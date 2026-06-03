Μπεκάλι: «Στα 5 εκατ. ευρώ η τιμή του Ταρνοβάνου»

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Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εξετάζει λύσεις για την ενίσχυση της θέσης του τερματοφύλακα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένα από τα ονόματα που (φέρεται να) απασχολούν έντονα τους ανθρώπους του συλλόγου είναι εκείνο του Στέφαν Ταρνοβάνου της Στεάουα Βουκουρεστίου.

Ο 26χρονος διεθνής Ρουμάνος γκολκίπερ συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τερματοφύλακες του πρωταθλήματος της χώρας του και σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης βρίσκεται ανάμεσα στις βασικές επιλογές του Παναθηναϊκού για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Ο ιδιοκτήτης της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπεκάλι, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο, αποκαλύπτοντας το ποσό που ζητά για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

«Αν ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ταρνοβάνου, ας δώσει τα χρήματα και μπορεί να τον αποκτήσει. Ζητώ πέντε εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας του ρουμανικού συλλόγου.

Η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους «πράσινους», καθώς η ομάδα βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαμόρφωσης του ρόστερ της. Μετά την αποχώρηση του Αλμπάν Λαφόντ, ο οποίος επιστρέφει στη Ναντ μετά τον δανεισμό του, αλλά και την πιθανή έξοδο του Λούκας Τσάβες, ο Παναθηναϊκός αναζητά τουλάχιστον έναν τερματοφύλακα που θα μπορεί να διεκδικήσει άμεσα θέση βασικού.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός Γιάκομπ Νέεστρουπ, έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της συγκεκριμένης θέσης και ο Ταρνοβάνου αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που αξιολογούνται θετικά.

Ο Ρουμάνος τερματοφύλακας αγωνίζεται στη Στεάουα Βουκουρεστίου από το 2020, όταν αποκτήθηκε από την Πολιτεχνίκα Ιάσι. Μέσα σε έξι χρόνια έχει καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος της ομάδας, καταγράφοντας 206 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ σε 71 αγώνες διατήρησε ανέπαφη την εστία του.

Παράλληλα, έχει συμβάλει σημαντικά στις πρόσφατες επιτυχίες της ομάδας του, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Ρουμανίας και δύο Σούπερ Καπ.

Η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 3,8 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt, ωστόσο η Στεάουα Βουκουρεστίου εμφανίζεται ανυποχώρητη στις απαιτήσεις της και δεν προτίθεται να συζητήσει την παραχώρησή του για ποσό μικρότερο από τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Να δουμε αν υπάρχει και φωτιά εκτός από καπνό στην υπόθεση…