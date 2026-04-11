Άρσεναλ – Μπόρνμουθ 1-2: Ήττα-σοκ για τους «κανονιέρηδες»

Η Άρσεναλ έχασε με 2-1 εντός έδρας απέναντι στην Μπόρνμουθ για την 32η αγωνιστική της Premier League και παρέμεινε στους 70 βαθμούς με τη Σίτι να έχει δύο ματς λιγότερα και να βρίσκεται στους 61.

Αν η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα πάρει τα δύο ματς που έχει να δώσει τότε θα πλησιάσει στο -3 από τους «κανονιέρηδες» με τις δύο ομάδες να έχουν να δώσουν και το μεταξύ τους παιχνίδι στο Μάντσεστερ στις 19/4.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Άρσεναλ έχασε το Λιγκ Καπ στον τελικό από τη Σίτι, αποκλείστηκε από τη Σαουθάμπτον στο Κύπελλο Αγγλίας και τώρα μπορεί να χάσει και το πρωτάθλημα σε ένα σενάριο που μοιάζει με… εφιάλτη.

Ο Κρούπι έβαλε τα «κεράσια» σε θέση οδηγού μόλις στο 17ο λεπτό της συνάντησης με την Άρσεναλ να κερδίζει πέναλτι σχεδόν 20 λεπτά αργότερα.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βίκτορ Γιόκερες ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1 στο 35ο λεπτό της συνάντησης βάζοντας… φωτιά στο παιχνίδι. Αυτό ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, καθώς η Άρσεναλ δεν μπόρεσε να χτίσει πάνω στο μομέντουμ που της έδωσε η ισοφάριση και να βρει ακόμα ένα γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπόρνμουθ σόκαρε και πάλι το κοινό της ομάδας του Αρτέτα. Ο Εβανίλσον πάσαρε στον Σκοτ, ο οποίος σκόραρε και έκανε το 2-1 για τα «κεράσια» στο 74ο λεπτό της συνάντησης, βάζοντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στην Άρσεναλ.

Οι «κανονιέρηδες» προσπάθησαν, αλλά δεν κατάφεραν να γλιτώσουν την ήττα στο τέλος με το 2-1 να είναι και το σκορ του παιχνιδιού με την Άρσεναλ πλέον να δείχνει πως πιέζεται αρκετά στην υπόθεση του τίτλου στην Αγγλία.

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ (76′ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκέιμπριελ, Λιούις-Σκέλι, Θουμπιμένδι (76′ Ζεσούς), Ράις, Χάβερτς (54′ Εζε), Μαντουέκε (54′ Ντάουμαν), Γκιόκερες, Μαρτινέλι (54′ Τροσάρ)

Μπόρνμουθ: Πέτροβιτς, Χιμένες (90′ Σμιθ), Χιλ, Τρουφέρ, Σενέσι, Σκοτ, Κρίστι (70′ Άνταμς), Ράγιαν (70′ Μπρουκς), Ταβερνίερ, Κρουπί (85′ Τοτ), Εβανίλσον (90′ Ουνάλ)

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή 10/04

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

(42′, 83′ Μαυροπάνος – 66′, 68’Καστεγιάνος)

Σάββατο 11/04

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 2-0

Μπρέντφορντ-Έβερτον (17:00)

Μπέρνλι-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (17:00)

Λίβερπουλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 12/04

Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:00)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 13/04

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)

Η βαθμολογία της Premier League σε 32 αγωνιστικές

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 18/09

Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)

Λιντς-Γουλβς (17:00)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)

Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19/09

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)

Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)