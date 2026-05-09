Συνελήφθη 56χρονος για οπλοκατοχή στο Λαύριο – Είχε στο σπίτι του βαλλίστρα, βέλη και πτυσσόμενο γκλοπ
Ο άντρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.
Στη σύλληψη ενός 56χρονου στο Λαύριο προχώρησαν αστυνομικοί, έπειτα από έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε οπλοστάσιο με μαχαίρια, βαλλίστρα, φυσίγγια και άλλες παράνομες κατασκευές.
Ο άντρας συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με οικία στην περιοχή του Λαυρίου, όπου αποκρύπτονται παράνομα όπλα, έλαβε χώρα έρευνα, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 3 μαχαίρια,
- 4 αναδιπλούμενοι σουγιάδες,
- αναδιπλούμενο πριόνι,
- πτυσσόμενη ράβδος,
- βαλλίστρα,
- 2 βέλη,
- πιστόλι τύπου ρέπλικα,
- 33 φυσίγγια και
- μικροποσότητα κάνναβης.
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
