Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Tι άλλαξε στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά
Tι άλλαξε στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά

Σε νέα εποχή μπήκε το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Με λαμπρότητα και με «άρωμα» Ολυμπιακών Αγώνων, πραγματοποιήθηκαν στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, το Σάββατο 16 Μαϊου, τα εγκαίνια για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης που υλοποίησε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη στήριξη τηςAlpha Bank.

Την κορδέλα έκοψαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, με την παρουσία Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων Πρωταθλητών της κωπηλασίας και του κάνοε καγιάκ που πλέον θα μπορούν να διαμένουν, να προπονούνται και να αγωνίζονται υπό τις καλύτερες συνθήκες.

Είναι γεγονός ότι το Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά είχε περιέλθει σε τραγική κατάσταση, καθώς από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και μετά δεν έγινε συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και τη στήριξη της ALPHA BANK με περισσότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ, από τον περασμένο Οκτώβριο ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης που ολοκληρώθηκαν αυτές τις ημέρες.

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα καθαρισμού, αποκατάστασης και τεχνικής συντήρησης κρίσιμων υποδομών της εγκατάστασης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας του χώρου, σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν αρχικά στον καθαρισμό και την απομάκρυνση καλαμιών, πυκνής βλάστησης και φερτών υλικών από κομβικά σημεία της εγκατάστασης. Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις εξέδρες απονομών, στις εξέδρες προπόνησης, στις εξέδρες καγιάκ και καταμαράν, καθώς και στις εξέδρες εκκίνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καθαρισμό και την αποκατάσταση των υδραυλικών καναλιών που συνδέουν τη λίμνη με το κωπηλατοδρόμιο και τη θαλάσσια έξοδο.  Στα στενά και κλειστά κανάλια πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες υποβρύχιες εργασίες από πιστοποιημένους δύτες. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν επίσης τον καθαρισμό και την επιθεώρηση των θυροφραγμάτων, του προστατευτικού πλέγματος, των σωληνώσεων αποστράγγισης και των μηχανισμών στεγανοποίησης, συμβάλλοντας στην πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους.

Εκτός από τον υγρό στίβο, έγιναν καίριες παρεμβάσεις και σε όλες τις εγκαταστάσεις. Τοποθετήθηκαν καθίσματα στις κερκίδες των θεατών, έγινε εκτεταμένος καθαρισμός όλων των χώρων, αναβάθμιση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων και ανακαίνιση των κτιρίων διαβίωσης και διαμονής των αθλητών της προολυμπιακής ομάδας που προπονούνται καθημερινά στον χώρο.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΙΝΙΑ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Παράσχης: Βολές ΣΕΤΕ κατά του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό

Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Τα τέσσερα σημαντικά λάθη του Λανουά, καθώς οι ξένοι διαιτητές που έφερε είχαν φάλτσα, ενώ κάποιες επιλογές του συζητήθηκαν πριν καν σφυρίξουν

Βάιος Μπαλάφας
Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα

Η μεγαλύτερη παρενέργεια στον Παναθηναϊκό από τις απότομες αλλαγές σχεδίων και προσώπων, είναι η απώλεια του στάτους του διεκδικητή του τίτλου που επανέκτησε το 2023.

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά

Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά

Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά

Παράγοντες της ΕΠΟ έχουν επιδοθεί σε κούρσα στήριξης του Λανουά, αν και δεν είναι αρμόδιοι, και δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να προκαταβάλουν τις εξελίξεις. Οι ΠΑΕ δεν πήραν επίσημη θέση

Η βραδιά του Ροντινέι

Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League

Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία

Εικοσιτρείς αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι από Ευρώπη και Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα, καθιερώνοντας το Europe Gulf Forum ως έναν μόνιμο θεσμό στρατηγικής συνεργασίας

Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Τα τέσσερα σημαντικά λάθη του Λανουά, καθώς οι ξένοι διαιτητές που έφερε είχαν φάλτσα, ενώ κάποιες επιλογές του συζητήθηκαν πριν καν σφυρίξουν

Ο Άνταμ ΜακΚέι επιτίθεται στους Δημοκρατικούς «που κερδίζουν χρήματα από το διεφθαρμένο σύστημα»

Ο Άνταμ ΜακΚέι επέκρινε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία.

Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από την ΕΛ.ΑΣ. για το Final Four - Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιλαμβάνει το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή

Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντωτικής πίεσης η Shakira πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στα δικαστήρια της Ισπανίας

Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Το ξεπούλημα των ομολογιακών τίτλων από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη θα συζητηθεί στη συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7

Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος

Στον... αέρα το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία (7 Ιουνίου), καθώς οι Ιταλοί προτίθενται να παραταχθούν με την U21 ομάδα τους, κάτι που δεν δέχεται η ελληνική πλευρά.

Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη

Οι κάτοικοι της Γάζας αναζητούν σπάνιες στιγμές χαράς, ενόσω η γενοκτονία συνεχίζεται: οι νύφες αναζητούν όμορφα φορέματα για να γιορτάσουν τον έρωτα, την ελπίδα και τα έθιμα της πατρίδας τους.

ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»

«Η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά την εκλογή των πρωτοπαλίκαρων της «Ομάδας Αλήθειας» στην Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος

ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες μετά την απώλεια της 2ης θέσης στη Super League

Με βαρύ πρόστιμο αποφάσισε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τιμωρήσει το αγωνιστικό τμήμα καθώς η ισοπαλία 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, άφησε τον δικέφαλο στην 3η θέση και εκτός προκριματικών Champions League.

«Στα έξι G πρέπει να γρυλίζεις» -Τα παρασκήνια της ταινίας Top Gun 40 χρόνια μετά

Όλα ξεκίνησαν το 1983, όταν ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ ξεφύλλιζε το τεύχος Μαΐου του περιοδικού California. «Top Gun» έγραφε ο τίτλος, με μια μεγάλη φωτογραφία από το εσωτερικό ενός F-14.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

