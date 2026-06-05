newspaper
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εγκληματικότητα: Όταν το TikTok γίνεται… στοιχείο δικογραφίας
Ελλάδα 05 Ιουνίου 2026, 06:00

Εγκληματικότητα: Όταν το TikTok γίνεται… στοιχείο δικογραφίας

Η εικόνα του «σκληρού», του επικίνδυνου ή του ατρόμητου αποκτά διαδικτυακή αξία, ακόμα και όταν συνοδεύεται από στοιχεία παρανομίας - Προβάλλουν δημόσια τη δράση τους μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες

Ναταλία Διονυσιώτη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με καραμπίνες, σπαθιά και μαχαίρια να εμφανίζονται στα βίντεό του, ένας 40χρονος από την Πάτρα φέρεται να παρουσίαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα δύναμης και επιβολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν στο φως, οι αναρτήσεις του μπήκαν στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα που οδήγησε τελικά στη σύλληψή του.

Πολλοί δεν περιορίζονται στη διάπραξη παράνομων πράξεων, αλλά τις προβάλλουν στα social media

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι πίσω από το προφίλ των social media υπήρχε ένα άτομο με πολυετές ποινικό παρελθόν, που φέρεται να είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές υπηρεσίες για κλοπές, όπλα, ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας νέας πραγματικότητας που απασχολεί όλο και περισσότερο το αστυνομικό ρεπορτάζ: πολλοί δράστες δεν περιορίζονται πλέον στη διάπραξη παράνομων πράξεων, αλλά επιλέγουν να προβάλλουν δημόσια τη δράση τους μέσα από το TikTok, το Instagram και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Η παραβατικότητα ως μέσο προβολής

Τα τελευταία χρόνια, τα social media έχουν μετατραπεί σε έναν χώρο όπου η προβολή της προσωπικής εικόνας θεωρείται σχεδόν απαραίτητη. Για ορισμένους χρήστες, η αναζήτηση δημοφιλίας, η ανάγκη αναγνώρισης ή η επιθυμία επίδειξης οδηγούν στη δημοσίευση περιεχομένου που συνδέεται άμεσα με την παραβατικότητα. Φωτογραφίες με όπλα, βίντεο με επικίνδυνες συμπεριφορές, επίδειξη μεγάλων χρηματικών ποσών ή ακόμη και υλικό από επεισόδια βίας δημοσιεύονται δημόσια με στόχο να ενισχύσουν το κύρος του χρήστη απέναντι στους διαδικτυακούς ακολούθους του.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι οι ίδιοι οι δράστες συχνά δημιουργούν το αποδεικτικό υλικό που αργότερα χρησιμοποιείται εναντίον τους. Οι αναρτήσεις στα social media δεν αποτελούν απλώς εικόνες ή βίντεο. Συνοδεύονται από στοιχεία τοποθεσίας, χρονικές ενδείξεις, πρόσωπα, αντικείμενα και άλλες πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο μιας αστυνομικής έρευνας. Ετσι, το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται άθελά τους σε εργαλείο καταγραφής πιθανών ποινικών στοιχείων.

«Κλειδί» οι αναρτήσεις για τις Αρχές

Οι αστυνομικές Αρχές στην Ελλάδα αξιοποιούν πλέον όλο και συχνότερα το ανοιχτό περιεχόμενο των κοινωνικών δικτύων. Σε αρκετές υποθέσεις, οι έρευνες ξεκινούν ύστερα από αναρτήσεις που προκαλούν υποψίες για παράνομη κατοχή όπλων, διακίνηση ναρκωτικών ή συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες. Η περίπτωση του 40χρονου από την Πάτρα αναδεικνύει ακριβώς αυτό το φαινόμενο: η δημόσια εικόνα που ο ίδιος επέλεξε να κατασκευάσει στο Διαδίκτυο φαίνεται πως συνέβαλε στο να προσελκύσει το ενδιαφέρον των Αρχών.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την αστυνομική διάσταση. Κοινωνιολόγοι και ειδικοί στην ανθρώπινη συμπεριφορά επισημαίνουν ότι η κουλτούρα των social media έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται πολλοί νέοι την έννοια της προβολής. Σε έναν ψηφιακό κόσμο όπου η επιτυχία μετριέται συχνά με likes, προβολές και followers, η πρόκληση και η υπερβολή μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μέσο κοινωνικής αναγνώρισης. Η εικόνα του «σκληρού», του επικίνδυνου ή του ατρόμητου αποκτά διαδικτυακή αξία, ακόμη και όταν συνοδεύεται από στοιχεία παρανομίας.

Παράλληλα, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις διωκτικές Αρχές. Η παρακολούθηση δημόσιου ψηφιακού περιεχομένου αποτελεί πλέον σημαντικό εργαλείο στην πρόληψη και διερεύνηση εγκλημάτων. Την ίδια στιγμή, όμως, παραμένει αναγκαία η τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των πολιτών. Η ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ: Επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα

ΕΕ: Επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Όνειρα: Γιατί όταν είναι έντονα, ξυπνάμε κουρασμένοι;

Economy
Ακρίβεια: Γιατί οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα στις ελληνικές τιμές

Ακρίβεια: Γιατί οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα στις ελληνικές τιμές

inWellness
Διατροφή 04.06.26

Τα superfoods του καλοκαιριού

Αυτά είναι οκτώ superfoods΄που δεν πρέπει να λείπουν από την καλοκαιρινή διατροφή μας

Σύνταξη
d__logo
Πανελλαδικές 2026
Stream newspaper
Πνιγμός, η σιωπηλή απειλή
Μέτρα προστασίας 05.06.26

Πνιγμός, η σιωπηλή απειλή

Στην Ελλάδα περίπου 360 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στο νερό, με τους ηλικιωμένους να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων

Μάρθα Καϊτανίδη
Θεσσαλονίκη: Εκτός φυλακής μέχρι την έφεση ο 42χρονος που πήγε έξω από σπίτι οικογένειας με αλυσοπρίονο
Θεσσαλονίκη 04.06.26

Εκτός φυλακής μέχρι την έφεση ο 42χρονος που πήγε έξω από σπίτι οικογένειας με αλυσοπρίονο

Κρίθηκε ένοχος για απειλή, οπλοφορία και παράνομη παραμονή, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια.

Σύνταξη
Εκπαιδευτικοί: Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο – Ο αριθμός «καμπανάκι»
Τα στοιχεία 04.06.26

Εκπαιδευτικοί σε απόγνωση - Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο - Ο αριθμός «καμπανάκι»

Εκπαιδευτικοί σε τροχιά… εξόδου. Η πρόσφατη ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αντανακλά μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Χαμηλοί μισθοί και κόστος στέγασης οι βασικοί λόγοι που απομακρύνουν δεκάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες από τη συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καιρός: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 04.06.26

Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Άλλαξε πρόσωπο ο καιρός. Ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο και Μακεδονία. Στα 55 mm έφτασε το μέγιστο ύψος υετού. Περισσότερες από 11.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις από τις καταιγίδες της Πέμπτης.

Σύνταξη
Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό
Ελλάδα 04.06.26

Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό

Τι καταγγέλλει στο in η οικογένεια που έμεινε στο δρόμο - Αρνείται τις κατηγορίες η δικηγόρος και μέσω του in δίνει τη δική της απάντηση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Φονικό στα Τρίκαλα: Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη – «Τον είδα μέσα στα αίματα» λέει αυτόπτης μάρτυρας
Σοκ 04.06.26

Φονικό στα Τρίκαλα: Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη – «Τον είδα μέσα στα αίματα» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Τα δύο αδέρφια είχαν χρόνιες διαφορές και οι τσακωμοί τους ήταν συχνοί - «Άκουσα ένα δυνατό μπαμ! Σαν να έσκασε κάτι δίπλα μου…», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αγωνία για παιδιά της 39χρονης – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους
Ελλάδα 04.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αγωνία για παιδιά της 39χρονης – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους

Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν τη νύχτα που ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα τους είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά για να μην ξυπνήσουν.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συμβόλαιο εκτέλεσης» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσής της καταγγέλλει η Τυχεροπούλου
Ελλάδα 04.06.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συμβόλαιο εκτέλεσης» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσής της καταγγέλλει η Τυχεροπούλου

Σοβαρές καταγγελίες περί «συμβολαίου εκτέλεσης» και μεθοδευμένης προσπάθειας απονομιμοποίησης και παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή Τυχεροπούλου, μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια σε ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Βουλή: Φοιτητές ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 – «Θα πουλάνε πτυχία, ενώ εμείς μοχθούμε δέκα χρόνια»
Κραυγή αγωνίας 04.06.26

Φοιτητές στη Βουλή ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 - «Θα πουλάνε πτυχία, ενώ εμείς μοχθούμε δέκα χρόνια»

Κινητοποίηση έξω από τη Βουλή από φοιτητές ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. «Η έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης στοχεύει ευθέως στην υπονόμευση της δημόσιας παιδείας».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελ Νίνιο: SOS για τη θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό
Σοβαρές επιπτώσεις 05.06.26

Επιστροφή του Ελ Νίνιο - SOS για τη θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρού επεισοδίου, που μπορεί να εντείνει καύσωνες, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα ακόμα και στη χώρα μας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Πνιγμός, η σιωπηλή απειλή
Μέτρα προστασίας 05.06.26

Πνιγμός, η σιωπηλή απειλή

Στην Ελλάδα περίπου 360 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στο νερό, με τους ηλικιωμένους να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων

Μάρθα Καϊτανίδη
Ο Νετανιάχου αγωνίζεται να επιβιώσει πολιτικά – Εξαρτάται από πόση διάθεση έχει ο Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν
Έρχονται εκλογές 05.06.26

Ο Νετανιάχου αγωνίζεται να επιβιώσει πολιτικά – Εξαρτάται από πόση διάθεση έχει ο Τραμπ για πόλεμο στο Ιράν

Το Ισραήλ έχει μπει σε προεκλογική περίοδο και η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου –που είναι αντιμέτωπος με σοβαρές δικαστικές υποθέσεις- θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των εκλογών. Αλλά και από τον Τραμπ, ο οποίος φαίνεται ότι έχει κουραστεί από τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοσκόπηση: Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση – Το «καράβι» σε λάθος κατεύθυνση – Κάθε πέρσι και καλύτερα
Δημοσκόπηση 05.06.26

Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση - Το «καράβι» σε λάθος κατεύθυνση - Κάθε πέρσι και καλύτερα

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA. Η κυριαρχία της κυβέρνησης στο πολιτικό σκηνικό δεν συνοδεύεται από κοινωνική αισιοδοξία· αντίθετα, η ακρίβεια και η οικονομική ανασφάλεια δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κολομβία: 1 νεκρός και 6 αγνοούμενοι εξαιτίας έκρηξης σε ορυχείο άνθρακα
Κολομβία 05.06.26

Νέα τραγωδία σε ορυχείο άνθρακα

Νέα τραγωδία σημειώθηκε σε ορυχείο άνθρακα στην Κολομβία, όπου ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και άλλοι έξι αγνοούνται έπειτα από έκρηξη αερίου.

Σύνταξη
CNN: Η φωτιά στο αεροπλανοφόρο Gerald Ford ήταν πολύ πιο σοβαρή από όσο άφησαν να εννοηθεί [βίντεο]
Κόσμος 05.06.26

CNN: Η φωτιά στο αεροπλανοφόρο Gerald Ford ήταν πολύ πιο σοβαρή από όσο άφησαν να εννοηθεί

Η φωτιά στο μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου ήταν πολύ σοβαρή, καθώς δυσλειτούργησαν όλα τα συστήματα πυρασφάλειας. Το συμβάν διερευνώνταν και ως «πράξη σαμποτάζ»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ λέει πως «ντρέπεται» για την αμερικανική μεταναστευτική πολιτική
Γερμανία 05.06.26

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ξαναχτυπά: «Ντρέπομαι» για τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ

«Ολος ο κόσμος είναι ένας μετανάστης, ένας πρόσφυγας», τονίζει ο Ρίτσαρντ Γκιρ, προσθέτοντας ότι «ντρέπεται» για τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η ΕΕ εξετάζει τον περιορισμό της προστασίας των Ουκρανών που βρίσκονται σε στρατεύσιμη ηλικία
Πρόσφυγες 05.06.26

Η ΕΕ σκέφτεται να στείλει πίσω τους στρατεύσιμους Ουκρανούς για «να πολεμήσουν»

Η Ευρωπαϊκή Ενωση εξετάζει να περιορίσει την προστασία των ουκρανών προσφύγων που βρίσκονται σε στρατεύσιμη ηλικία επειδή «ο πόλεμος πρέπει να δοθεί και να οδηγήσει στη νίκη».

Σύνταξη
Πέρασε από την Βουλή των ΗΠΑ νομοσχέδιο για βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία
Κόσμος 05.06.26

Πέρασε από την Βουλή των ΗΠΑ νομοσχέδιο για βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νομοσχέδιο για την παροχή περαιτέρω βοήθειας στην Ουκρανία και την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Ανοίγει ο δύσκολος δρόμος για τη Γερουσία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απάντηση του προέδρου της Κούβας στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του και μελών της οικογένειας Κάστρο
Κόσμος 05.06.26

Απάντηση του προέδρου της Κούβας στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του και μελών της οικογένειας Κάστρο

Ο Μιγκέλ Ντίαζ Κανέλ, απάντησε στις δηλώσεις Τραμπ και τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον του ίδιου, της οικογένειάς του, της οικογένειας Κάστρο και κουβανικών εταιρειών.

Σύνταξη
Ο Στάρμερ καλεί τον Μασκ να σταματήσει να παρεμβαίνει στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου
Λονδίνο 05.06.26

Ο Στάρμερ καλεί τον Μασκ να σταματήσει να παρεμβαίνει στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου

«Ο Μασκ έχει αναμειχθεί ξανά στην πολιτική μας τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να προκαλέσει διχασμό. Δεν είμαστε έτσι στη Βρετανία», δήλωσε ο Στάρμερ, μετά την ανάρτησή του για δολοφονία του Χένρι Νόβακ.

Σύνταξη
Νίγηρας: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα στην έρημο αφού έπαθε βλάβη το φορτηγό που τους μετέφερε
Νίγηρας 05.06.26

49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα στην έρημο

Σαράντα εννέα άνθρωποι «πέθαναν από δίψα σε μια απομονωμένη περιοχή» αφού έπαθε βλάβη το φορτηγό που τους μετέφερε στην έρημο μεταξύ της Αλγερίας, του Νίγηρα και του Μαλί.

Σύνταξη
Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ σχεδιάζει μια συμμαχία χωρών που θα αντισταθούν στην προέλαση των μεγάλων της ΑΙ
Τεχνητή νοημοσύνη 05.06.26

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ σχεδιάζει μια συμμαχία χωρών που θα αντισταθούν στην προέλαση των μεγάλων της ΑΙ

Ο Καναδάς εξαρτάται υπερβολικά πολύ από ξένους προμηθευτές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας. Η ΑΙ, είπε, «αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ασφάλεια και την οικονομία, καθώς χώρες σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν να γίνουν υποτελείς ή να εξαρτώνται από τους ισχυρούς».

Σύνταξη
Νέες κυρώσεις για την Κούβα, τον πρόεδρο Ντίαζ-Κανέλ και την οικογένεια Κάστρο
Κόσμος 05.06.26

Νέες κυρώσεις για την Κούβα, τον πρόεδρο Ντίαζ-Κανέλ και την οικογένεια Κάστρο

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον προσώπων και οντοτήτων της Κούβας, με τις οικογένειες του προέδρου Ντίαζ - Κανέλ και του Ραούλ Κάστρο να μπαίνουν στο «στόχαστρο» της Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ανώτατο Δικαστήριο: Το Ισραήλ οφείλει να επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφθεί Παλαιστίνιους κρατουμένους
Ισραηλινές φυλακές 05.06.26

Ανώτατο Δικαστήριο: Το Ισραήλ οφείλει να επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφθεί Παλαιστίνιους κρατουμένους

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ διέταξε να επιτρέψουν στη διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να επισκεφθεί Παλαιστίνιους κρατουμένους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
Cookies