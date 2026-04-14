Ο Ιραόλα αφήνει την Μπόρνμουθ και πάει Μπιλμπάο

Η προσπάθεια της Μπόρνμουθ να κρατήσει τον Άντονι Ιραόλα στην τεχνική της ηγεσία δεν απέδωσε «καρπούς», καθώς τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου αναφέρουν πως οι συζητήσεις των δύο πλευρών δεν οδήγησαν σε συμφωνία για υπογραφή νέου συμβολαίου.

Οι διοικούντες την αγγλική ομάδα επιθυμούσαν διακαώς την επέκταση συνεργασίας με τον Ισπανό προπονητή και οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι η πρόταση που έκαναν τα «κεράσια» στον Ιραόλα ήταν εξαιρετική.

Οι ιθύνοντες της Μπόρνμουθ πρότειναν μια μεγάλη αύξηση αποδοχών για να υπογράψει νέο συμβόλαιο ο 43χρονος τεχνικός αλλά η απάντηση του Ιραόλα ήταν αρνητική.

Η αγγλική ομάδα «τρέχει» ένα αήττητο σερί 12 αγώνων στην Πρέμιερ Λιγκ και πριν από λίγες μέρες σόκαρε την Άρσεναλ, επικρατώντας εκτός έδρας των «κανονιέρηδων» με 2-1. Δείγμα κι αυτό της εξαιρετικής δουλειάς που έχει κάνει ο Ιραόλα στα «κεράσια».

Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί είναι πως ο λόγος που ο Ισπανός κόουτς δεν αποδέχθηκε την πρόταση δεν είχε να κάνει με τα χρήματα, καθώς τα λεφτά που πρόσφερε η Μπόρνμουθ ήταν πολλά.

Ο Ιραόλα έχει αποφασίσει την μεγάλη επιστροφή στο ισπανικό ποδόσφαιρο και σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι έτοιμος ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπιλμπάο.

Ο κόουτς της Μπόρνμουθ θα είναι όπως όλα δείχνουν ο «διάδοχος» του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της Αθλέτικ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιραόλα έχει συμφωνήσει σε όλα με την διοίκηση της ομάδας και απλά απομένουν οι ανακοινώσεις.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοίνωσε πριν λίγο καιρό την απόφασή του να μην συνεχίσει στον πάγκο της Μπιλμπάο και οι ιθύνοντες της Αθλέτικ κινήθηκαν γρήγορα για να «κλείσουν» τον Ιραόλα.

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι ο Ισπανός προπονητής είναι πολύ αγαπητός στις τάξεις των οπαδών της Μπιλμπάο, καθώς αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στην ομάδα των Βάσκων, πραγματοποιώντας περισσότερες από 400 συμμετοχές.

Ο Ιραόλα ήθελε ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας που αγωνίστηκε και γι’ αυτό τον λόγο αποφάσισε ν’ αποχωρήσει από την Μπόρνμουθ για να καθίσει στον πάγκο της Μπιλμπάο.

Θυμίζουμε εδώ ότι το όνομα του Ισπανού προπονητή είχε ακουστεί ακόμα και για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά τελικά ο Ιραόλα, που έκανε εξαιρετική δουλειά στα «κεράσια», θα επιστρέψει στην πατρίδα του, για να «διαδεχθεί» τον Ερνέστο Βαλβέρδε στην τεχνική ηγεσία της Αθλέτικ.