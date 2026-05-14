Οι «τανάλιες» του Ολυμπιακού πάνω στον Μπιμπέροβιτς

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιτελικό του final 4 απέναντι στην Φενέρ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε το σύνθημα για την μεγάλη αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Δεν μπορούσε να το πει πιο καθαρά ο προπονητής του Ολυμπιακού για την σκέψη που κυριαρχεί στο μυαλό των πειραιωτών ενόψει final 4 και η απάντηση που έδωσε αναφορικά με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, φανερώνει τη νοοτροπία με την οποία πάνε οι πρωταθλητές Ελλάδος στον μεγάλο αγώνα της 22ας Μαΐου.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού είπε πολύ σωστά πως αυτό που ενδιαφέρει την ομάδα του, είναι η μεγάλη «μάχη» με την Φενέρ καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα βρουν απέναντι τους την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Αυτό από μόνο του φανερώνει και τον βαθμό δυσκολίας του ημιτελικού και αναμφίβολα οι πειραιώτες θα πρέπει να δώσουν το 100% για να πετύχουν τον στόχο τους, να προκριθούν δηλαδή στον τελικό της διοργάνωσης.

Το στοιχείο που θα κρίνει πολλά στην μεγάλη «μάχη» των δύο ομάδων είναι η άμυνα και ο Ολυμπιακός καλείται να βγάλει νοκ άουτ την επίθεση της τουρκικής ομάδας. Μια από τις αποστολές των πρωταθλητών Ελλάδας θα είναι σίγουρα ο περιορισμός της δράσης του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.

Ο Τούρκοβόσνιος φόργουορντ είναι παίκτης που μπορεί να κάνει «ζημιά» από το τρίποντο και δεν είναι τυχαίο πως ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας με ποσοστό 41,8% ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ήταν ο πιο σταθερός παίκτης της τουρκικής ομάδας, στην σειρά των πλέι οφ απέναντι στην Ζαλγκίρις.

Ο Μπιμπέροβιτς ολοκλήρωσε και τα τέσσερα παιχνίδια με διψήφιο αριθμό πόντων (26,15,10 και 11) έχοντας εντυπωσιακό ποσοστό από τα 6.75 (56%) κι αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι παραπάνω από καθοριστικός στο επιθετικό παιχνίδι της Φενέρ.

Θυμίζουμε πως στο παιχνίδι των δύο ομάδων στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 104-87, ο Μπιμπέροβιτς πάτησε παρκέ για 31 λεπτά πετυχαίνοντας 15 πόντους. Οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να βρουν τρόπο να περάσουν «χειροπέδες» στον 25χρονο φόργουορντ και αν τα καταφέρουν θα έχουν κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση του στόχου τους.

Καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι η άμυνα του Ολυμπιακού πάνω στον Μπιμπέροβιτς θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα κρίνουν την έκβαση του μεγάλου ημιτελικού.

Επαναλαμβάνουμε όμως, ότι αυτό που μετράει πάνω απ’ όλα για τον Ολυμπιακό είναι να έχει «καθαρό» μυαλό και την σκέψη του αποκλειστικά στην Φενέρ. Η αποτυχία του Παναθηναϊκού να προκριθεί στο final 4 είναι θέμα που απασχολεί τους «πράσινους» και το μοναδικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η απόλυτη συγκέντρωση στον ημιτελικό με την Φενέρ.