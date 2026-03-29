Aστυνομικές επιχειρήσεις σε Iλιον, Ασπρόπυργο, Αχαρνές και Ελευσίνα – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και όπλα
Ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς στις περιοχές του Ιλίου, του Ασπροπύργου, των Αχαρνών και της Ελευσίνας πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 26 Μαρτίου 2026, από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.
Σκοπός των ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.
Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, σε οικία στην περιοχή του Ιλίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 6 κιλά και 235 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
• 452,4 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
• 414 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
• μικροποσότητα κοκαΐνης,
• πιστόλι,
• όπλο κρότου,
• γεμιστήρας,
• 16 φυσίγγια,
• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
• σιδερογροθιά,
• ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,
• χειροπέδες,
• 4 βεγγαλικά,
• 5 κινητά τηλέφωνα και
• 3 ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας.
Συνολικά, ελέγχθηκαν 293 άτομα και βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, για μη χρήση ζώνης κ.α.
Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα και αφαιρέθηκαν 12 άδειες ικανότητας οδήγησης και 11 άδειες κυκλοφορίας.
Επιπλέον, συνελήφθη άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Τέλος, σε βάρος του ενοίκου του διαμερίσματος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.
- Παραλιακή: Καραμπόλα πέντε οχημάτων – Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά
- Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
- Λίβανος: Κηδεύτηκαν οι τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή
- «Η Σπόρτινγκ εξετάζει την πώληση του Ιωαννίδη το καλοκαίρι»
- Το Ομάν καταδικάζει τις επιθέσεις στο έδαφός του και δηλώνει ότι καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη
- Ο χαρισματικός «κύριος Σαμ» που έχτισε την αυτοκρατορία της Walmart
- Η Μαρινέλλα μέσα από τα μάτια του Χρήστου Νικολόπουλου
