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Με καραμπίνες, σπαθιά και μαχαίρια να εμφανίζονται στα βίντεό του, ένας 40χρονος από την Πάτρα φέρεται να παρουσίαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα δύναμης και επιβολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν στο φως, οι αναρτήσεις του μπήκαν στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα που οδήγησε τελικά στη σύλληψή του.

Πολλοί δεν περιορίζονται στη διάπραξη παράνομων πράξεων, αλλά τις προβάλλουν στα social media

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι πίσω από το προφίλ των social media υπήρχε ένα άτομο με πολυετές ποινικό παρελθόν, που φέρεται να είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές υπηρεσίες για κλοπές, όπλα, ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας νέας πραγματικότητας που απασχολεί όλο και περισσότερο το αστυνομικό ρεπορτάζ: πολλοί δράστες δεν περιορίζονται πλέον στη διάπραξη παράνομων πράξεων, αλλά επιλέγουν να προβάλλουν δημόσια τη δράση τους μέσα από το TikTok, το Instagram και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Η παραβατικότητα ως μέσο προβολής

Τα τελευταία χρόνια, τα social media έχουν μετατραπεί σε έναν χώρο όπου η προβολή της προσωπικής εικόνας θεωρείται σχεδόν απαραίτητη. Για ορισμένους χρήστες, η αναζήτηση δημοφιλίας, η ανάγκη αναγνώρισης ή η επιθυμία επίδειξης οδηγούν στη δημοσίευση περιεχομένου που συνδέεται άμεσα με την παραβατικότητα. Φωτογραφίες με όπλα, βίντεο με επικίνδυνες συμπεριφορές, επίδειξη μεγάλων χρηματικών ποσών ή ακόμη και υλικό από επεισόδια βίας δημοσιεύονται δημόσια με στόχο να ενισχύσουν το κύρος του χρήστη απέναντι στους διαδικτυακούς ακολούθους του.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι οι ίδιοι οι δράστες συχνά δημιουργούν το αποδεικτικό υλικό που αργότερα χρησιμοποιείται εναντίον τους. Οι αναρτήσεις στα social media δεν αποτελούν απλώς εικόνες ή βίντεο. Συνοδεύονται από στοιχεία τοποθεσίας, χρονικές ενδείξεις, πρόσωπα, αντικείμενα και άλλες πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο μιας αστυνομικής έρευνας. Ετσι, το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται άθελά τους σε εργαλείο καταγραφής πιθανών ποινικών στοιχείων.

«Κλειδί» οι αναρτήσεις για τις Αρχές

Οι αστυνομικές Αρχές στην Ελλάδα αξιοποιούν πλέον όλο και συχνότερα το ανοιχτό περιεχόμενο των κοινωνικών δικτύων. Σε αρκετές υποθέσεις, οι έρευνες ξεκινούν ύστερα από αναρτήσεις που προκαλούν υποψίες για παράνομη κατοχή όπλων, διακίνηση ναρκωτικών ή συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες. Η περίπτωση του 40χρονου από την Πάτρα αναδεικνύει ακριβώς αυτό το φαινόμενο: η δημόσια εικόνα που ο ίδιος επέλεξε να κατασκευάσει στο Διαδίκτυο φαίνεται πως συνέβαλε στο να προσελκύσει το ενδιαφέρον των Αρχών.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την αστυνομική διάσταση. Κοινωνιολόγοι και ειδικοί στην ανθρώπινη συμπεριφορά επισημαίνουν ότι η κουλτούρα των social media έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται πολλοί νέοι την έννοια της προβολής. Σε έναν ψηφιακό κόσμο όπου η επιτυχία μετριέται συχνά με likes, προβολές και followers, η πρόκληση και η υπερβολή μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μέσο κοινωνικής αναγνώρισης. Η εικόνα του «σκληρού», του επικίνδυνου ή του ατρόμητου αποκτά διαδικτυακή αξία, ακόμη και όταν συνοδεύεται από στοιχεία παρανομίας.

Παράλληλα, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις διωκτικές Αρχές. Η παρακολούθηση δημόσιου ψηφιακού περιεχομένου αποτελεί πλέον σημαντικό εργαλείο στην πρόληψη και διερεύνηση εγκλημάτων. Την ίδια στιγμή, όμως, παραμένει αναγκαία η τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των πολιτών. Η ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

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