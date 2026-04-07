Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)

Δεν χρειάζονται να πεις πολλά για αυτό το ζευγάρι στην πρώτη του «μάχη» με φόντο τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ και το ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην Βουδαπέστη. Δύο από τις κορυφαίες ομάδες στην ιστορία του θεσμού, με την προϊστορία να δείχνει πόσο συναρπαστικές είναι οι αναμετρήσεις τους. 13 νίκες για τη Ρεάλ Μαδρίτης, 11 για την Μπάγερν Μονάχου και μόλις 4 ισοπαλίες σε 28 συνολικές συναντήσεις.

Με την Ρεάλ όμως να έχει πάρει τον «αέρα» των Βαυαρών καθώς είναι αήττητη στα τελευταία 9 ματς (7 νίκες, 2 ισοπαλίες), ενώ έχει προκριθεί και στις τέσσερις τελευταίες νοκ-άουτ φάσεις που έχουν κληρωθεί μεταξύ τους! Θα κάνει το 5 στα 5 η «βασίλισσα» φέτος, κόντρα στα προγνωστικά καθώς με βάση την εικόνα που έχουν όλη την σεζόν, η Μπάγερν δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ; Οι απαντήσεις «έρχονται», αρχικά απόψε στο Μπερναμπέου και στις 15 του μήνα στο Μόναχο όπου θα λύσουν τις διαφορές τους.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου έχουν ανταμώσει σε όλα τα επίπεδα στην Ευρώπη, με τους Βαυαρούς να αγνοούν την πρόκριση σε νοκ-άουτ φάση κόντρα στους ισπανούς από το 2012! Η Μπάγερν πάει σε αυτή την πρώτη «μάχη» με την καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσε. Αήττητη σε 13 συνεχόμενα ματς (11 νίκες, 2 ισοπαλίες) σε όλες τις διοργανώσεις. Μόλις 2 ήττες σε 43 αγώνες σε όλη τη σεζόν! Πρώτη στην Μπουντεσλίγκα, με τον Χάρι Κέιν (που είναι κανονικά στην αποστολή και ετοιμάζεται να παίξει παρά το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε) να σκοράρει ακατάπαυστα (48 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις). Η πρόσφατη επική ανατροπή στο Φράιμπουργκ (2-3 από 2-0 με δύο γκολ στις καθυστερήσεις) δείχνει την δυναμική της σε όλα τα επίπεδα.

Με την Μπάγερν να είναι μέσα σε όλα, έχοντας ξεκινήσει την σεζόν με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, κρατάει στα χέρια της το πρωτάθλημα ενώ στο κύπελλο είναι στα ημιτελικά και θα παίξει με την Λεβερκούζεν. Χαρακτηριστικό πως στο πρωτάθλημα η Μπάγερν έχει ήδη πετύχει 100 γκολ (έχει δεχθεί 28) έχοντας μέσο όρο πάνω από 3,5 γκολ ανά ματς με ρεκόρ 23 νίκες, 4 ισοπαλίες και μόλις μια ήττα. Στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει 9 νίκες και μόλις μια ισοπαλία (32-10 γκολ) ενώ στους «16» «ισοπέδωσε» την Αταλάντα με 1-6 και 4-1.

Θα μπορέσει η Ρεάλ Μαδρίτης να της βάλει stop; Ειδικά η φετινή προβληματική Ρεάλ Μαδρίτης που όμως έκανε περίπατο απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ ποντάροντας και απόψε στην δυναμική που βγάζει στο Μπερναμπέου.

Ξέρει άλλωστε πως το Τσάμπιονς Λιγκ που… συνήθως το κατακτά, είναι και η διέξοδός της για την φετινή σεζόν καθώς στο πρωτάθλημα είναι στο -7 από την Μπαρτσελόνα (22 νίκες, 3 ισοπαλίες, 5 ήττες με 64-28 γκολ) και ξέρει πως πλέον δύσκολα θα αλλάξει την κατάσταση.

Στο Τσάμπιονς Λιγκ οι Μαδριλένοι έχουν 9 νίκες και 3 ήττες (29-14 γκολ) αποκλείοντας στα νοκ-άουτ αρχικά την Μπενφίκα και μετά την Σίτι.

Όλοι οι επίσημοι αγώνες

1975-76 – Ημιτελικοί

31/03/1976: Ρεάλ 1-1 Μπάγερν

14/04/1976: Μπάγερν 2-0 Ρεάλ

1986-87 – Ημιτελικοί

08/04/1987: Μπάγερν 4-1 Ρεάλ

22/04/1987: Ρεάλ 1-0 Μπάγερν

1987-88 – Προημιτελικά

02/03/1988: Μπάγερν 3-2 Ρεάλ

16/03/1988: Ρεάλ 2-0 Μπάγερν

1999-2000 – Φάση ομίλων & Ημιτελικοί

29/02/2000: Ρεάλ 2-4 Μπάγερν

08/03/2000: Μπάγερν 4-1 Ρεάλ

03/05/2000: Ρεάλ 2-0 Μπάγερν

10/05/2000: Μπάγερν 2-1 Ρεάλ

2000-01 – Ημιτελικοί

01/05/2001: Ρεάλ 0-1 Μπάγερν

09/05/2001: Μπάγερν 2-1 Ρεάλ

2001-02 – Προημιτελικά

02/04/2002: Μπάγερν 2-1 Ρεάλ

10/04/2002: Ρεάλ 2-0 Μπάγερν

2003-04 – Φάση των 16

24/02/2004: Μπάγερν 1-1 Ρεάλ

10/03/2004: Ρεάλ 1-0 Μπάγερν

2006-07 – Φάση των 16

20/02/2007: Ρεάλ 3-2 Μπάγερν

07/03/2007: Μπάγερν 2-1 Ρεάλ

2011-12 – Ημιτελικοί

17/04/2012: Μπάγερν 2-1 Ρεάλ

25/04/2012: Ρεάλ 1-1 Μπάγερν

2013-14 – Ημιτελικοί

23/04/2014: Ρεάλ 1-0 Μπάγερν

29/04/2014: Μπάγερν 0-4 Ρεάλ

2016-17 – Προημιτελικά

12/04/2017: Μπάγερν 1-2 Ρεάλ

18/04/2017: Ρεάλ 4-2 Μπάγερν

2017-18 – Ημιτελικοί

25/04/2018: Μπάγερν 1-2 Ρεάλ

01/05/2018: Ρεάλ 2-2 Μπάγερν

2023-24 – Ημιτελικοί

30/04/2024: Μπάγερν 2-2 Ρεάλ

08/05/2024: Ρεάλ 2-1 Μπάγερν