Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
Παρασκήνιο 06 Μαΐου 2026, 22:21

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία

Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.

«Φωτιά» πήρε το τηλεοπτικό στούντιο του One Channel με τους Ανδρέα Δρυμιώτη και Θανάση Γλαβίνα να «κονταροχτυπιούνται» on air. Ο γνωστός πολιτικός αναλυτής διασταύρωσε τα ξίφη του με το μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ υπερασπιζόμενος με θέρμη τη δημοσκοπική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας

Οι τόνοι ανέβηκαν με τον κ. Γλαβίνα να τονίζει «δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία. Ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε τον κάθε Δρυμιώτη φερέφωνο της κυβέρνησης να προπαγανδίζει».

Στιγμές έντασης

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ανάρτησε τη «ζωηρή» αντιπαράθεση που είχε στον τηλεοπτικό αέρα επισημαίνοντας πως ο κ. Δρυμιώτης «και άλλοι σαν αυτόν, με τον μανδύα του ‘ανεξάρτητου’ δημοσιογράφου-αναλυτή, προσκεκλημένοι καθημερινά σε εκπομπές αναπαράγουν με φανατισμό τη γραμμή ότι ο ‘κόσμος θέλει τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτακη’».

Σχολίασε πως «ζούνε σε άλλη χώρα» αλλά «το κάνουν συνειδητά».

«Χωρίς κανένα επιχείρημα, χωρίς κανένα στοιχείο. Αναπαράγουν δημοσκοπήσεις με την κατασκευασμένη αναγωγή, επικαλούνται μόνο ό, τι συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη χωρίς καμία άλλη αναφορά σε αρνητικές μετρήσεις για την Νέα Δημοκρατία», ανέφερε.

Ο ίδιος τόνισε πως «δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία. Ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε τον κάθε Δρυμιώτη φερέφωνο της κυβέρνησης να προπαγανδίζει. Θα τους απαντάμε με σθένος, επιχειρήματα και ουσιαστικό λόγο».

Και κατέληξε: «Από εδώ και στο εξής κάποια πράγματα θα λέγονται με το όνομά τους».

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων
Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων

Άστραψε και βρόντηξε ο Αλέξης Τσίπρας για το αξιακό μάθημα που δίνουν τα «γαλάζια» κομματικά στελέχη στους νέους ανθρώπους παραθέτοντας την ιστορία που του εκμυστηρεύτηκε ένας καθηγητής.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου
Παραληρηματικές δηλώσεις Βούλτεψη κατά της Κοβέσι με «άρωμα» Τσαουσέσκου

Έχει χαθεί το μέτρο στη Νέα Δημοκρατία… Νέα σφοδρή επίθεση στη Λάουρα Κοβέσι, αυτή τη φορά από τη Σοφία Βούλτεψη. Θα επιθυμούσε γαλλικό «άρωμα» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι… καθεστώς Τσαουσέσκου.

Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»
Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»

Επικριτικός για την πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον πρωθυπουργό για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού ο Γιώργος Βουλγαράκης. «Δεν αξίζει καν τον κόπο να τα συζητήσουμε...».

Τουρκία: Πόζαρε με τη σημαία του ψευδοκράτους η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο του ΟΗΕ
Ποζάρει με τη σημαία του ψευδοκράτους η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο του ΟΗΕ

«Δυσφορία» προκαλεί η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, ποζάροντας με τη σημαία του ψευδοκράτους, κατά τη συνάντησή της με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην Τουρκία.

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη
Οργή Δουδωνή για την εξίσωση των γαλάζιων ρουσφετιών με τον αγώνα να μην καταστραφεί η Λέσβος – Άγριος καυγάς με τον Β. Χιώτη

Για ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση κατηγορεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής τον διευθυντή του ρ/σ ΣΚΑΪ Βασίλη Χιώτη. Την οργή Δουδωνή προκάλεσε ο Χιώτης όταν -στη «γραμμή» του Άδωνι- μίλησε για ρουσφέτια, αναφερόμενος στον αγώνα του βουλευτή για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας της Λέσβου που απειλείται με εξαφάνιση από τον αφθώδη πυρετό.

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Ρωσία: Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο – Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί

Η Ρωσία καλεί τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα.

Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;
Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;

Η Κέιτ Μίντλετον θα ταξιδέψει στην Ιταλία την ερχόμενη εβδομάδα για την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο εξωτερικό μετά την περιπέτεια της υγείας της

Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ιράν «με προσωπικό μήνυμα» για το Σχέδιο Ελευθερία – Η Τεχεράνη «δεν συμμορφώθηκε»
Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ιράν «με προσωπικό μήνυμα» για το Σχέδιο Ελευθερία – Η Τεχεράνη «δεν συμμορφώθηκε»

Ο Λευκός Οίκος είχε προειδοποιήσει από την Κυριακή για την επιχείρηση συνοδείας πλοίων για να φύγουν από τα Στενά. Και ζητούσε από το Ιράν να μην επέμβει. Το Ιράν απάντησε στο Σχέδιο Ελευθερία με πυρά

Αρχοντία Κάτσουρα
Σάκοτα: «Καλή ομάδα η Μάλαγα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στο επίπεδό της»
Σάκοτα: «Καλή ομάδα η Μάλαγα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στο επίπεδό της»

Ντράγκαν Σάκοτα και Δημήτρης Φλιώνης μίλησαν για τον ημιτελικό του Basketball Champions League κόντρα στη Μάλαγα και αναφέρθηκαν σε όσα πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ ώστε να προκριθεί στον τελικό.

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το -19 με το οποίο έχανε από τη Βαλένθια, οι Ισπανοί όμως άντεξαν (91-87) και μείωσαν τη σειρά σε 1-2. «Όλα για όλα» στο τέταρτο παιχνίδι και πάλι στο ΟΑΚΑ.

PM 2.5: Το επικίνδυνο, λεπτό σωματίδιο, που διεισδύει βαθιά στους πνεύμονες
Το επικίνδυνο, λεπτό σωματίδιο, που διεισδύει βαθιά στους πνεύμονες - Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ΕΕ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση από μικροσωματίδια PM 2.5 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ευρώπη. Έως και το 20% των σταθμών παρακολούθησης κατέγραψαν επίπεδα υψηλότερα από τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας του αέρα. Τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα επίπεδα. Πού βρίσκεται η Ελλάδα.

15χρονη έπεσε στον Ισθμό της Κορίνθου – Μετεφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο
15χρονη έπεσε στον Ισθμό της Κορίνθου – Μετεφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο

Η ανήλικη κατάφερε να κολυμπήσει για 20 λεπτά και να την ανασύρουν στελέχη του Λιμενικού - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου έχοντας τραυματιστεί στην πλάτη

Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του
Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του

Στο νέο της βιβλίο Dekonstructing the Kardashians [Αποδομώντας τις Καρντάσιαν], η Μέι Τζέι Κόρεϊ εξετάζει την ιλιγγιώδη άνοδο της οικογένειας, τις στρατηγικές και το αύριο μετά από αυτές

Λουκάς Καρνής
Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 72-77: Το 2Χ2 ο «δικέφαλος» με Μπεβερλι και πρόκριση στα ημιτελικά (vid)
Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 72-77: Το 2Χ2 ο «δικέφαλος» με Μπεβερλι και πρόκριση στα ημιτελικά (vid)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Περιστέρι Betsson και στο «Ανδρέας Παπανδρέου (77-72)» , έκανε το 2-0 στη σειρά κι έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά των Playoffs της Stoiximan GBL.

Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές
Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει να το κουκουλώσει, αξιοποιώντας την απαράδεκτη απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τη βάλει στο αρχείο»

Ιράν: «Στο Παγκόσμιο Κύπελλο οικοδέσποινά μας είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή οι ΗΠΑ»
Ιράν: «Στο Παγκόσμιο Κύπελλο οικοδέσποινά μας είναι η FIFA, όχι ο Τραμπ ή οι ΗΠΑ»

Η αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ παραμένει λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ, ενώ μία καθοριστική συνάντηση του Ιράν με τη FIFA πρόκειται να γίνει έως τις 20 Μαΐου στη Ζυρίχη,

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 1.

Χαβιέ Μπαρδέμ: H γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η ευλογία της Πενέλοπε Κρουζ και η κατάρα του FOMO
Χαβιέ Μπαρδέμ: H γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η ευλογία της Πενέλοπε Κρουζ και η κατάρα του FOMO

Σε μια εποχή που το Χόλιγουντ μένει σιωπηλό απέναντι στην αδικία, ο Χαβιέ Μπαρδέμ υψώνει το ανάστημά του -όταν δεν αποθεώνει τη «γ@@@@@να όμορφη» Πενέλοπε Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος
Επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Με την παρουσία τους τίμησαν αυτή τη σημαντική στιγμή της αναγόρευσης ως επίτιμου διδάκτορα του ΕΚΠΑ του πρώην αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου, εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας

Θεσσαλονίκη: Βαρύ το κλίμα για την αποχώρηση της Ryanair – Αναζητούνται λύσεις από τους φορείς της πόλης
Βαρύ το κλίμα στη Θεσσαλονίκη για την αποχώρηση της Ryanair - Αναζητούνται λύσεις από τους φορείς της πόλης

Οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους φορείς της πόλης. Διευρυμένη σύσκεψη συγκάλεσε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

