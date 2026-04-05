Γλαβίνας: Ο Μητσοτάκης κανονικοποίησε το ρουσφέτι, η κυβέρνηση δεν έχει πλέον δημοκρατική νομιμοποίηση
Πολιτική Γραμματεία 05 Απριλίου 2026, 00:08

Γλαβίνας: Ο Μητσοτάκης κανονικοποίησε το ρουσφέτι, η κυβέρνηση δεν έχει πλέον δημοκρατική νομιμοποίηση

Ο Θανάσης Γλαβίνας του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «ανέκδοτο» την τοποθέτηση Λαζαρίδη στην κυβέρνηση, ιδίως μετά τη στάση του στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και «προσωρινή» αυτήν την κυβέρνηση, καθώς αναμένονται και άλλες δικογραφίες.

Λάβρος κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη εμφανίστηκε ο Θανάσης Γλαβίνας του ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη «νομιμοποίηση του ρουσφετιού» από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Κέντρου, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του πως «δεν υπάρχει Έλληνας σε αυτή τη χώρα που τρέφει ελπίδες ότι οι αλλαγές στο νέο κυβερνητικό σχήμα θα επιφέρουν κάποιο αποτέλεσμα.

Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για μια προσωρινή κυβέρνηση. Προσωρινή με την έννοια ότι αναμένουμε και άλλες δικογραφίες. Θα αναγκαστούν πάλι να αλλάξουν και άλλους υπουργούς».

«Και νομίζω η τοποθέτηση του κυρίου Λαζαρίδη περισσότερο ως ανέκδοτο ακούγεται. Νομίζω κάποιος κάνει πλάκα.

Αν πιστεύει κανείς ότι ο κύριος Λαζαρίδης, με τη χυδαία και άθλια συμπεριφορά που είχε κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής [για τον ΟΠΕΚΕΠΕ], μπορεί ο ίδιος, με τον τρόπο που έχει συζητήσει και με τον τρόπο που έχει απευθυνθεί στους αγρότες […] Δεν έχει καμία ελπίδα αυτός ο τόπος, καμία σωτηρία, με ανθρώπους σαν τον κύριο Λαζαρίδη στο τιμόνι για να αποφασίζουν για το μέλλον της χώρας», προσέθεσε, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του Μαργαρίτη Σχινά στη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Γλαβίνας απάντησε πως «ο κύριος Σχινάς είναι ένας τεχνοκράτης. Είχε μια ευρωπαϊκή εμπειρία. Δεν ξέρω αν μπορεί να ανταποκριθεί. Μακάρι να ανταποκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο βίος αυτής της κυβέρνησης είναι εξαιρετικά σύντομος.

Δεν μπορεί να συνεχίσει καταρχήν να υπάρχει κυβέρνηση στην οποία διώκονται ή ενδεχομένως να τελούν υπό δίωξη βουλευτές και πρώην υπουργοί, οι οποίοι είναι και βουλευτές, και αυτή η κυβέρνηση να αποφασίζει για τη μοίρα μας.

Υπάρχει νομιμοποίηση εκεί πέρα; Υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση; Υπάρχει συναίσθηση του λαϊκού συμφέροντος. του κοινού καλού; Αυτή η κυβέρνηση, με όσα βγαίνουν στη δημοσιότητα, υπερασπίζεται το κοινό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον, το κοινό καλό;

Από το πρωί η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι κάναμε εξυπηρετήσεις και βοηθούσαμε τους αγρότες. Πώς βοηθούσαν τους αγρότες; Με αυτά που έκανε ο κύριος Σκρέκας;

Ο βουλευτής επιμένει να εξυπηρετηθεί ο φίλος του, υποβάλλοντας την κομματική ιδιότητα του προσώπου που κατέθεσε το αίτημα; Και ο κύριος Μελάς φέρεται να λέει ότι θα παρακάμψει το ηλεκτρονικό σύστημα και θα το κάνει χεράτα; Και στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Μελάς, καλεί τον υφιστάμενο ότι του δίνει σχετικές κατευθύνσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος, σημειώνοντας πως πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, καθώς έχουν ζητήσει και οι ίδιοι άλλο ρουσφέτι από τον κύριο Σκρέκα;

Αυτό είναι που ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε, “θα φέρω τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, θα πάω απέναντι στο πελατειακό κράτος”; Τι πέτυχε από όλα αυτά; Τι κατάφερε σε αυτή τη χώρα; Να και να συζητάμε από το πρωί ότι έχει κανονικοποιηθεί το ρουσφέτι και “δεν κάναμε και τίποτα”; Και “σιγά τι έγινε”;

Και πού είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος; Εμείς, που τα λεφτά μας ήταν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουμε να πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Τα προστάτευσε αυτή η κυβέρνηση ή ουσιαστικά νομιμοποιεί μια διαδικασία η οποία βαθαίνει το χάσμα της εμπιστοσύνης προς τις πολιτικές από τους Έλληνες πολίτες;».

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

ΟΠΕΚΕΠΕ 2: Παραιτούνται από την βουλευτική ασυλία τους Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Λεονταρίδης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26 Upd: 00:09

Οι δύο υπουργοί και ο βουλευτής της ΝΔ στις δημόσιες δηλώσεις τους αναφέρουν πως έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητούν άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η συνομιλία που «τέλειωσε» τον Σκρέκα από γραμματέα της ΝΔ και το «εκρηκτικό» μήνυμα Μπουκώρου
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Εβδομάδα των παθών για την κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η περίπτωση Σκρέκα ο οποίος φέρεται να πίεζε για να ξεκλειδώσει η επιχορήγηση σε συγκεκριμένο παραγωγό. Σοκαριστικό, από κάθε άποψη, είναι το μήνυμα Μπουκώρου στον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δηλώσεις Λιβανού – Σενετάκη μετά την εμπλοκή των ονομάτων τους στη δικογραφία
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Σπήλιος Λιβανός και Μάξιμος Σενετάκης υποστηρίζουν την αθωωότητα τους και αναμένουν την «ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης» με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ να ρίχνει βαριά τη σκιά του στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη φορά έγγραφο αποδεικνύει τις σχέσεις κυβέρνησης και Intellexa
Αποκάλυψη 05.04.26

Κοινοπραξία στην οποία είχε ενταχθεί Intellexa υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΥΠ, αποκαλύπτουν το «Βήμα» και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ήξεραν πολύ καλά ότι η Intellexa πουλάει μόνο κατασκοπευτικό λογισμικό, τονίζει ο δικηγόρος θυμάτων του Predator.

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Tεράστιο θράσος να εμφανίζεται σαν να μην είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη σαπίλα
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Σφοδρά πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης, αλλά και προσωπικά του πρωθυπουργού, που «δήθεν θα αντιπαρατεθεί με το βαθύ κράτος», που μεταξύ άλλων «ταΐζει με κάθε νόμιμο και παράνομο τρόπο τα διάφορα μικρά και μεγάλα τρωκτικά».

Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέει πως πως η κυβέρνηση παράγει σκάνδαλα «με ρυθμούς ταχύτερους, από αυτούς που η κοινωνία μπορεί να παρακολουθήσει» και ζητά από τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών.

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 05.04.26

Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει αύριο το πρωί τηλεοπτικό μήνυμα ενώ στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»
Πολιτική 05.04.26

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας
Επικαιρότητα 05.04.26

Αφορμή για τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση στάθηκε η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου
Πολιτική 05.04.26

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια ενώ αναρωτιέται εάν «χρησιμοποίησε το κράτος το Predator»

«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa
Υποκλοπές 05.04.26

Πυρ ομαδόν από την Αντιπολίτευση μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa, που προμηθεύει το Predator, με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Κινούμενη άμμος για Μαξίμου η διαχείριση των εμπλεκομένων στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Σε καυτή πατάτα εξελίσσεται για το Μαξίμου ο τρόπος αντιμετώπισης των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μη παραίτηση του Κ. Αχ. Καραμανλή φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Οι κίνδυνοι και τα αδιέξοδα των πιθανών χειρισμών.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο φως διάλογος Αραμπατζή – Μελά – «Πότε θα τον πληρώσεις σε παρακαλώ; – Μέσα στον Οκτώβριο θα γίνει»
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Στο φως έρχεται διάλογος από τη μία δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή μεταξύ της Φωτεινής Αραμπατζή και του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
ChromeOS Flex 05.04.26

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Γουέστ Χαμ – Λιντς 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»

Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

