρηματοκιβώτιο για να πάρει το δικό της όπλο. Μπήκε στο δωμάτιό μου. Οι δυο μας κρατούσαμε την πόρτα με τα σώματά μας, επειδή δεν είχε κλειδαριά. Και αυτός απλώς έκανε ένα βήμα πίσω και άρχισε να πυροβολεί μέσα από την πόρτα».

«Είναι πράγματα που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και μετά ακολούθησε τον πατέρα μου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή άνοιγε το χρηματοκιβώτιο για να βγάλει κι άλλα όπλα, και τον πυροβόλησε»

Και τον πυροβόλησε

«Και το πιο τρελό είναι ότι ούτε μία σφαίρα δεν μας χτύπησε» συνέχισε. «Είναι παράλογο αν το σκεφτείς έτσι. Αλλά το μήνυμα ήταν πολύ σαφές. “Θα σε σκοτώσω απόψε. Νομίζεις ότι δεν μπορώ να μπω από αυτή την πόρτα; Δες με. Θα πάω στο χρηματοκιβώτιο. Θα πάρω το κυνηγετικό όπλο” φώναζε ο πατέρα μου».

«Πήγε στο χρηματοκιβώτιο και η μαμά μου άνοιξε την πόρτα ενώ ο αδελφός του στεκόταν ακόμα εκεί» είπε η Σαρλίζ.

«Ο αδελφός του έτρεξε στο διάδρομο και εκείνη πυροβόλησε μια σφαίρα στο διάδρομο που αναπήδησε επτά φορές και τον χτύπησε στο χέρι. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και μετά ακολούθησε τον πατέρα μου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή άνοιγε το χρηματοκιβώτιο για να βγάλει κι άλλα όπλα, και τον πυροβόλησε».

Δεν είναι μια μεμονωμένη ιστορία

Η Σαρλίζ αποκάλυψε ότι πάντα μιλούσε ανοιχτά για το περιστατικό, επειδή θέλει να βοηθήσει «άλλους ανθρώπους να μην αισθάνονται μόνοι».

«Δυστυχώς, αυτή δεν είναι μια μεμονωμένη ιστορία», δήλωσε στην εφημερίδα New York Times. «Αυτά τα φαινόμενα είναι διαδεδομένα σε πολλά σπίτια. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πραγματικά πολύ, πολύ άδικη μεταχείριση, ακόμη και σε αυτή τη χώρα.

»Κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και δεν νομίζω ότι κανείς πήρε στα σοβαρά τη μαμά μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Interview (@theinterview_nyt)

Να μιλάμε ανοιχτά

Η Σαρλίζ έχει δείξει μεγάλο πάθος στην υπεράσπιση των γυναικών που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία.

Το 2020, συνεργάστηκε με την ανθρωπιστική οργάνωση CARE και το Entertainment Industry Foundation για να ξεκινήσει την εκστρατεία «Together For Her», με σκοπό τη διάθεση κεφαλαίων και άλλων πόρων για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Το 2008, ορίστηκε «Αγγελιαφόρος Ειρήνης» των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την προώθηση της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών.

«Πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε για αυτά τα θέματα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε», δήλωσε η Σαρλίζ στην εφημερίδα Times σχετικά με εκείνη τη νύχτα του 1991.

«Δεν είχα ακούσει ποτέ για μια παρόμοια ιστορία. Όταν αυτό συνέβη σε εμάς, νόμιζα ότι ήμασταν οι μόνοι. Δεν με στοιχειώνουν πια αυτά τα πράγματα».

*Με στοιχεία από people.com