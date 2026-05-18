18.05.2026 | 23:07
Πυροβολισμοί με θύματα σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο
Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική Γραμματεία 18 Μαΐου 2026, 19:07

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση για να απαντήσει στις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, να απαντά επιτιθέμενος στην κυβέρνηση

Απαντήσεις στις «οκτώ δεσμεύσεις» για το ιδιωτικό χρέος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ακολούθως ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σε υψηλούς τόνους, εκτοξεύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

«Δύο ημέρες μετά το ρεσιτάλ δημαγωγίας του Αλέξη Τσίπρα για το ιδιωτικό χρέος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε να αναπαράγει, σχεδόν φωτοτυπικά, τις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές που η χώρα πλήρωσε ακριβά. Πολιτικές που επιβάρυναν τους συνεπείς πολίτες και έφεραν το τραπεζικό σύστημα στα όριά του», τόνισε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ακολούθως αναφέρεται στις προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη επιχειρώντας να τις αποδομήσει, ενώ καταληκτικά το υπουργείο επισήμανε πως «η χώρα πλήρωσε ακριβά τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Πλέον έχει ανάγκη μόνο από σοβαρές, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου:

Μάχη για το ποιος θα μοιράσει περισσότερες ανέξοδες υποσχέσεις δίνουν το τελευταίο 48ωρο οι κύριοι Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης. Δύο ημέρες μετά το ρεσιτάλ δημαγωγίας του Αλέξη Τσίπρα για το ιδιωτικό χρέος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε να αναπαράγει, σχεδόν φωτοτυπικά, τις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές που η χώρα πλήρωσε ακριβά. Πολιτικές που επιβάρυναν τους συνεπείς πολίτες και έφεραν το τραπεζικό σύστημα στα όριά του.

Όμως η πραγματικότητα δεν αλλάζει επειδή αλλάζει ο αφηγητής. Και όσο εκείνοι επενδύουν στον λαϊκισμό, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να μιλά με πραγματικά δεδομένα, θεσμική σοβαρότητα και λύσεις που προστατεύουν την κοινωνία.

Ο κ. Ανδρουλάκης προτείνει: ‘Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, στα πρότυπα του ν.3869/2010’.

Η αλήθεια είναι ότι η επαναφορά ενός πλαισίου τύπου νόμου Κατσέλη, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες και με δικαστικές διαδικασίες που οδηγούσαν σε πολυετείς καθυστερήσεις, θα επανέφερε συνθήκες αβεβαιότητας και αποσταθεροποίησης. Τα ίδια τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 43% των αιτήσεων που υπήχθησαν στον νόμο Κατσέλη κρίθηκαν τελικά από τα δικαστήρια ως μη δικαιούμενες προστασίας. Η κυβέρνηση, αντίθετα, προχωρά σε ουσιαστική ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, πραγματική προστασία της κύριας κατοικίας και διευρυμένη κάλυψη της μεσαίας τάξης. Η φιλοσοφία της ρύθμισης είναι ο πολίτης να προστατεύσει την κύρια κατοικία του, με αξιοποίηση και ρευστοποίηση της λοιπής περιουσίας, ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική ελάφρυνση της οφειλής και χαμηλότερη δόση. Και όλα αυτά με γρήγορες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες , όχι με πολυετείς δικαστικές εκκρεμότητες και καθεστώς αβεβαιότητας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπόσχεται: ‘Κατοχυρώνουμε το δικαίωμα του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε fund και σε αντίστοιχη ευνοϊκή τιμή’.

Στην πραγματικότητα, μια τέτοια πρόταση δημιουργεί προφανές κίνητρο στρατηγικής αθέτησης πληρωμών. Κάθε δανειολήπτης θα είχε συμφέρον να σταματήσει να εξυπηρετεί το δάνειό του ώστε να το επαναγοράσει αργότερα σε χαμηλότερη αξία. Αυτό δεν αποτελεί κοινωνική πολιτική αλλά συνταγή κατάρρευσης της πιστωτικής λειτουργίας και διακοπής της χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύεται: ‘Περιορίζουμε την ευθύνη του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς της απαίτησης από το fund’.

Η εγγύηση υπάρχει ακριβώς για να εξασφαλίζεται η αποπληρωμή μιας οφειλής. Η ουσιαστική κατάργηση της εγγυητικής ευθύνης θα οδηγούσε σε δραστικό περιορισμό της χορήγησης δανείων στην οικονομία. Αντίθετα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ήδη δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης και στους εγγυητές, με βάση την πραγματική οικονομική τους κατάσταση.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλλει: ‘Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό’.

Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό χωρίς όρους και κριτήρια, αυτή έρχεται σε αντίθεση ακόμη και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αφερεγγυότητας και το δικαίωμα ψήφου των πιστωτών στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης. Η κυβέρνηση έχει ήδη επεκτείνει σημαντικά τα όρια προστασίας ώστε να καλύπτεται ουσιαστικά το σύνολο της μεσαίας τάξης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα ενθαρρύνονται στρατηγικές κακοπληρωτών.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανακοινώνει: ‘Δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με μετακύλισή του μεγαλύτερου μέρους της επιβάρυνσης στον πιστωτή’.

Η πρόταση αυτή αγνοεί πλήρως ότι μεγάλο μέρος αυτών των δανείων έχει τιτλοποιηθεί με κρατικές εγγυήσεις μέσω του ‘Ηρακλή’. Με άλλα λόγια, ο τελικός λογαριασμός θα κατέληγε στον Έλληνα φορολογούμενο. Η λύση που προωθεί η Πολιτεία είναι ισορροπημένη, συμβατή με τις δικαστικές αποφάσεις και παρέχει μόνιμη προοπτική ελάφρυνσης μέσω σταθερών δόσεων, σταθερού επιτοκίου και δυνατότητας επιμήκυνσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης διαφημίζει: ‘Θεσπίζουμε αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές των servicers’.

Η πραγματικότητα είναι ότι ήδη εφαρμόζεται αυστηρό πλαίσιο εποπτείας και κυρώσεων μέσω του ν. 5072/2023, με αρμόδιες αρχές την Τράπεζα της Ελλάδος και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, οι οποίες έχουν επιβάλει σειρά προστίμων όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει το ιδιωτικό χρέος ούτε ως πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης ούτε ως ευκαιρία εύκολων συνθημάτων. Το αντιμετωπίζει ως ένα υπαρκτό κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί ισορροπία: προστασία των ευάλωτων, στήριξη της μεσαίας τάξης και διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η χώρα πλήρωσε ακριβά τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Πλέον έχει ανάγκη μόνο από σοβαρές, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις».

ΠΑΣΟΚ: Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες, είστε τροχονόμοι συμφερόντων

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως «η κυβέρνηση του ρεκόρ πλειστηριασμών βάφτισε χρεοκοπημένη συνταγή την προστασία της πρώτης κατοικίας.  Θέλει θράσος να έχεις παραδώσει τη χώρα στα ξένα funds και να κουνάς και το δάχτυλο».

Συνέχισε λέγοντας πως «ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τον οποίο πανηγυρίζει και τον οποίο τροποποιεί ανά δίμηνο, έχει αποτύχει παταγωδώς έχοντας ρυθμίσει ένα ελάχιστο ποσοστό του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αυξάνεται συνεχώς. Η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων και των Ελληνίδων αλλάζει χέρια με τις ευλογίες σας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «στο ελβετικό φράγκο η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου το ζήτημα λύθηκε σε βάρος των δανειοληπτών με επιλογή της κυβέρνησης». Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «δεν θέλετε να βάλετε κανόνες, είστε τροχονόμοι συμφερόντων».

World
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Business
ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Η πρόσκληση του Γρηγόρη Δημητριάδη στο συνέδριο Athens Defence Summit γεννά σοβαρά ερωτήματα για το ποιοι θέλουν να αναγορεύσουν αυτόν που μερίδα της κοινωνίας θεωρεί «εθνικό κοριό» σε κορυφαίο πολιτικό παράγοντα

Βασίλης Ρίζος
Κ. Μητσοτάκης: «Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» – Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Επικαιρότητα 18.05.26

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνοντας για το «καλό σενάριο» και «ευκαιρίες», σε μια περίοδο κρίσης.

Τσίπρας: Οι νέοι να πάνε στην κάλπη – Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες οι προτεραιότητες
Unmute Now Athens 18.05.26 Upd: 22:04

Ουσιαστική παρέμβαση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην επιτυχημένη εκδήλωση Unmute Now, αφού άκουσε με προσοχή τα προβλήματα των νέων ανθρώπων. Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες είναι οι τρεις προτεραιότητες για τους νέους ανθρώπους τόνισε, κάνοντας αναφορά και στην τραγωδία με την αυτοκτονία των δύο 17χρονων παιδιών. Κάλεσε τους νέους να πάνε στην κάλπη και να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους.

ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Στολίσκος 18.05.26

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Έπος 18.05.26

Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
Ελληνοτουρκικές σχέσεις 18.05.26

Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

«Η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά την εκλογή των πρωτοπαλίκαρων της «Ομάδας Αλήθειας» στην Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος

Τσουκαλάς: Υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη ΝΔ και δεν κρύβονται – Τρέμουν την επαναληπτική κάλπη
ΠΑΣΟΚ 18.05.26

Το κυβερνών κόμμα «ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, θα συντριβεί», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς. Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την οικονομική πολιτική της

Πυρά ΠΑΣΟΚ για τον Βασίλη Σπανάκη για ενοικίαση ακινήτου στα ΕΛΤΑ – «Δεν έχω καμία σχέση εγώ», απαντά ο υφυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έθεσε στο στόχαστρο τον υφυπουργό Εργασίας με αφορμή ακίνητο της οικογένειάς του που μισθώνεται από τα ΕΛΤΑ - Αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το ακίνητο και την είσπραξη μισθωμάτων ο Βασίλης Σπανάκης

ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Διπλωματία 18.05.26

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια
Όσα είπε 18.05.26

Αναφερόμενος στα έργα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2», ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν προκηρυχθεί όλες οι μεγάλες δημοπρατήσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού

Εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή: Την Τετάρτη στην επιτροπή Θεσμών οι Δεμίρης και Τζαβέλλας για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Η συνεδρίαση θα είναι κλειστή και θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της εμπλοκής ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds
Και τα κόκκινα δάνεια 18.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε τις οκτώ δεσμεύσεις του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης

Η Αριστερά ρευστοποιείται με δική της ευθύνη -και δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Οι τελευταίοι κραδασμοί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλούν αναταράξεις. Την ίδια ώρα το κόμμα Τσίπρα σηκώνει πανιά 26 Μαΐου ακολουθώντας τον δικό του αυτόνομο δρόμο και τα κριτήρια για συμπόρευση με παλιούς συντρόφους θα είναι πολύ αυστηρά με τις συζητήσεις να ξεκινούν τον Σεπτέμβρη.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Κλίμα απειλών 19.05.26

Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Η πρόσκληση του Γρηγόρη Δημητριάδη στο συνέδριο Athens Defence Summit γεννά σοβαρά ερωτήματα για το ποιοι θέλουν να αναγορεύσουν αυτόν που μερίδα της κοινωνίας θεωρεί «εθνικό κοριό» σε κορυφαίο πολιτικό παράγοντα

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
Κόσμος 18.05.26

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Κ. Μητσοτάκης: «Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» – Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Επικαιρότητα 18.05.26

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνοντας για το «καλό σενάριο» και «ευκαιρίες», σε μια περίοδο κρίσης.

Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Μετά από μία δεκαετία και 20 τίτλους συνολικά, ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν. Ο Έντσο Μαρέσκα το φαβορί για τον πάγκο.

Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»
Μπάσκετ 18.05.26

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τη φετινή του σεζόν, για την σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και για το… όνειρο της Euroleague.

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία
Καρφιά στην ΕΕ 18.05.26

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 
Τοτέμ 18.05.26

Η διχαστική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον επέστρεψε πανηγυρικά στο No.1 του διεθνούς box office κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της κατακτώντας παρά τις καταγγελίες εις βάρος του

Λουκάς Καρνής
Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Η παγκόσμια ομοσπονδία είχε τιμή ζήτησης 300 εκατ. δολάρια αλλά έκλεισε συμφωνία στα 60 εκατ. δολάρια, ενώ δεν βρίσκει αγοραστή στην Ινδία, όπου κι εκεί δεν εισπράξει το ποσό ζήτησης

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ
Κόσμος 18.05.26

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την σύσταση ταμείου αποζημιώσεων από «όσους έχουν διωχθεί άδικα», ταυτόχρονα η αγωγή του κατά της Εφορίας θα μπει στο αρχείο.

Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους
Ακραία φαινόμενα 18.05.26

Μετά από μια μέρα με περισσότερους από 20 ανεμοστρόβιλους, οι μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ ετοιμάζονται για ακόμα μια ημέρα με μεγάλες πιθανότητες εμφάνισης ανεμοστροβίλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 18.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μπέρνλι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
Κόσμος 18.05.26

Η δρ Μάργαρετ Κόνολι βρίσκεται μεταξύ των απαχθέντων ακτιβιστών που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντόντ. Συνολικά 6 Ιρλανδοί βρίσκονται μεταξύ των συλληφθέντων

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ξανά μαζί στην οθόνη
Μια δεκαετία μετά 18.05.26

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Light Between Oceans». Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Politico 18.05.26

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

