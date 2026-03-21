Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στη Νέα Πέραμο – Πέντε συλλήψεις
Σκοπός της επιχείρησης ήταν η αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας σε οικισμό στη Νέα Πέραμο - Αποξηλώθηκαν καλώδια μήκους 810 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές
Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (20-3-2026), ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στη Νέα Πέραμο.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας
Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά -5- άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, για μη χρήση ζώνης κ.α.
Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους -810- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
