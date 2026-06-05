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Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο Πούτιν και Ζελένσκι να συναντηθούν
Κόσμος 05 Ιουνίου 2026, 07:15

Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο Πούτιν και Ζελένσκι να συναντηθούν

Ρωσία και Ουκρανία εμφανίζονται για άλλη μία φορά διατεθειμένες να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου χωρίς ωστόσο να αλλάζει κάτι στο πεδίο της μάχης - Ο Τραμπ ενθαρρύνει τη συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι

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Μετά από καιρό που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν βαλτώσει ενώ αντίθετα οι μάχες κλιμακώνονται στο πεδίο, φαίνεται να υπάρχει διάθεση για συνομιλίες και από τις δύο πλευρές με τον Ντόναλντ Τραμπ να καλωσορίζει την ιδέα απευθείας συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι.

Ερωτηθείς για την επιστολή Ζελένσκι με την οποία ζητά να συναντηθεί με τον ρώσο ομόλογό του, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους:

«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι (…) Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν». Και πρόσθεσε: «πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς».

Νωρίτερα, ο Πούτιν δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι ειλικρινά αποφασισμένος να επιλύσει την κρίση στην Ουκρανία και φάνηκε ανοιχτός στην προοπτική διαπραγματεύσεων με βάση το πλαίσιο που είχε θέσει στις ΗΠΑ στη συνάντηση του Άνκορατζ.

Οι «συμβιβασμοί» του Πούτιν

«Ο Τραμπ λέει ότι δεν περίμενε το πρόβλημα της Ουκρανίας να είναι τόσο δύσκολο. Κάποια πράγματα δεν φαίνονται ιδιαίτερα περίπλοκα, αλλά μόλις εμβαθύνεις στο πρόβλημα, αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πάρα πολλές άγνωστες παράμετροι», είπε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους διεθνών πρακτορείων ειδήσεων στο πλαίσιο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Επίσης, ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τη Μόσχα να κάνει συμβιβασμούς για την ειρηνευτική συμφωνία, υποδηλώνοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να το πράξει, εφόσον το Κίεβο ανταποκριθεί.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι έδωσε στη δημοσιότητα μια ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται στον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν και στην οποία προτείνει να συναντηθούν και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη.

Στην επιστολή του, ο Ζελένσκι γράφει ότι η μεγάλη πλειονότητα των Ρώσων έχει κουραστεί από τις ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από τον πληθωρισμό και την έλλειψη καυσίμων και για αυτό είναι έτοιμοι για ειρήνη.

Συνάντηση με Πούτιν προτείνει ο Ζελένσκι

«Εάν εσείς ο ίδιος δεν καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι είναι η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται για την ύπαρξή της», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι η θέση του Πούτιν μπορεί να απειληθεί. «Είναι ένα γεγονός της ρωσικής ιστορίας που γνωρίζετε καλά: όταν η Ρωσία κουράζεται, έρχεται η αλλαγή».

«Η Ουκρανία προτείνει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο με μια απευθείας επαφή μεταξύ υμών και ημών. Προτείνω μια συνάντηση» γράφει ο Ζελένσκι στην επιστολή που απευθύνεται «στον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας». «Προτείνω να αποφασίσουμε μια σαφή ημερομηνία για τη συνάντηση αυτήν» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία «είναι έτοιμη για πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων» στις οποίες εκτιμά ότι θα πρέπει να συμμετέχουν επίσης η Ευρώπη και οι ΗΠΑ.

Η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει στην Ελβετία, στην Τουρκία ή σε μία αραβική χώρα πρότεινε ο Ζελένσκι.

«Η τρέχουσα γραμμή του μετώπου είναι η γραμμή απ’ όπου θα πρέπει να ξεκινήσει η διπλωματία», συνέχισε ο Ουκρανός πρόεδρος ο οποίος σπανίως απευθύνεται ευθέως στον Πούτιν, που είχε δηλώσει ότι θα συναντηθεί μαζί του εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η ειρηνευτική συμφωνία.

Κρεμλίνο: Αν θέλει ας έρθει Μόσχα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η επιστολή του Ζελένσκι θα σταλεί στον Πούτιν μέσω διπλωματικών διαύλων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε ότι η Μόσχα «είναι ενήμερη για την επιστολή του Ζελένσκι» και ο πρόεδρος Πούτιν θα ενημερωθεί «αργότερα» για το περιεχόμενό της.

Ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει «ανά πάσα στιγμή» και να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα, πρόσθεσε.

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

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Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
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