Γλαβίνας: Ο Μητσοτάκης κανονικοποίησε το ρουσφέτι, η κυβέρνηση δεν έχει πλέον δημοκρατική νομιμοποίηση

Λάβρος κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη εμφανίστηκε ο Θανάσης Γλαβίνας του ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη «νομιμοποίηση του ρουσφετιού» από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Κέντρου, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του πως «δεν υπάρχει Έλληνας σε αυτή τη χώρα που τρέφει ελπίδες ότι οι αλλαγές στο νέο κυβερνητικό σχήμα θα επιφέρουν κάποιο αποτέλεσμα.

Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για μια προσωρινή κυβέρνηση. Προσωρινή με την έννοια ότι αναμένουμε και άλλες δικογραφίες. Θα αναγκαστούν πάλι να αλλάξουν και άλλους υπουργούς».

«Και νομίζω η τοποθέτηση του κυρίου Λαζαρίδη περισσότερο ως ανέκδοτο ακούγεται. Νομίζω κάποιος κάνει πλάκα.

Αν πιστεύει κανείς ότι ο κύριος Λαζαρίδης, με τη χυδαία και άθλια συμπεριφορά που είχε κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής [για τον ΟΠΕΚΕΠΕ], μπορεί ο ίδιος, με τον τρόπο που έχει συζητήσει και με τον τρόπο που έχει απευθυνθεί στους αγρότες […] Δεν έχει καμία ελπίδα αυτός ο τόπος, καμία σωτηρία, με ανθρώπους σαν τον κύριο Λαζαρίδη στο τιμόνι για να αποφασίζουν για το μέλλον της χώρας», προσέθεσε, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του Μαργαρίτη Σχινά στη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Γλαβίνας απάντησε πως «ο κύριος Σχινάς είναι ένας τεχνοκράτης. Είχε μια ευρωπαϊκή εμπειρία. Δεν ξέρω αν μπορεί να ανταποκριθεί. Μακάρι να ανταποκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο βίος αυτής της κυβέρνησης είναι εξαιρετικά σύντομος.

Δεν μπορεί να συνεχίσει καταρχήν να υπάρχει κυβέρνηση στην οποία διώκονται ή ενδεχομένως να τελούν υπό δίωξη βουλευτές και πρώην υπουργοί, οι οποίοι είναι και βουλευτές, και αυτή η κυβέρνηση να αποφασίζει για τη μοίρα μας.

Υπάρχει νομιμοποίηση εκεί πέρα; Υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση; Υπάρχει συναίσθηση του λαϊκού συμφέροντος. του κοινού καλού; Αυτή η κυβέρνηση, με όσα βγαίνουν στη δημοσιότητα, υπερασπίζεται το κοινό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον, το κοινό καλό;

Από το πρωί η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι κάναμε εξυπηρετήσεις και βοηθούσαμε τους αγρότες. Πώς βοηθούσαν τους αγρότες; Με αυτά που έκανε ο κύριος Σκρέκας;

Ο βουλευτής επιμένει να εξυπηρετηθεί ο φίλος του, υποβάλλοντας την κομματική ιδιότητα του προσώπου που κατέθεσε το αίτημα; Και ο κύριος Μελάς φέρεται να λέει ότι θα παρακάμψει το ηλεκτρονικό σύστημα και θα το κάνει χεράτα; Και στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Μελάς, καλεί τον υφιστάμενο ότι του δίνει σχετικές κατευθύνσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος, σημειώνοντας πως πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, καθώς έχουν ζητήσει και οι ίδιοι άλλο ρουσφέτι από τον κύριο Σκρέκα;

Αυτό είναι που ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε, “θα φέρω τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, θα πάω απέναντι στο πελατειακό κράτος”; Τι πέτυχε από όλα αυτά; Τι κατάφερε σε αυτή τη χώρα; Να και να συζητάμε από το πρωί ότι έχει κανονικοποιηθεί το ρουσφέτι και “δεν κάναμε και τίποτα”; Και “σιγά τι έγινε”;

Και πού είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος; Εμείς, που τα λεφτά μας ήταν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουμε να πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Τα προστάτευσε αυτή η κυβέρνηση ή ουσιαστικά νομιμοποιεί μια διαδικασία η οποία βαθαίνει το χάσμα της εμπιστοσύνης προς τις πολιτικές από τους Έλληνες πολίτες;».