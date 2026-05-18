Tι άλλαξε στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με λαμπρότητα και με «άρωμα» Ολυμπιακών Αγώνων, πραγματοποιήθηκαν στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, το Σάββατο 16 Μαϊου, τα εγκαίνια για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης που υλοποίησε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη στήριξη τηςAlpha Bank.

Την κορδέλα έκοψαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, με την παρουσία Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων Πρωταθλητών της κωπηλασίας και του κάνοε καγιάκ που πλέον θα μπορούν να διαμένουν, να προπονούνται και να αγωνίζονται υπό τις καλύτερες συνθήκες.

Είναι γεγονός ότι το Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά είχε περιέλθει σε τραγική κατάσταση, καθώς από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και μετά δεν έγινε συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και τη στήριξη της ALPHA BANK με περισσότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ, από τον περασμένο Οκτώβριο ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης που ολοκληρώθηκαν αυτές τις ημέρες.

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα καθαρισμού, αποκατάστασης και τεχνικής συντήρησης κρίσιμων υποδομών της εγκατάστασης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας του χώρου, σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν αρχικά στον καθαρισμό και την απομάκρυνση καλαμιών, πυκνής βλάστησης και φερτών υλικών από κομβικά σημεία της εγκατάστασης. Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις εξέδρες απονομών, στις εξέδρες προπόνησης, στις εξέδρες καγιάκ και καταμαράν, καθώς και στις εξέδρες εκκίνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καθαρισμό και την αποκατάσταση των υδραυλικών καναλιών που συνδέουν τη λίμνη με το κωπηλατοδρόμιο και τη θαλάσσια έξοδο. Στα στενά και κλειστά κανάλια πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες υποβρύχιες εργασίες από πιστοποιημένους δύτες. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν επίσης τον καθαρισμό και την επιθεώρηση των θυροφραγμάτων, του προστατευτικού πλέγματος, των σωληνώσεων αποστράγγισης και των μηχανισμών στεγανοποίησης, συμβάλλοντας στην πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους.

Εκτός από τον υγρό στίβο, έγιναν καίριες παρεμβάσεις και σε όλες τις εγκαταστάσεις. Τοποθετήθηκαν καθίσματα στις κερκίδες των θεατών, έγινε εκτεταμένος καθαρισμός όλων των χώρων, αναβάθμιση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων και ανακαίνιση των κτιρίων διαβίωσης και διαμονής των αθλητών της προολυμπιακής ομάδας που προπονούνται καθημερινά στον χώρο.