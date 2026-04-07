Σπόρτινγκ-‘Αρσεναλ 0-1: Χρυσή αλλαγή ο Χάβερτς για τους κανονιέρηδες, «χτύπησε» στο 90+1’ (vid)

Όποια ομάδα έβαζε γκολ θα κέρδιζε στη Λισαβόνα. Και αυτή είναι η ‘Αρσεναλ που σκόραρε στο τέλος, καθώς ο Κάι Χάβερτς μπήκε αλλαγή στο 70’ και στο 90+1’ εκτέλεσε τους γηπεδούχους και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Έτσι η ‘Αρσεναλ νίκησε 1-0 την Σπόρτινγκ που… ξεθάρεψε μετά το 80’, όμως δέχθηκε το γκολ που ήταν και ψυχρολουσία,, ενώ οι «κανονιέρηδες» έκαναν άλμα πρόκρισης.

Ο πρώτος προημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στην ‘Αρσεναλ θα ξεχαστεί γρήγορα. Το θέαμα ήταν φτωχό, αν και οι αντίπαλοι είχαν και από ένα δοκάρι. Επίσης, σωστά ακυρώθηκε γκολ της Αρσεναλ ως οφσάιντ στο 65’.

Η μια ομάδα φοβόταν την άλλη. Η ‘Αρσεναλ είχε ελαφρά υπεροχή αλλά δεν έκανε φάσεις, έκανε μια καλή στο τέλος. Η ρεβάνς γίνεται στις 15/4.

Απέφυγαν τα ρίσκα

Στο πρώτο ημίχρονο οι δυο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι. Στο 7΄η Σπόρτινγκ οριζόντιο με σουτ του Αραούχο από το ύψος της μεγάλης περιοχής και στο 16’ «απάντησε» η ‘Αρσεναλ με τον Μαντουέκε, ο οποίος με εκτέλεση κόρνερ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Παράλληλα και οι δυο ομάδες επιχείρησαν να σκοράρουν με σουτ, ενώ άλλες προσπάθειες κόπηκαν από τους αντίπαλους αμυντικούς.

Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ‘Αρσεναλ απέφυγαν να ρισκάρουν στο πρώτο ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι είχαν περισσότερη κατοχή της μπάλας, όμως δεν απείλησαν ιδιαίτερα.

Συνεργάστηκαν οι δυο αλλαγές του Αρτέτα

Τίποτα ιδιαίτερο και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου, με την ‘Αρσεναλ να είναι πιο δραστήρια, όμως στο 50’ ο Τροσάρτ είχε κακό τελείωμα, αν και βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, ενώ ο Ρουί Σίλβα έβγαλε κόρνερ έναν φάουλ του ‘Εντεγκαρντ στο 53’.

Η Σπόρτινγκ απείλησε στο 83’, όταν ο Ράγια απέκρουσε σουτ του Κατάμο, όπως και στο 87΄σουτ του Σουάρεζ.

Στο γκολ (90+1’) συνεργάστηκαν δυο αλλαγές. Ο Μαρτινέλι που έδωσε την ασίστ και ο σκόρερ Χάβερτς που βρήκε στόχο στο 90+1’ με σουτ στην αριστερή γωνία του Ρουί Σίλβα.

Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με την ομάδα που θα προκριθεί Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Μπορεί η Αρσεναλ να μην έκανε ευκαιρίες, όμως είχε κατοχή μπάλας και περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Παράλληλα, ο Ράγια χρειάστηκε να κάνει κάποιες αποκρούσεις.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Οι αλλαγές του Αρτέτα, ο οποίος έβαλε τους Μαρτινέλι και Χάβερτς, οι οποίοι τον δικαίωσαν, καθώς άλλαξε όλη τη δεξιά πλευρά της Αρσεναλ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Σιμόες είχε προβλήματα, για αυτό και είναι ο πρώτος που έγινε αλλαγή από τους γηπεδούχους.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γερμανός Ζίμπερτ δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο συμπατριώτης του Ντάνκερτ ακύρωσε γκολ του Θουμπιμπέντι της Αρσεναλ στο 65’ επειδή ο Γιόκερες ήταν σε θέση οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ: 90+1’ Χάβερτς

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ: Ρουί Σίλβα, Αραούχο, Φρεσνέδα, Ινάσιο, Ντιομαντέ, Σιμόες (61’ Μπραγκάνσα), Κατάμο, Τρινκάο, Μορίτα, Πότε (79’ Νελ), Σουάρες

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Σαλιμπά, Γουάιτ, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Θουμπιμέντι, Μαντουέκε (76’ Ντάουμαν), Έντεγκααρντ (70’ Χάβερτς), Τροσάρ (76’ Μαρτινέλι), Γκιόκερες

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

H ρεβάνς θα γίνει στις 15 Απριλίου.