Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Παρασκήνιο 19 Μαΐου 2026, 11:53

Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του πρώτου για «εντολή Μόσχας» πίσω από την ίδρυση πολιτικού κόμματος.

Σύμφωνα με τη μήνυση ο κ. Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει αποδείξεις για τον ισχυρισμό του περί εντολής σχετικά με την ίδρυση πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

«Νωρίς το πρωί η επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Μαρία Καρυστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν στο ΑΤ Συντάγματος μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου, γνωστού για τη συκοφαντική εμμονή του επικοινωνιολόγου, πρώην Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ και συνεργάτη σειράς προέδρων της, που μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία», αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον της κ. Καρυστιανού.

Αιχμές για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

«Ο Ν. Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει την υποτιθέμενη “εντολή” περί ίδρυσης κόμματος, που κατά τον ισχυρισμό του σε χθεσινές δηλώσεις του δήθεν μετέφερε ο Θ. Αυγερινός στην Μ. Καρυστιανού, ειδάλλως θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου για τους συκοφάντες.

Το αυτόφωρο για τη σύλληψη του κατά συρροή συκοφάντη λήγει στις 12:00 το μεσημέρι. Η ΕΛΑΣ άραγε ακόμη δεν κατόρθωσε να εντοπίσει και να συλλάβει τον Ν. Καραχάλιο στη διεύθυνση της κατοικίας του; Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη άραγε γνωρίζει κάτι ή έχει μετατρέψει το υπουργείο του σε Προστασίας Εγκληματιών;».

Business
Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»
Πολιτική 19.05.26

Μπαράζ αναρτήσεων του Νίκου Καραχάλιου για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Άνοιξε φρενοκομείο στην Καρνεάδου» σχολιάζει και δίνει σαφώς ρωσικό χαρακτήρα στην πολιτική κίνηση που σύντομα περνά την πόρτα του Αρείου Πάγου.

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Έπος 18.05.26

Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες
Παρασκήνιο 18.05.26

Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Παρασκήνιο 15.05.26

«Θράσος είναι το θάρρος γι’ αυτά που δεν πρέπει να τολμά κανείς» είπε ο Γρηγοριος ο Ναζιανζηνός, αλλά δεν το άκουσε ο Γρηγόριος (Δημητριάδης) ο ανιψιός και στο Συνέδριο της ΝΔ, το πλήρωσε ακριβά. Οι κλακαδόροι ταϊσμένοι και ποτισμένοι πλουσιοπάροχα, ήταν εκεί, αλλά το σχόλιο «τι κάνει εδώ ο κοριός;» των πικραμένων μάλλον τους επισκίασε

Υπέρλαμπρη 12.05.26

Ντράπηκε και η ντροπή με το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της επιχειρηματολογίας προβεβλημένου στελέχους του ΠΑΣΟΚ που προέτρεψε τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…
Πολιτική 12.05.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της συνέντευξης του Γρηγόρη Δημητριάδη στην εφημερίδα «Real News» έχασε την ψυχραιμία και άρχισε να ωρύεται όπως αποκαλύπτει η στήλη Μικροπολιτικός της εφημερίδας τα ΝΕΑ

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Πολιτική 09.05.26

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
On air 06.05.26

Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζητήθηκε 05.05.26

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
«Στο χιλιοστό» 03.05.26

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων
Παρασκήνιο 30.04.26

Άστραψε και βρόντηξε ο Αλέξης Τσίπρας για το αξιακό μάθημα που δίνουν τα «γαλάζια» κομματικά στελέχη στους νέους ανθρώπους παραθέτοντας την ιστορία που του εκμυστηρεύτηκε ένας καθηγητής.

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
Ποιος εκ των δύο; 19.05.26

Η γυναίκα που φέρεται να είδε τελευταία ζωντανό τον Τζέφρι Έπσταϊν κατέθεσε ξανά, ενώ το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του ξυπνά αμφιβολίες

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Υποκλοπές 19.05.26

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ελλάδα 19.05.26

Ο Ζαχαρίας Κεσσές τονίζει πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας», σχολιάζοντας την άρνησή του να εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Πολιτική 19.05.26

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Δήλωση Κόρμαν 19.05.26

Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Αναζητούν επιζώντες 19.05.26

Σωστικά συνεργεία αναζητούν σημάδια ζωής από τους τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας του 19ου αιώνα στην Ανατολική Γερμανία

«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 19.05.26

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και στην Ιταλία ανάβουν… φωτιές για συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Τι αναφέρουν στη γειτονική χώρα για τον κορυφαίο παίκτη της Βαλένθια.

Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας
Ελλάδα 19.05.26 Upd: 15:02

Η Πυροσβεστική, έχει δεχτεί πολλές κλήσεις από πολίτες, οι οποίοι από τις πρώτες πρωινές ώρες αντιλήφθηκαν τη δυσάρεστη μυρωδιά, χωρίς ωστόσο να μπορούν να προσδιορίσουν την προέλευσή της.

Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης από τις IDF – Ξεπέρασαν τις 3.000 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις
Τραγική κατάσταση 19.05.26

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο - Η ανάρτηση του αραβόφωνου εκπροσώπου των IDF για τη νέα εντολή εκκένωσης λιβανικών πόλεων και χωριών

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής
Αυτοδιοίκηση 19.05.26

Να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), θέλουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
Υπηρεσίας ασφαλείας 19.05.26

Η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) σε έκθεσή της λέει ότι η Λετονία συμφώνησε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για επιθέσεις - Απειλεί τη Ρίγα με αντίποινα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

