«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)

Το Champions League μπαίνει στην τελική του ευθεία, καθώς ολοκληρώθηκε ο γύρος των «16» και οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν δημιούργησαν «γιγαντομαχίες» στα προημιτελικά, σχηματίζοντας το ένα καλύτερο ζευγάρι μετά το άλλο.

Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Άρσεναλ και Σπόρτινγκ Λισαβόντας πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά, το βράδυ της Τρίτης, ενώ μία ημέρα αργότερα, ακολούθησαν και οι Μπάγερν Μονάχου, Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Champions League παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και ήδη το Football Meets Data έχει βγάλει τις πιθανότητες πρόκρισης στους «4» για όλες τις ομάδες που βρίσκονται στους «8».

Το σπουδαιότερο ζευγάρι βάση ονομάτων και τίτλων είναι το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου και ταυτόχρονα είναι και το πιο αμφίρροπο, μιας και ο υπερυπολογιστής δίνει 56% πιθανότητες στους Βαυαρούς και 44% στη βασίλισσα.

Από εκεί και πέρα στο δεύτερο μεγαλύτερο ζευγάρι των προημιτελικών, η Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται με τη Λίβερπουλ και οι πιθανότητες είναι με το μέρος των πρωταθλητών Ευρώπης, που συγκεντρώνουν 57% έναντι 43% της ομάδας του Άρνε Σλοτ.

Στο τρίτο μεγάλο ζευγάρι και στον μοναδικό εμφύλιο της προημιτελικής φάσης, η Μπαρτσελόνα κοντράρεται με την Ατλέτικο Μαδρίτης και οι πιθανότητες είναι υπέρ των μπλαουγκράνα με 67%, έναντι 33% της ομάδας του Τσόλο Σιμεόνε, που όμως απέκλεισε στα ημιτελικά του Copa Del Rey την Μπαρτσελόνα σε διπλά ματς.

Τέλος, στο λιγότερο αμφίρροπο ζευγάρι, η Άρσεναλ είναι καθαρό φαβορί απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έχοντας 80% πιθανότητες να βρεθεί στα ημιτελικά, με τα «λιοντάρια» να είναι το απόλυτο αουτσάιντερ με 20%.

