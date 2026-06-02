Ο Άντονι Ιραόλα παρουσιάζεται ως έτοιμος να αναλάβει τη Λίβερπουλ, αντικαθιστώντας τον Άρνε Σλοτ που απολύθηκε. Ο Ισπανός προπονητής έπεισε το αγγλικό κοινό για τις ικανότητες του δουλεύοντας για μία τριετία στη Μπόρνμουθ, ενώ προηγουμένως επέδειξε έργο στην πατρίδα του για τρία χρόνια στη Ράγιο Βαγεκάνο και για μία σεζόν στην πιο άσημη Μιραντές. Για όσους το ξεχνούν, ο Ιραόλα άρχισε την προπονητική καριέρα του στην Κύπρο, εργαζόμενος στην ΑΕΚ Λάρνακας. Εκείνος που διέκρινε το ταλέντο του και τον είχε εμπιστευτεί ήταν ο Τσάβι Ρόκα.

Αν το όνομα σας θυμίζει κάτι, πρόκειται για τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού από τις 22 Νοεμβρίου του 2019 μέχρι τις 16 Οκτωβρίου του 2020. Ο Ρόκα αποχώρησε ως αποτυχημένος από το «Γεώργιος Καλαφάτης», αφού χρεώθηκε το φιάσκο με τον αλησμόνητο Ντάνι Πογιάτος.

Αυτό που δεν ξέρουν οι περισσότεροι, είναι πως τον Iούλιο του 2020, λίγο πριν την πρόσληψη του Ντάνι Πογιάτος από τον Παναθηναϊκό, ο Τσάβι Ρόκα προσπάθησε να φέρει στην Αθήνα τον Ιραόλα. Είχαν συνεργαστεί με επιτυχία στην Κύπρο και ο Ρόκα εξέφραζε από τότε τη βεβαιότητα πως ο Ιραόλα θα εξελιχθεί σε προπονητή τοπ επιπέδου.

🚨💣 BREAKING: Liverpool reach agreement in principle to appoint Andoni Iraola as new manager, here we go! 🔴🫱🏻‍🫲🏼 Exclusive story from Saturday, 100% confirmed: Arne Slot left and Iraola will lead #LFC project, as expected. Talks advanced over last 48h and deal in place. pic.twitter.com/2FIMdRnn0B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Ίσως τότε ο Ρόκα να μην φανταζόταν πως ο συμπατριώτης του θα έφτανε μέχρι το Άνφιλντ, αλλά θεωρούσε πως θα ξεχώριζε στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Για αυτό και επιχείρησε να τον πείσει να δουλέψει στον Παναθηναϊκό, μετά τη διακοπή της συνεργασίας με τον Γιώργο Δώνη.

Η άφιξη του Ιραόλα φαινόταν εφικτή τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2020. Μετά την πολύμηνη διακοπή εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, ο Ιραόλα έψαχνε την επόμενη δουλειά του, αφού δεν θα ανανέωνε το συμβόλαιο του με τη Μιραντές. Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός σε εκείνο το τάιμινγκ, που μόλις εξερχόταν από το «μνημόνιο» του Αλαφούζου, δεν έμοιαζε η πιο δελεαστική επιλογή…

Το μπάτζετ ήταν πολύ χαμηλό, οι μεταγραφές δεν είχαν καμία σχέση με τις υπερβάσεις τύπου Αντίνο και Γιάγκουσιτς και η ποιότητα του ρόστερ ήταν μέτρια, ενώ η ομάδα ήταν αποκλεισμένη από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω των χρεών. Οπότε, ο Ιραόλα προτίμησε να μείνει στην πατρίδα του και ανέλαβε τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Segunda Division. Εν τέλει, ο Ιραόλα δικαιώθηκε για την απόφαση του, ενώ ο Παναθηναϊκός «κάηκε» με τον Πογιάτος, που δεν μακροημέρευσε…