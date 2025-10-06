Σαρλίζ Θερόν: Αγνοεί επιδεικτικά τον Τζόνι Ντεπ στο σόου της Dior στο Παρίσι

Μια τυχαία συνάντηση είχαν η Σαρλίζ Θερόν και ο Τζόνι Ντέπ στο πλαίσιο επίδειξης μόδας, στο Παρίσι. Οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι έχουν αρκετά χρόνια να μιλήσουν, δεν αντάλλαξαν βλέμμα.

Συγκεκριμένα, η διάσημη ηθοποιός αγνόησε επιδεικτικά τον συνάδελφο της.

Οι δύο τους συνδέονται με τον γαλλικό οίκο Dior, ο Τζόνι Ντεπ ως το πρόσωπο του ανδρικού αρώματος Sauvage και η Σαρλίζ Θερόν ως το πρόσωπο του J’Adore για δύο δεκαετίες.

Σαρλίζ Θερόν: Αγνοώντας εμφανώς τον Ντεπ

Η αμήχανη στιγμή καταγράφηκε σε video, το οποίο αναρτήθηκε στη συνέχεια, στο Twitter.

Στη λεζάντα αναφέρεται: «Η Σαρλίζ Θερόν αγνοεί τον Τζόνι Ντεπ (με τον οποίο συνεργάστηκε στο The Astronaut’s Wife) στο σόου της Dior». Πολλοί μάλιστα, θυμήθηκαν κι επισήμαναν ότι η ηθοποιός είχε παλαιότερα κάνει like σε άρθρο των Times το 2023, το οποίο επικρίνει την κινηματογραφική «επιστροφή» του Τζόνι Ντεπ μετά τη δικαστική του διαμάχη με την Άμπερ Χερντ.

Charlize Theron ignoring Johnny depp(whom she worked with on The astronaut) at the Dior fashion show is funny when u remember she liked that times article on instagram dragging him for his terrible behaviour pic.twitter.com/vByatpCQ35 — erika🍉 (@erikamafiXOXO) October 2, 2025

Τζόνι Ντεπ: Η χαλαρή εμφάνιση του στο Παρίσι

Ο Τζόνι Ντεπ, κατά τη διάρκεια της επίδειξης, ήταν ιδιαίτερα χαλαρός, φορούσε ένα γκρι σακάκι, πουκάμισο και τζιν. Ο διάσημος ηθοποιός μάλιστα φωτογραφήθηκε με την Μπριζίτ Μάκρον, δείχνοντας ότι επιχειρεί σταδιακά να ξανακερδίσει τη θέση του στη δημόσια σκηνή, μετά την υπόθεση με την Άμπερ Χερντ που στιγμάτισε την καριέρα του.

Πότε ξεκίνησε η απόσταση των 2 ηθοποιών

Η Σαρλίζ Θερόν υπήρξε συμπρωταγωνίστριά του Ντεπ στην ταινία «The Astronaut’s Wife» το 1999 και από τότε δεν έχουν ξανασυνεργαστεί καθώς επίσης δεν έχουν προσωπικές σχέσεις μεταξύ τους.