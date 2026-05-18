Ο Τραμπ απέσυρε αγωγή προς την αμερικανική εφορία – Ζητούσε 10 δισ. δολάρια
Διεθνής Οικονομία 18 Μαΐου 2026, 16:50

Ο Τραμπ απέσυρε αγωγή προς την αμερικανική εφορία – Ζητούσε 10 δισ. δολάρια

Η αγωγή αφορούσε τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεών σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times και της ProPublica, το 2019 και το 2020

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Αυτοβούλως απέσυρε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε υποβάλει σε βάρος της αμερικανικής Εφορίας (IRS), σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε.

Ο Ντ. Τραμπ, μαζί με δύο από τους γιους του και την οικογενειακή επιχείρησή τους, είχαν καταθέσει αγωγή κατά της IRS τον Ιανουάριο, υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία όφειλε να έχει λάβει περισσότερα μέτρα για να εμποδίσει έναν πρώην εξωτερικό συνεργάτη να διαρρεύσει τις φορολογικές τους δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκε ως «όπλο» εναντίον του από πολιτικούς αντιπάλους, και έχει χρησιμοποιήσει το δικαστικό σύστημα για να πάρει εκδίκηση και να διεκδικήσει αποζημιώσεις μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Τι αφορούσε η αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ

Η αγωγή αφορούσε τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεών σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times και της ProPublica, το 2019 και το 2020, από τον πρώην συνεργάτη της IRS, Τσαρλς Λίτλτζον. Τα έγγραφα έδειχναν ότι επί πολλά χρόνια ο Ντ. Τραμπ πλήρωνε ελάχιστο ή καθόλου φόρους, όπως είχαν αναφέρει οι Times το 2020.

Ο Τσ. Λίτζλτζον κατηγορήθηκε από τους εισαγγελείς το 2023 για τη διαρροή των φορολογικών στοιχείων του Τραμπ και χιλιάδων άλλων εύπορων Αμερικανών, υποκινούμενος από πολιτικούς λόγους. Αργότερα δήλωσε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέθεσε την αγωγή ως απλός πολίτης και όχι υπό την επίσημη ιδιότητά του ως προέδρου.

Η δικαστική διαμάχη κατά της IRS έχει εγείρει πρωτοφανή νομικά ζητήματα, σχετικά με το αν ένας πρόεδρος μπορεί να μηνύσει την ίδια του την κυβέρνηση. Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, τα ομοσπονδιακά δικαστήρια μπορούν να εκδικάζουν μόνο πραγματικές διαφορές μεταξύ διαδίκων που έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα ως προς το αποτέλεσμα.

Η δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ στο Μαϊάμι, Κάθλιν Γουίλιαμς Ουίλιαμς η οποία είχε αναλάβει την υπόθεση, ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι δεν ήταν σαφές εάν οι δύο πλευρές ήταν «πραγματικά αντίδικες μεταξύ τους». Είχε ορίσει δικάσιμο για τις 27 Μαΐου, προκειμένου να ακούσει τα επιχειρήματά τους και να αποφανθεί εάν θα απέρριπτε την υπόθεση ή όχι.

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Παράσχης: Βολές ΣΕΤΕ κατά του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό

Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Το ξεπούλημα των ομολογιακών τίτλων από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη θα συζητηθεί στη συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7

Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές
Πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος

Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία
Εικοσιτρείς αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι από Ευρώπη και Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα, καθιερώνοντας το Europe Gulf Forum ως έναν μόνιμο θεσμό στρατηγικής συνεργασίας

Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά
Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Τα τέσσερα σημαντικά λάθη του Λανουά, καθώς οι ξένοι διαιτητές που έφερε είχαν φάλτσα, ενώ κάποιες επιλογές του συζητήθηκαν πριν καν σφυρίξουν

Ευθεία επίθεση του Άνταμ ΜακΚέι στους προνομιούχους Δημοκρατικούς
Ο Άνταμ ΜακΚέι επέκρινε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία.

ΕΛ.ΑΣ.: Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για το Final Four – Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιλαμβάνει το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή
Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντωτικής πίεσης η Shakira πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στα δικαστήρια της Ισπανίας

Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος
Στον... αέρα το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία (7 Ιουνίου), καθώς οι Ιταλοί προτίθενται να παραταχθούν με την U21 ομάδα τους, κάτι που δεν δέχεται η ελληνική πλευρά.

Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη
Οι κάτοικοι της Γάζας αναζητούν σπάνιες στιγμές χαράς, ενόσω η γενοκτονία συνεχίζεται: οι νύφες αναζητούν όμορφα φορέματα για να γιορτάσουν τον έρωτα, την ελπίδα και τα έθιμα της πατρίδας τους.

ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»
«Η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά την εκλογή των πρωτοπαλίκαρων της «Ομάδας Αλήθειας» στην Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος

ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες μετά την απώλεια της 2ης θέσης στη Super League
Με βαρύ πρόστιμο αποφάσισε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τιμωρήσει το αγωνιστικό τμήμα καθώς η ισοπαλία 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, άφησε τον δικέφαλο στην 3η θέση και εκτός προκριματικών Champions League.

«Στα έξι G πρέπει να γρυλίζεις» -Τα παρασκήνια της ταινίας Top Gun 40 χρόνια μετά
Όλα ξεκίνησαν το 1983, όταν ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ ξεφύλλιζε το τεύχος Μαΐου του περιοδικού California. «Top Gun» έγραφε ο τίτλος, με μια μεγάλη φωτογραφία από το εσωτερικό ενός F-14.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

