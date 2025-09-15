Σαρλίζ Θερόν: Η κλοπή του αυτοκινήτου από το σπίτι της στο Λος Άντζελες
Η Σαρλίζ Θερόν έπεσε θύμα διάρρηξης μέσα στο σπίτι της.
Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, όταν ένα άτομο εισήλθε στην ιδιοκτησία της Σερλίζ Θερόν από μία ανοιχτή πύλη.
Σαρλίζ Θερόν: Η κλοπή και η εύρεση του αυτοκινήτου
Ο δράστης βρήκε τα κλειδιά μέσα στο όχημα και προχώρησε στην κλοπή ενός αυτοκινήτου μάρκας BMW. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο κατά την έρευνά τους για τον ύποπτο.
Charlize Theron’s car is STOLEN from her home as she’s latest star caught up in LA crime spree https://t.co/v52TLygU7T
— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 14, 2025
Λος Άντζελες: Τα συνεχή περιστατικά κλοπών στο Χόλιγουντ
Η Σαρλίζ Θερόν είναι το πιο πρόσφατο θύμα σε μια σειρά περιστατικών που έχουν πλήξει αστέρες του Χόλιγουντ. Έχουν προηγηθεί η Τρέισι Έλις Ρος και ο Μπραντ Πιτ.
Σαρλίζ Θερόν: Τα επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια της
Σύμφωνα με το Deadline, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει και να αναλάβει την παραγωγή μέσω της εταιρείας της, Secret Menu ενώ για τη σκηνοθεσία, υποψήφιος είναι ο Κρεγκ Ζόμπελ.
Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Έρικ Χάισερερ, σεναριογράφου του «Arrival» (2016), ο οποίος θα συμμετέχει και στην παραγωγή, μαζί με την Κάρμεν Λιούις , μέσω της εταιρείας τους, Chronology.
Το επόμενο καλοκαίρι η σταρ αναμένεται να εμφανιστεί στο πολυαναμενόμενο φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), «The Odyssey», μαζί με ένα καστ κορυφαίων ηθοποιών του Χόλιγουντ.
