Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.
- Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
- Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
- Γιορτή σήμερα 7 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«Φωτιά» πήρε το τηλεοπτικό στούντιο του One Channel με τους Ανδρέα Δρυμιώτη και Θανάση Γλαβίνα να «κονταροχτυπιούνται» on air. Ο γνωστός πολιτικός αναλυτής διασταύρωσε τα ξίφη του με το μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ υπερασπιζόμενος με θέρμη τη δημοσκοπική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας
Οι τόνοι ανέβηκαν με τον κ. Γλαβίνα να τονίζει «δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία. Ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε τον κάθε Δρυμιώτη φερέφωνο της κυβέρνησης να προπαγανδίζει».
Στιγμές έντασης
Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ανάρτησε τη «ζωηρή» αντιπαράθεση που είχε στον τηλεοπτικό αέρα επισημαίνοντας πως ο κ. Δρυμιώτης «και άλλοι σαν αυτόν, με τον μανδύα του ‘ανεξάρτητου’ δημοσιογράφου-αναλυτή, προσκεκλημένοι καθημερινά σε εκπομπές αναπαράγουν με φανατισμό τη γραμμή ότι ο ‘κόσμος θέλει τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτακη’».
Σχολίασε πως «ζούνε σε άλλη χώρα» αλλά «το κάνουν συνειδητά».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Χωρίς κανένα επιχείρημα, χωρίς κανένα στοιχείο. Αναπαράγουν δημοσκοπήσεις με την κατασκευασμένη αναγωγή, επικαλούνται μόνο ό, τι συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη χωρίς καμία άλλη αναφορά σε αρνητικές μετρήσεις για την Νέα Δημοκρατία», ανέφερε.
Ο ίδιος τόνισε πως «δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία. Ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε τον κάθε Δρυμιώτη φερέφωνο της κυβέρνησης να προπαγανδίζει. Θα τους απαντάμε με σθένος, επιχειρήματα και ουσιαστικό λόγο».
Και κατέληξε: «Από εδώ και στο εξής κάποια πράγματα θα λέγονται με το όνομά τους».
- Η «μηχανή» του Λουίς Ενρίκε φαντάζει ανίκητη
- Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
- Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
- Γιορτή σήμερα 7 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 07.05.2026]
- Σερέλης: «Δεν παίξαμε καλή άμυνα και δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό»
- Ρωσία: Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο – Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
- Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις