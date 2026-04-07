Ξεκινά η μάχη των προημιτελικών του Champions League – Τιτανομαχία στη Μαδρίτη, ματσάρα στη Λισαβόνα

Σέντρα στους προημιτελικούς του Champions League, με τους δύο πρώτους αγώνες να είναι προγραμματισμένοι για το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4) στις 22:00. Σπουδαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι Ρεάλ-Μπάγερν στη Μαδρίτη, ενώ στη Λισαβόνα Άρσεναλ δοκιμάζεται κόντρα στη Σπόρτινγκ.

Το ματς στη Μαδρίτη έχει αποκτήσει τεράστια σημασία για τη Βασίλισσα μετά την ήττα (2-1) από τη Μαγιόρκα -παρά την επιστροφή του Κιλιάν Εμπαπέ στην αρχική ενδεκάδα μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο- που περιόρισε σοβαρά τις ελπίδες τους για τον τίτλο, αφήνοντάς τους επτά βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα. Ο Άλβαρο Αρμπελόα βρίσκεται επομένως για άλλη μια φορά υπό πίεση εναντίον της Μπάγερν που βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα αυτή τη σεζόν.

Η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί απέκλεισε την Αταλάντα στη φάση των «16». Το μόνο ερωτηματικό για τους Βαυαρούς, είναι εάν ο Χάρι Κέιν θα είναι διαθέσιμος. Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός, που δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια των διεθνών υποχρεώσεών του, δεν αγωνίστηκε αυτό το Σάββατο, αλλά προπονήθηκε χτες (6/4) και εκτός απροοόπτου θα είναι διαθέσιμος.

Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Άρσεναλ έχει αρκετά θέματα να αντιμετωπίσει ενόψει του ταξιδιού της στη Λισαβόνα για να αντιμετωπίσει την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, η Άρσεναλ έχει δει δύο από τις ελπίδες της για τρόπαιο να χάνονται, με την ήττα στον τελικό του League Cup από τη Μάντσεστερ Σίτι και, κυρίως, έναν απροσδόκητο αποκλεισμό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας το Σάββατο από την ομάδα της Championship, Σαουθάμπτον (2-1). H Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία δεν έχει φτάσει στα προημιτελικά του Champions League από το 1983, δεν έχει χάσει κανέναν από τους πέντε ευρωπαϊκούς αγώνες της στο γήπεδό της αυτή τη σεζόν και θέλει να διατηρήσει το αήττητο ενόψει της ρεβάνς.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Champions League

Μ. Τρίτη 7/4

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 22:00

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Μ. Τετάρτη 8/4

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00

Τρίτη 14/4

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 22:00

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00

Τετάρτη 15/4

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00

Άρσεναλ (Αγγλία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 22:00

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) με Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) με Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Άρσεναλ (Αγγλία)