Champions League: Άλλαξε ώρα ο τελικός – στις 19:00 η σέντρα

Αλλάζουν όσα ξέραμε για την ώρα του τελικού του Champions League! Αυτό γιατί η UEFA αποφάσισε να μεταφέρει τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε απογευματινή ώρα αντί για την παραδοσιακή βραδινή.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο τελικός της Βουδαπέστης για το 2026, θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου, στις 19:00 ώρα Ελλάδος. Αν μη τι άλλο μεγάλη αλλαγή σε σχέση με όσα ξέραμε τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία διεξαγόταν στις 22:00 ή παλιότερα στις 21:45.

Η αλλαγή αυτή έγινε προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι οπαδοί που θα βρεθούν στο γήπεδο, ενώ στην UEFA ελπίζουν πως θα έχει και ακόμα μεγαλύτερη τηλεθέαση. Τέλος, γνωστές έγιναν και οι ώρες των ημιτελικών του Champions League, οι οποίοι θα κάνουν σέντρα στις 22:00.