Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε τον «διάδοχο» του Ιραόλα

Ο Γερμανός Μάρκο Ρόζε θα είναι ο «διάδοχος» του Άντονι Ιραόλα στον πάγκο της Μπόρνμουθ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου.

Ο Ιραόλα αποφάσισε ν’ αποχωρήσει από τα «κεράσια» στο τέλος της φετινής σεζόν και όλα δείχνουν πως θα καθίσει στον πάγκο της Μπιλμπάο, αν και τις τελευταίες μέρες ακούγεται πως έχει δεχθεί εξαιρετική πρόταση από την Κρίσταλ Πάλας.

Επίσης χρήζει ιδιαίτερης μνείας πως υπήρχαν ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, που έκαναν λόγο ακόμα και για ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα, οι διοικούντες την Μπόρνμουθ κινήθηκαν γρήγορα και πριν περάσει μια εβδομάδα από την επισημοποίηση αποχώρησης του Ισπανού, ανακοίνωσαν τον αντικαταστάτη του Ιραόλα.

Αυτός θα είναι, όπως προαναφέραμε, ο Μάρκο Ρόζε, με τον 49χρονο τεχνικό ν’ αναλαμβάνει κι επίσημα τα καθήκοντά του, μετά την ολοκλήρωση της φετινής Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Ρόζε υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τα «κεράσια» και γνωρίζει καλά πως αναλαμβάνει δύσκολη αποστολή, καθώς ο Ιραόλα είχε κάνει σπουδαία δουλειά στην αγγλική ομάδα.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο Ρόζε έχει εμπειρία από πάγκους, καθώς έχει εργαστεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, στην Γκλάντμπαχ, στην Red Bull Σάλτσμπουργκ και τα τρία τελευταία χρόνια εργάστηκε στην Λειψία.

Την μία σεζόν που δούλεψε στη Ντόρτμουντ συνεργάστηκε με Έρλινγκ Χάαλαντ και Μπέλινγκχαμ, οδηγώντας τους «κιτρινόμαυρους» στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, την σεζόν 2021-2022, πόσω από την Μπάγερν η οποία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας.

«Όλοι στην Μπόρνμουθ καλωσορίζουμε τον Μάρκο Ρόζε, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας» ήταν το μήνυμα του αγγλικού συλλόγου και ο Γερμανός προπονητής θα δουλέψει για πρώτη φορά στην Πρέμιερ Λιγκ.

Η επιλογή του Μάρκο Ρόζε από την διοίκηση της αγγλικής ομάδας ήταν μια μεγάλη έκπληξη, καθώς το όνομα του 49χρονου τεχνικού δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας, ως υποψήφιος «διάδοχος» του Άντονι Ιραόλα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο έμπειρος Γερμανός προπονητής θ’ αναλάβει μια καλά δουλεμένη ομάδα, καθώς ο Ιραόλα έχει παρουσιάσει καλό έργο στα «κεράσια».