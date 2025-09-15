magazin
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Σαρλίζ Θερόν: Η κλοπή του αυτοκινήτου από το σπίτι της στο Λος Άντζελες
15 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:29

Σαρλίζ Θερόν: Η κλοπή του αυτοκινήτου από το σπίτι της στο Λος Άντζελες

Η Σαρλίζ Θερόν έπεσε θύμα διάρρηξης μέσα στο σπίτι της.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, όταν ένα άτομο εισήλθε στην ιδιοκτησία της Σερλίζ Θερόν από μία ανοιχτή πύλη.

Σαρλίζ Θερόν: Η κλοπή και η εύρεση του αυτοκινήτου

Ο δράστης βρήκε τα κλειδιά μέσα στο όχημα και προχώρησε στην κλοπή ενός αυτοκινήτου μάρκας BMW. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο κατά την έρευνά τους για τον ύποπτο.

Λος Άντζελες: Τα συνεχή περιστατικά κλοπών στο Χόλιγουντ

Η Σαρλίζ Θερόν είναι το πιο πρόσφατο θύμα σε μια σειρά περιστατικών που έχουν πλήξει αστέρες του Χόλιγουντ. Έχουν προηγηθεί η Τρέισι Έλις Ρος και ο Μπραντ Πιτ.

Σαρλίζ Θερόν: Τα επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια της

Σύμφωνα με το Deadline, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει και να αναλάβει την παραγωγή μέσω της εταιρείας της, Secret Menu ενώ για τη σκηνοθεσία, υποψήφιος είναι ο Κρεγκ Ζόμπελ.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Έρικ Χάισερερ, σεναριογράφου του «Arrival» (2016), ο οποίος θα συμμετέχει και στην παραγωγή, μαζί με την Κάρμεν Λιούις , μέσω της εταιρείας τους, Chronology.

Το επόμενο καλοκαίρι η σταρ αναμένεται να εμφανιστεί στο πολυαναμενόμενο φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), «The Odyssey», μαζί με ένα καστ κορυφαίων ηθοποιών του Χόλιγουντ.

Markets
Αγορές: Γιατί δεν φοβούνται (πια) τις γεωπολιτικές κρίσεις

Αγορές: Γιατί δεν φοβούνται (πια) τις γεωπολιτικές κρίσεις

Economy
Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,119 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο

Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,119 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση
14.09.25

«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση

«Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, το να είναι ένα είδωλο», έγραψε μεταξύ άλλων η Σοφία Καρβέλα για την μητέρα της Άννα Βίσση σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
14.09.25

Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του LAPD, η σύλληψη προκλήθηκε μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης σχετικά με ένα περιστατικό όπου ο Ρέιμοντ Κρουζ φέρεται να ψέκασε με νερό μια γυναίκα

Σύνταξη
Βίκυ Καγιά: ∆εν θα µε δείτε φέτος στην τηλεόραση – Έκανα τον κύκλο µου
13.09.25

Βίκυ Καγιά: ∆εν θα µε δείτε φέτος στην τηλεόραση – Έκανα τον κύκλο µου

«Φυσικά υπήρχε πάρα πολλή ένταση και τοξικότητα και επιθετικότητα, η οποία τώρα πια δεν έχει καµία σηµασία, γιατί πέρασε και ο καιρός και έχουν ξεχαστεί όλα αυτά», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Καγιά

Σύνταξη
Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα
13.09.25

Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα

Ο Τζον Κράιερ αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ «aka Charlie Sheen» την τεράστια ανισότητα στις αμοιβές του με τον Τσάρλι Σιν, παρά το γεγονός ότι η καριέρα του τελευταίου κατέρρεε λόγω σκάνδαλων και καταχρήσεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
15.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης διασταυρώσαν τα ξίφη τους στον απόηχο της ΔΕΘ

Σύνταξη
Πόλη της Γάζας: Ο στρατός εξετάζει χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων να παραμένουν στην περιοχή
15.09.25

Σφαγή στην πόλη της Γάζας: Νεκρά δίδυμα έξι ετών - Οι IDF ετοιμάζουν χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων στην περιοχή

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά την πόλη της Γάζας προετοιμάζοντας τη χερσαία εισβολή - Πολλά παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης
15.09.25

Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Κόστα έκαναν κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους - Και οι δύο αναφέρθηκαν στην πρόσφατη εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Τσίπρας: Το σχόλιο για την ισραηλινή επιδρομή στο σπίτι του βραβευμένου παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα
15.09.25

Αγνοείται ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης που βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα - «Μας ντροπιάζει η στάση του κ. Μητσοτάκη»

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα - Τι σημειώνει ο Τσίπρας

Σύνταξη
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
15.09.25

«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των τρανς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
