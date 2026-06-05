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Ελ Νίνιο: SOS για τη θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό
Περιβάλλον 05 Ιουνίου 2026, 06:15

Ελ Νίνιο: SOS για τη θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρού επεισοδίου, που μπορεί να εντείνει καύσωνες, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα ακόμα και στη χώρα μας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
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Το Ελ Νίνιο αυξάνει τις πιθανότητες να σπάσει το 2027 το ρεκόρ θερμοκρασίας που κατέχει προς το παρόν το 2024

Σε αυτό το φόντο, με την κλιματική αλλαγή να δείχνει ήδη για τα καλά τα δόντια της, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός ότι υπάρχει «80% πιθανότητα» να αναπτυχθεί ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου και περίπου «90% πιθανότητα» να συνεχιστεί το επεισόδιο αυτό τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο.

Ο Οργανισμός προβλέπει ένα επεισόδιο «τουλάχιστον μέτριο, αν όχι ισχυρό». Προειδοποιεί όμως, μέσω της γ.γ. του, Σελέστ Σαούλο, ότι «πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δυνητικά ισχυρό Ελ Νίνιο, το οποίο θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς». Αγγλοσαξονικά μέσα μιλούν ήδη για ένα «Σούπερ Ελ Νίνιο» ενώ τα μίντια της Ινδονησίας – μίας από τις χώρες που επηρεάζεται περισσότερο – το βάφτισαν «Γκοτζίλα».

Εκείνο που θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια είναι πως το Ελ Νίνιο, ως θερμοδυναμική βόμβα, αυξάνει τις πιθανότητες να σπάσει το 2027 το ρεκόρ θερμοκρασίας που κατέχει προς το παρόν το 2024. Μπορεί το επονομαζόμενο και «τρομερό παιδί του Ειρηνικού» να μην προκαλείται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, επιδεινώνει ωστόσο μετά βεβαιότητας τις επιπτώσεις της.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που διαταράσσει, ωστόσο, τις παγκόσμιες μετεωρολογικές ισορροπίες: προκαλεί μείωση των τυφώνων στον Ατλαντικό, τείνει να ενισχύει τους κυκλώνες στη ζώνη του Κεντρικού και Ανατολικού Ειρηνικού, ενώ επηρεάζει και το σύστημα βροχοπτώσεων.

Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξή του, παρατηρούνται συχνά πιο υγρές συνθήκες στις δυτικές ακτές της Λατινικής Αμερικής, στο Κέρας της Αφρικής ή στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ, ενώ συνθήκες ξηρασίας παρατηρούνται συνήθως από την Ωκεανία έως την Αυστραλία, καθώς και στη λεκάνη του Αμαζονίου. Σε όλα αυτά προστίθενται πιθανά ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα (καύσωνας, ξηρασίες, μεγάλες κακοκαιρίες) σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Οπως σημειώνει η γαλλική «Libération», οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο μπορεί να διαταράξουν τη γεωργία και την αλιεία, να εντείνουν τις συγκρούσεις και να αυξήσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης ασθενειών (από τον χανταϊό μέχρι τον ιό Ζίκα), επιφέροντας παράλληλα σημαντικές οικονομικές απώλειες, ιδίως στις χώρες που βρέχονται από τον Ειρηνικό, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Χιλή, η Ιαπωνία ή και η Νότια Κορέα.

Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και η πληθωριστική του δράση λόγω της αύξησης των τιμών ορισμένων αγροτικών προϊόντων (καλαμπόκι από τη Λατινική Αμερική ή τη Νότια Αφρική, ρύζι από την Ασία…) και των πιθανών χαμηλών επιπέδων νερού στη Διώρυγα του Παναμά που μπορεί να επηρεάσουν τα ναύλα και, κατά συνέπεια, τις τιμές των πρώτων υλών. Παρότι η εξέλιξη και η διάρκεια του φαινομένου παραμένουν αβέβαιες, η Σερένα Τζακόμιν, επιστημονική διευθύντρια του Ιταλικού Κλιματικού Δικτύου, θύμισε στην «Corriere della Sera» πως η εμφάνισή του συνδέθηκε στο παρελθόν με «πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, με απότομες εναλλαγές» στη Νότια Ευρώπη – για παράδειγμα «παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας τις οποίες διαδέχονται ξαφνικές και κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις».

«Τα φαινόμενα Ελ Νίνιο απλώς επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» συνόψισε ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. «Οι συνέπειές της θα γίνουν ακόμη πιο σοβαρές, θα επεκταθούν ακόμη περισσότερο και θα ξεπεράσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα. Η μόνη αποτελεσματική απάντηση συνίσταται στη λήψη μέτρων που να ανταποκρίνονται στο μέγεθος της κρίσης: τερματισμός της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, επιτάχυνση της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές, προστασία των πλέον ευάλωτων και δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για όλους». Μόνο που για τον πρόεδρο των ΗΠΑ η κλιματική αλλαγή δεν είναι παρά μια «απάτη».

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